– Jeg blir bare trist og lei meg

ENSOM: – Følelsesmessig så går det ikke an for andre å sette seg inn i hvordan det er, sier Reidar Aune om da kona flyttet på sykehjem. Foto: Thomas Saetveit Jensen

I ei blokkleilighet i sentrum av Mo i Rana i Nordland bor 94 år gamle Reidar Aune. Her må han klare seg helt selv.

For han er hverdagen blitt både ensom og tung.

– Jeg er ikke bygd for å være alene. Man klarer heller ikke å venne seg til det, sier 94-åringen og fortsetter:

– Jeg må ikke tenke på hvordan det var før, for da blir jeg bare trist og lei meg.

Det er ryddig og pent i leiligheten.

Rosene på bordet står der i forbindelse med 94-års dagen som nylig ble feiret.

Han har nettopp vasket og hengt opp klær. Han er et ordensmenneske.

TOM STOL: Reidar og Jensine har vært gift i over 60 år. – Hun var bærebjelken i livet mitt, forteller den pensjonerte prosjektingeniøren. Foto: Thomas Saetveit Jensen

Reidar viser oss bilde av barndomshjemmet til kona som henger på veggen. Ikke minst veien han har bygget selv.

I over 60 år har den tidligere prosjektingeniøren i Rana kommune vært gift med Jensine (87).

De har levd et langt og godt liv sammen. Leiligheten kjøpte de fordi de hadde planer om å kunne bo der resten av livet.

– Jensine var hjelpsom mot alle og hun sa aldri nei, forteller han.

Men for noen år siden ble kona rammet av sykdommen demens. Etter en fallulykke utenfor hjemmet, ble situasjonen verre.

– Bærebjelken min

Hun kunne ikke lenger bo sammen med Reidar og ble plassert på sykehjem.

Et lykkelig liv ble plutselig snudd på hodet.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle bli slik. Det er helt forferdelig. Hun var bærebjelken i livet mitt, og vi var veldig knyttet sammen, forteller han alvorlig.

– Følelsesmessig går det ikke an å sette seg inn i det. Plutselig var hun borte, sier 94-åringen.

Det var Rana Blad som først omtalte historien til Reidar og Jensine.



Sykehjemmet der kona bor ligger et lite stykke utenfor sentrum og Reidar prøver å dra på besøk så ofte han kan.

Ofte er det flere ganger i uken, men det er også dyrt for pensjonisten.

BARE PÅ BESØK: Jensine skjønner ikke helt hvorfor ikke ektemannen Reidar også kan få bo på sykehjemmet. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Vondt å ta farvel

Det er heller ikke alltid kona er mottakelig for besøk.

– Når hun har gode dager kan jeg sitte og prate med henne i timevis. Av og til er det vanskelig å forstå hva hun føler og forstår. Hun har flere ganger sagt og spurt om ting som selv jeg har glemt, så hun følger med, forteller han.

Kona skjønner ikke helt hvorfor ektemannen ikke kan bli værende på sykehjemmet. Men han må dra hjem.

For Reidar er det vondt å ta farvel.

PRESSET KOMMUNE: Også Rana kommune har knapphet på ressurser når det gjelder eldreomsorg og antall sykehjemsplasser. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Det er de tyngste tingene. Hun begynner ofte å spørre om hvorfor hun ikke får lov til å bli med meg. Vi har jo tross alt vært sammen nesten hele livet. Hvorfor må du si nei, spør hun? Det er tøft og vanskelig, sier Reidar.

Reidar har vært en aktiv mann gjennom hele livet og er sprek. Men nå har synet og hørselen til 94-åringen blitt svært dårlig.

Han beskriver seg selv som nesten blind.

Reidar har søkt om sykehjemsplass. Han ønsker å bo på sykehjem sammen med Jensine.

Men kommunen har gitt avslag fordi han rett og slett er for frisk.

– Jeg forstår at kommunen har vanskeligheter med å akseptere at jeg er fysisk frisk, men det begynner å røyne på inne i hodet mitt. Det er vanskelig å sette ord på avslaget, sier Reidar.

– Gjør inntrykk

Rana kommune sier de har knapphet på ressurser, både når det gjelder arbeidskraft og antallet sykehjemsplasser fremover.

ELDREOMSORG: Ordfører Geir Waage (Ap) i Rana kommune sier Reidars sak gjør inntrykk. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Er dette god eldreomsorg?

– Nei, det er det ikke. Jeg har sørget for at formannskapet nå får en orientering om saken, også må vi ta det derfra. Denne saken gjør inntrykk på meg, sier ordfører Geir Waage (Ap).

– Har dere en god løsning for Reidar?

– Jeg kan ikke gå inn å kommentere enkeltsaker, sier Waage.

Kommunaldirektør Sissel Karin Andersen for helse og omsorg sier at elders psykiske helse vil bli en utfordring med eldrebølgen.

– Ensomhet vil gi oss store utfordringer fremover når vi blir flere eldre som kanskje må leve alene store deler av livet, sier Andersen.



ALTERNATIVER: Kommunedirektør Sissel Karin Andersen mener kommunen må tenke nytt i eldreomsorgen Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Har dere noen løsning for Reidar som vil bo sammen med kona?

– Jeg blir like berørt av historien til Reidar som alle de andre enkelthistoriene vi hører om. Det jeg kan gjøre som kommunaldirektør sammen med tjenesten er å se om vi har gjort ting rett, eller om må gjøre det på en annen måte. Vi må se på om Reidar og hans familie har fått de tjenestene som de har krav på, sier Andersen.

Ordføreren innrømmer at det er utfordrende å drive eldreomsorg i kommunen.

– Er det krise nå?

– Hvis vi ikke får utdannet flere og kommunene får flere investerings- og driftsmidler, så vil det kunne bli det. Vi må heller ikke bare tenke sykehjemsplasser, men også vurdere bofellesskap med bemanninger. Vi har satt i gang en bred gjennomgang av dette i kommunen og vil i løpet av året legge fram en ny strategi for eldreomsorgen, sier Waage.

– Vil holde henne i hånden

Reidar tror at det er mange politikere som ikke helt skjønner hvor tøft og tungt det er å bo alene.

– Følelsesmessig så går det ikke an for andre å sette seg inn i hvordan det er. Det er spesielt i helgene og om kveldene når du skal begynne å ordne deg og legge deg at tanke kommer. Da kjenner du på det å være helt alene, sier 94-åringen alvorlig.

TUNGT: Reidar Aune syns det er tungt å ta farvel med kona. Hun bor på et sykehjemmet utenfor sentrum av Mo i Rana. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Tankene går også ofte til kona han har vært gift med i over 60 år som ligger på sykehjemmet.

Han håper at kommunen vil se på løsninger som gjør at det kan få være mer sammen.

– Hun har et veldig stort rom. Jeg ser ingen problemer med å få ei seng som står ved siden av hennes. Da kunne jeg tatt henne i hånden og ønsket henne god natt etter at vi har lagt oss, sier Reidar Aune.