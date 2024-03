Påskelabyrinten!

*sett inn skingrende hornmusikk her*

Den geografiske skattejakten til NRK, med over 800.000 lyttere, er for mange et fast innslag under påskefrokosten, sammen med varm kaffe og smile-egg.

Men for nyhetsredaktør i avisa iTromsø, Marianne Lein Moe, er årets labyrint alt annet enn et innslag av idyll i den stille uke.

– Det gnager i ørene på meg, sier Moe.

I egen avis har proklamert at hun både river av seg hårballer og blir «inni helvetes rasende» av å høre på folk som haler ut tiden i programmet for å vente på meldinger fra hjelpere, når de verken klarer å koble Pelle og Proffen til Oslo S eller vet at Kalle Anka er det svenske navnet på Donald Duck.

– Jeg blir så forbanna av at folk haler ut tiden og ikke gir muligheten videre til andre innringere. I stedet sitter de og venter på tips på Messenger og googler etter svar, sier Moe til TV 2.

– Flaut?



Hun mener programleder Viggo Valle hadde fortjent bedre.

– Han er så kunnskapsrik og har en unik evne til å sette sammen disse oppgavene. Samtidig har jo all googlingen gjort oppgavene så intrikate at vi som lyttere også sliter med å henge med uten å søke på nettet etter svar.

KOR SKA VI REIS HEN?: Nyhetsredaktør i iTromsø, Marianne Lein Moe, vil kanskje ikke be årets skattejegere ryke og reise, men i hvert fall resonere bedre gjennom oppgavene til Viggo Valle. Foto: Privat.

Radiolegenden har annonsert at årets påskelabyrint blir hans siste før pensjonisttilværelsen venter.

Moe tenker hele konseptet bør forsvinne ut med programlederen, og at lytteropplevelsen har tapt seg i takt med at de godt voksne som deltar har begynt å bruke digitale hjelpemidler.

– Dette er jo godt voksne folk. Synes de ikke at det er litt flaut?

Hun mener en velkjent fjellvettregel like gjerne kan brukes i labyrinten:

– Det er ingen skam å snu! Kan du ikke svaret, så slipp noen andre til, sier Moe på telefon fra hytta i Mikkelvika i Karlsøy kommune.

Fakta om Påskelabyrinten NRKs tradisjonsrike radiokonkurranse samler rundt 800.000 lyttere i påsken. Lytterne kan ringe inn og skal ved hjelp av ledetråder fra programleder Viggo Valle finne frem til et reisemål. Vinneren kåres i en finale på påskeaften der premien er et reisegavekort på 10.000 kroner. Kilde: NRK, Kampanje, Sandefjords blad.

Roper til radioen

Vi reiser sørover til en annen hytte, på Ringebufjellet like øst for Lillehammer, der Trond Erling Pettersen satt da han stakk av med seieren i Påskelabyrinten i 2021.

Der får Moe helhjertet støtte.

– Jeg er dundrende enig, sier Pettersen til TV 2.

BRUKTE BØKER: Trond Erling Pettersen brukte en god stabel bøker da han deltok i Påskelabyrinten for tre år siden. Foto: Privat.

– Viggo fortjener at innringerne viser han den respekten han fortjener etter 37 år med arbeid med denne labyrinten, ved å ta han på alvor, tenke høyt og lage lyttervennlig radio, utdyper Pettersen.

Han har også i år latt seg frustrere over manglende resonnering av skattejakt-deltakerne.

– Jeg tar meg selv i å rope til radioen.

SEIRET: Trond Erling feiret seieren sammen med datteren Ellinor, sønnen Åsmund og kona Inger Kristin Espedal. Foto: Privat.

Han mener å ha hemmeligheten til hvordan du kan komme helt fram til skatten i enden av labyrinten.

– Jeg merket meg at hvis du gjorde en innsats ved å faktisk holde samtalen gående, tenke høyt og resonnere deg gjennom ledetrådene Viggo har laget, så får du veldig mye gratis.

– Hun er purist



Enda lenger sør, i tigerstaden, finner vi vinneren fra året før, Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen. Hun gir nyhetsredaktøren fra iTromsø motstand.

– Hun er jo purist, sier Anthonsen, som forteller at Moe er en bekjent av henne.

– I kommentaren drar hun frem en innringer som ikke kjente til Pelle og Proffen, men det var en innringer som hadde bodd i Norge i bare 12 år. Det er jo ganske tøft at han ringer inn og står i det. Det synes jeg det også skal være rom for.

BRILLEFIN: Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen sammen med sønnen Johan Olaf fra påsken i Nord-Norge i fjor. I år er Anthonsen hjemme i Oslo, rugende på nummer to. Foto: Privat

Anthonsen tror programmet hadde vært utdatert for lenge siden hvis en ikke kunne bruke de hjelpemidlene man har tilgjengelig, og minner om at det alltid har vært mulig å bruke hjelpemidler.

– Da mamma var med da jeg var liten, satt hun også med leksikon. Da var det hjelpemiddelet det beste de hadde.



Hun mener det er lett å bli så nostalgisk at en glemmer at det også for 30 år siden var deltakere som slet med å holde samtalen gående.

– Det var ganske mye puteradio før også.