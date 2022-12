– Jeg blir uthengt som gullfiskmorder

Kvinnen som er tiltalt for å ha drept 40 gullfisker med klorin, slår hardt tilbake. Hun nektet straffskyld da hun møtte i tingrettten på Hamar.

Fiskestrid for retten:

– At det var 40 gullfisker i akvariet er feil. Jeg mener det ikke var mer enn tre, sa hun.

Kvinnen i begynnelsen av 50-åra har fått et forelegg på 5000 kroner for brudd på dyreveldsferdsloven.

– At denne saken går for retten er så dumt at jeg nesten ikke klarer å være saklig, sier hun.

Aktor i saken, Vilde Voll, mener kvinnen har utøvd vold mot dyr eller hensatt dyr i hjelpeløs tilstand, ved å helle klorin i akvariet

Men hun nekter å godta boten. Derfor ble saken ført for tingretten.

Kvinnen, som er arbeidsledig, møtte uten advokat og talte sin egen sak.

– Stjal penger

Hun hevder eieren av gullfiskene stjal en ryggsekk og flere tusen kroner av henne samme dag som akvarie-dramaet utspilte seg.

GULLFISK I RETTEN: Aktor i saken, Vilde Voll og dommer Emil T. Algaard møtte en kvinne som representerte seg selv og avviste at hun kan straffes. Foto: Olav Wold/TV 2

Hun innrømmer at hun i sinne helte klor i akvariet hans.

Situasjonen skal ha oppstått i en leilighet, da kvinnen sammen med kjæresten sin konfronterte den påståtte pengetyven, i det som beskrives som et rusbelastet miljø i mjøsbyen.

Det skal ha blitt sagt ting som var egnet til å provosere kvinnen kraftig i krangelen som oppsto.

Kvinnen sa hun står inne for at hun hentet en flaske klor og helte den i akvariet. Men understreket at hun ikke ville gjort det igjen.

– Jeg gjorde det fordi jeg var forbanna. Han hadde stjålet pengene mine. Og det er ikke sant at det var 40 gullfisker i akvariet. Det var toppen tre fisker. De var halvdøde fra før, og døde med en gang. Om de ikke alt var døde, sa kvinnen.

Hun forklarte at hun handlet i sinne og ikke mente å skade eller drepe fiskene.

– Jeg kommer ikke til å gjøre det igjen. Jeg har bedt om unnskyldning. Men det er også unødvendig å stjele penga til folk, fortsatte hun.

DØDE MOMENTANT: Kvinnen hevder gullfiskene døde umiddelbart da hun helte klor i akvariet. Foto: Olav T. Hustad Wold/TV2

Kvinnen avviste bestemt at det hun gjorde var ulovlig. Hun viste til andre lovbestemmelser enn dyrevelferdsloven, som politiet mener hun brøt.

Og sa at fiskene døde umiddelbart da hun helte klor i vannet.

Dette mente hun beviser at tiltalen etter dyrevelferdsloven, for å ha utøvd vold mot dyr eller hensatt dyr i hjelpeløs tilstand, er feil.

I grunnlaget for tiltalen heter det at kloren førte til at fiskene ble desorientert og senere døde.

– Det er også helt feil at ikke kjæresten min er innkalt som vitne. Han var jo tilstede og så alt som skjedde. Jeg nekter å godta at jeg skal straffes og kommer uansett til å anke, sa kvinnen som føler seg uthengt som en gullfiskmorder.

Vitne i Brasil

Aktor i saken, Vilde Voll, sto fast på at det har skjedd et klart lovbrudd

– Hun har innrømmet at hun var i en konflikt og helte klor i akvariet. Vi mener handlingen ikke hadde noe legitimt formål. Hun måtte forstå at fiskene ville bli skadd eller dø ut fra mengden klor som ble brukt, sa hun.

Det ble gjort funn av en klorinflaske på 750 ml i en søppeldunk i leiligheten etter at saken ble anmeldt.

Under rettsaken fikk politiet problemer med bevisførselen.

Aktors hovedvitne er den fornærmede mannen som eide gullfiskene. Han befinner seg i Brasil og hadde samtykket til å vitne via videolink. Men da retten forsøkte å få fatt i ham var det ikke svar å få.

SKYLDIG: Politifullmektig Vilde Voll, som er aktor i saken mener det ikke er tvil om at kvinnen er skyldig. Foto: Olav T. Hustad Wold/TV2

Det endte med at hovedvitnet ble frafalt.

Det oppsto også problemer da aktor skulle framvise billedbevis i saken, der politiet mener cirka 40 fisker skal ha mistet livet.

Det fantes ikke en video-overføringsskjerm slik at også pressen kunne se bevisene, noe TV 2s reporter påtalte.

– Dette er et problem og det skulle ikke vært slik. Det skyldes at vedtak om digitalisering i retten ikke er fulgt opp, sa dommeren.

Han henviste TV 2 og en tilskuer til å følge nettskjermen til den tiltalte kvinnen.

Grovt uaktsom

Bildene av akvariet i leiligheten viste, så vidt TV 2 kunne oppfatte det, kun noen få døde fisker, som lå og fløt i vannet.

Politiadvokaten sa seg ening i at det kan være tvil om antallet fisk, som er oppgitt av eieren, er helt korrekt, men mente dette ikke har betydning for bøteleggingen så lenge klorin-bruken er bevist

– Hvilken betydning har spørsmålet om fiskene døde umiddelbart eller ikke, spurte dommer Emil T. Algaard.

– Tja. Uavhengig av dette er fiskene hensatt i hjelpeløs tilstand og vilkåret om at det er utøvd vold er tilstede, svarte politiadvokaten.

I prosedyren sto hun fast på at det er grunnlag for straff i saken. 6000 kroner i bot, subsidiært fem dagers fengsel ble påstanden.

– Det er blitt handlet forsettelig og grovt uaktsomt. Siktede bør dømmes i tråd med forelegget, sa politiadvokaten.

Dom i saken faller torsdag, og den kan bli prinsipiell i forhold til hvilket rettsvern gullfisker har i Norge.

PRINSIPPIELL SAK: Torsdag kommer dommen i saken om gullfisk-drapene på Hamar. Aktor mener det er snakk om et klart lovbrudd. Foto: Olav Wold/TV 2.

– Denne saken handler om bruk av klor. Er det lovlig om noen kvitter seg med gullfiskene sine ved å skylle dem i do?

– Det finnes bestemmelser om dette. Men jeg tør ikke å si noe sikkert om det ville være legitimt, sier aktor Vilde Voll.

– Er det riktig av politiet å bruke ressurser på en sak som dette?

– Det vi ønsket var å gi et forelegg. Grunnen til at saken går for rettten er at kvinnen vil prøve riktigheten av dette.

Kvinnen som førte sin egen sak i retten er klar på at hun aldri kommer til å godta boten.