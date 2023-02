– Jeg burde vært mer åpen

Justisministeren ble onsdag grillet i Stortinget om bruk av TikTok og hennes håndtering av saken i etterkant. – Viktig at hun la seg flat, mener Sylvi Listhaug.

LEI SEG: Justisminister Emilie Enger Mehl beklaget at hun ikke hadde svart Stortinget om TikTok bruk tidligere. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Onsdag formiddag svarte Emilie Enger Mehl om sin Tiktok-bruk i Stortinget. Mehl selv har nektet å svare på om hun har hatt den omdiskuterte appen på sin tjenestetelefon i fire måneder.

Til slutt innrømmet justis- og beredskapsministeren til TV2 at hun hadde hatt appen lastet ned på tjenestetelefonen sin fra august/september til oktober 2022.

Ble grillet

I onsdagens spørretime forklarte Mehl at det nettopp er hensyn til sikkerhet som er årsaken til at hun ikke har bekreftet bruken av TikTok på en tjenestetelefon tidligere.

– Jeg har vært varsom, ut fra forsiktighetshensyn, men jeg ser at jeg har vært for varsom. Jeg ser at saken har skapt urolighet, og jeg ser at det kunne ha vært gjort annerledes, svarte Mehl i spørretimen i onsdag.

Justisministeren forklarte at hun allerede før hun lastet ned appen TikTok tok en rekke forholsdsregler.

SIKKERHETSBEVISST: Mehl forklarte i spørretimen at det var sikkerhetshensyn som gjorde at hun var varsom med informasjon om egen Tiktok-bruk. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg har hele veien hatt høy sikkerhetsbevissthet rundt bruk av sosiale medier, forsikret hun.

Hun opplyste overfor pressen at det ikke er noen risiko for at gradert informasjon fra tjenestetelefonen hun lastet ned TikTok på, kan være på avveie.

– Den ugraderte tjenestetelefonen det er snakk om, har veldig begrenset tilgang til informasjon. Det er ingen gradert informasjon på den. Det er en helt vanlig telefon, forklarte hun.

Håper hun har lært

Stortingsrepresentant Per Willy Amundsen (Frp) som har vært engasjert i saken lenge, synes ikke svarene fra statsråden var tilfredsstillende nok.

– Det virker som om denne regjeringen ikke forstår alvoret, og vi kommer til å følge dette opp politisk via Justiskomiteen, sier han.

Hans partileder derimot var fornøyd med at justisministeren la seg flat.

UTILSTREKKELIG: Per-Willy Amundsen var ikke tilfreds med Mehl svar om TikTok bruk i Stortinget. NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Hun var tydelig på at hun var lei seg for at hun egentlig ikke har gjort jobben sin med å besvare spørsmål fra Stortinget. Det var veldig viktig, mente Sylvi Listhaug (Frp).

Listhaug mener det gjorde at justisministeren ryddet tilstrekkelig opp på det punktet.

– Jeg håper hun har lært av denne saken nå. En statsråd skal snakke sant og svare sant på spørsmål fra Stortinget.

Kontroversiell app

TikTok har de seneste årene vokst til å bli en av verdens mest populære apper, med mer enn to milliarder nedlastinger globalt. Men den er også kontroversiell. TikTok eies av det kinesiske selskapet ByteDance, som samler inn store mengder data om brukerne. Frykten har vært at slike opplysninger kan havne i kinesiske myndigheters hender.

Eksperter har tidligere advart mot ukritisk bruk av appen.

– Hadde jeg jobbet med graderte ting, hadde jeg ikke hatt TikTok på mobilen min, sier Gaute Wangen i cybersikkerhetsselskapet Diri, som har sitt utspring i NTNU.

Kinesiske myndigheter er inne på eiersiden i ByteDance, selskapet som eier TikTok. Den nasjonale etterretningsloven i Kina forplikter internettselskaper til å gi fra seg alle data myndighetene forlanger – inkludert data på servere utenfor Kinas grenser.

– Den kinesiske hæren har egne avdelinger som jobber med cyberspionasje og har jobbet systematisk med dette i mange år. Dette er offentlig kjent, forteller Gaute Wangen.

Forsvarer bruken

Mehl gjentok også overfor pressen etter spørretimen at hun var lei seg for at hun ikke tidligere har svart Stortinget på spørmål om hun har hatt TikTok på sin tjenestetelefon.

– Jeg ser i ettertid at jeg burde vært åpen om at jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon tidligere, sier hun.

Mehl sier at hun starten av oktober på eget initiativ valgte å skaffe en egen telefon til sosiale medier. Der har hun beholdt appen TikTok.

– TikTok har de siste årene vokst i omfang når det gjelder norske brukere. Særlig blant barn og unge. Det mener jeg er riktig å forholde seg til. Det er viktig at vi er der barn og unge ferdes. Man når ut med seriøs informasjon på en plattform der mange sprer falsk informasjon, forteller hun.