– Jeg er bekymret

Idrett for barn koster penger og for visse familier koster det mer enn evne. Over 40 prosent opplever utstyrspress i barneidretten, fastslår undersøkelse gjort av SpareBank 1. Mange foreldre mener barneidrett er blitt for dyrt – dermed går mange barn glipp av idrettsgleden.

Det bekymrer flere, inkludert tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen.

Bjørgen mener det er de voksne som må ta ansvar, slik at flere barn får muligheten til å være med på idrett, være sosiale med vennene sine, oppleve mestring og utvikle seg.

– Det går i feil retning

Siden 2016 har SpareBank 1 gjennomført årlig undersøkelse blant norske familier om holdninger til kostnader og utstyrspress i barneidretten. I årets utgave peker flere piler i feil retning:

30 prosent har valgt å ikke introdusere barna sine for visse idretter fordi det er for dyrt

20 prosent har valgt å ta barna ut av en idrett fordi det er for dyrt

22 prosent har måttet benytte kreditt for å få råd til barnas sportsutstyr

FORELDRE SLITER: Forbrukerøkonom Magne Gundersen er bekymret for de høye tallene. Foto: God morgen Norge

– Jeg blir lei meg, sier forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen, som forteller at de aldri har sett så høye tall som i år.

Gundersen tror presset øker på grunn av sosiale medier, store ambisjoner, foreldre, trenere og klubber med høye tanker, og at ingen sier «stopp».

Marit Bjørgen sier de voksne må komme på banen:

– Jeg tenker vi som foreldre og trenere har mye ansvar, vi kan være med å påvirke. Det kan gjøres avtaler internt i klubben på hvordan vi skal forholde oss til utstyrspresset. For det er vi som bestemmer hva som skal kjøpes. Vi kan tilrettelegge for at flere kan drive med idrett.

Vant Hovedlandsrenn på brukte ski

Da Marit Bjørgen begynte å gå på ski som barn, arvet hun storebrors gamle ski.

– Jeg fikk mine første ski da jeg var 14-15 år, forteller Bjørgen.

BRUKTE SKI: Marit Bjørgen hadde stor suksess med brukte ski i sine barne- og ungdomsår. Foto: God morgen Norge

De skiene fikk hun samme år som hun gikk helt til topps på pallen med brukte ski på Hovedlandsrennet.

– Jeg vant skøyterennet på klassisk ski. Vi rensa bort festesmøringen og skøyta på klassisk ski.

Bjørgen kan ikke huske at verken hun eller konkurrentene var opptatt av utstyr eller hva motstanderne gikk på.

– Jeg hadde det utstyret jeg hadde, konstaterer 42-åringen.

Det utstyret var åpenbart mer enn bra nok, for som de fleste vet er Bjørgen fortsatt tidenes mestvinnende vinterolympier med åtte OL-gull, 18 VM-gull og seier i Tour de Ski.

Men det var kanskje annerledes før, for utstyrspresset har økt de siste ti årene, anslår Bjørgen.

– Man ser 10-12-åringer med karbonsko, Oakley-briller og flunka nye ski, det er absolutt ikke er nødvendig.

Nytt betyr ikke alltid bedre

Helgen 19. - 20. november arrangerer SpareBank1, Norges Skiforbundet og idrettsklubber over hele landet «Byttehelgen», hvor man kan kjøpe og selge brukt utstyr.

BYTTEHELG: Bjørgen og Gundersen mener brukt er mer enn bra nok. Foto: God morgen Norge

Gundersen anslår at man kan få utstyr til 1/3 av prisen, noe enda billigere og noe kanskje dyrere.

Man kan spare store summer på å kjøpe fjorårets modeller til en rimelig penge – eller enda eldre modeller.

Bjørgen viser til to par staver, hvor det ene paret er fra i fjor og det andre er minst ti år gammelt:

– Du vil ikke kjenne forskjellen, hvis du ikke er profesjonell. Det er snakk om å bytte ut slitte reimer eller trinser, så er det ny stav. Det kan spare deg for mange tusen.

Sønnene til Bjørgen arver utstyr

Tobarnsmoren er opptatt av brukt utstyr på hjemmebane også. Med små barn som vokser fort, må man gjerne bytte per sesong. Derfor arver yngstemann fra storebror.

– Disse langrennsskoene har begge sønnene mine hatt og de er jo ikke slitt. Det er kanskje et dårlig tegn, sier hun latterfull.

GÅR I ARV: Marit Bjørgen sine to sønner arver hverandres og etter hvert foreldrenes utstyr. Foto: God morgen Norge

Nå som yngstesønn har vokst ut av skoparet, kan de selges eller gis bort til noen andre.

– Men det at skoene nesten ikke er brukt. Er ikke barna deres glad i å gå på ski?

– Jo, absolutt! Men de har lært å gå på ski i barnehagen, ikke av mor og far, ler hun.

Marit, hennes ektemannen Fred Børre, som er tidligere kombinertløper, er klare for vinteren og å gå på ski med sønnene, men det blir uten nytt utstyr på barna.

– Minstemann arver fra eldstemann, og eldstemann Marius vil arve skiene til Fred Børre når han er lang nok til å bruke dem.