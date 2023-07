Ifølge Norwegian vil avtalen gi kundene et bedre rutetilbud, flere valgmuligheter og bidra til å sikre norske arbeidsplasser.



– Dette er en milepæl i norsk luftfartshistorie, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

Den avtalte prisen Norwegian skal betale for aksjene i Widerøe er 1,125 milliarder kroner. Widerøe er vurdert til en verdi på cirka to milliarder kroner.

– Vi er overbevist om at denne løsningen er til beste for Widerøe, for våre ansatte, og ikke minst for kundene våre, sier Stein Nilsen, konsernsjef i Widerøe.



Aksjen til Norwegian har fått luft under vingene etter nyheten. Den stiger med 6,7 prosent på Oslo Børs, like etter åpning torsdag.

Bærum 20220712. Konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen (t.v.) og konsernsjef i Norwegian Geir Karlsen informerer om avtalen mellom Norwegian og Widerøe, om tettere samarbeid.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Tatt på senga

Norwegian varsler pressekonferanse om oppkjøpet klokken 10 torsdag formiddag.

Konsernsjefene i begge flyselskapene vil være til stede, samt styreleder i Norwegian Øygard Karlsen Nilsen.



Pressekonferansen kan du følge direkte her!

– Jeg ble jo litt overrasket over at Norwegian nå slo til, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til TV2.

Men etter flyselskapets børsmelding med begrunnelser for hvorfor de gjør oppkjøpet, mener Elnæs det virker som en fornuftig beslutning.

– Jeg skal innrømme at jeg ble tatt på senga, sier Norwegian-journalist Jacob Trumpy i Dagens Næringsliv til TV 2.

– Det var ingen rykter om at Norwegian skulle kjøpe en aktør med stort sett mer enn 20 år gamle små propellfly.

– Beste for Widerøe

Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern med hovedkontor i Bodø og administrasjonskontor i Oslo.

Widerøe vil fremdeles bestå som eget flyselskap, med egen merkevare, organisasjon og hovedkontor.



– Norwegian ser nok først og fremst på Widerøe som et instrument for å styrke seg i konkurransen her i Norge – primært mot sin hovedkonkurrent SAS, mener flyanalytiker Elnæs.

Han sier Norwegian og Widerøe den siste tiden har samarbeidet tettere, og at de nå «tar steget fullt ut».

– Jeg tror nok passasjerene sannsynligvis kan se frem til at dette vil medføre bedre forbindelser ut i distriktene, og at kostnaden til Widerøe slik at det vil bli mer attraktive billettpriser, sier Elnes.

Må godkjennes av Konkurransetilsynet

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier et oppkjøp av en sånn størrelse ikke kan gjennomføres før de godkjenner det.

– Vi har mulighet til å stoppe oppkjøpet om det svekker konkurransen i markedet i betydelig grad, sier han til TV 2.

– Jeg kan ikke forespeile de vurderingene som de skal gjøre, men det er klart at dette er et oppkjøp i et marked som er viktig for forbrukerne, og konkurransetilsynet vil gjøre en viktig vurdering av saken.

Nese sier Konkurransetilsynet har vært i kontakt med Norwegian og Widerøe de siste dagene, og var kjent med at nyheten ville komme.

Elnæs lar seg ikke bekymre for konsekvensene dette vil ha for Widerøe, og beskriver Norwegian som en ny eier «som kan luftfart ekstremt godt»:

– Det har vært veldig tydelige meldinger om at Widerøe skal beholde sin identitet. Widerøe vil få kostnadseffekter, som kan bidra positivt slik at de kan bli bedre på driften sin, fortsetter flyanalytikeren.

Elnes mener det er for tidlig å si sikkert om Konkurransetilsynet vil la oppkjøpet gå gjennom.

Samtidig mener han det ikke er noe som tilsier at de vil sette en stopper for oppkjøpet. Han viser blant annet til at SAS tidligere har eid Widerøe.

Bedre tilbud

Til sammen vil Norwegian og Widerøe fly totalt 107 ulike ruter i Norge. Av disse er bare er fem ruter overlappende.

Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag, med sine respektive arbeids- og kollektivavtaler.

Widerøe vil i tillegg opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap.



Karlsen i Norwegian sier at flyselskapene skal sørge for at alle passasjerer får et komplett tilbud, blant annet med lojalitetsprogrammet Norwegian Reward.



– Vi er to norske flyselskap som har levd side om side i mange år, og til sammen kjenner vi luftfartsmarkedet i landet svært godt, sier og legger til:



– Nå vil vi sammen skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle våre passasjerer, og vi ser frem til at kundene kan reise enkelt og sømløst på tvers av rutenettverkene våre.