Reaksjonene lar ikke vente på seg etter nyheten om at Thon Hotels nå nekter å heise regnbueflagg på hotellene sine.

Hvert år i juni-måned viser store og små bedrifter sin støtte til kampen for skeives rettigheter. Mange bytter i disse dager profilbilder i regnbuefarger, mens andre heiser Pride-flagget.

I år har Thon Hotels snudd.

– Jævlig feigt

Ledelsen i Thon Hotels har gitt beskjed til hotellene sine at de ikke får lov til å heise Pride-flagg.

– Vi har ikke heist regnbueflagg på flaggstengene våre fordi vi ønsker å være nøytrale, og at inkludering og mangfold skal favne alle, sier konserndirektør Morten Thorvaldsen til TV 2.



Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, reagerer veldig sterkt på dette.

– Jeg ble rett og slett sjokkert da jeg så at Thon-kjeden forbyr hotellene å reise regnbueflagget, sier Eggum til TV 2.



– Jeg er sikker på at eier Olav Thon selv kommer på banen og retter opp i dette. Det inntrykket vi nå får, det står seg ikke i 2023, legger han til.



Eggum har mer på hjertet:

– Her må konserndirektøren ta en skikkelig kikk i speilet og spørre seg hva Thon-hotellene egentlig står for. Å påberope seg nøytralitet når våre skeive brødre og søstre opplever terror, flaggbrenning og hets, det sømmer seg rett og slett ikke.



– Det ville vært jævlig feigt om denne beslutningen ble stående. Når verdiene våre om mangfold, likeverd og like rettigheter er truet og møter motstand - det er jo nettopp da det er viktig å stå opp for dem. Heis regnbueflagget, Olav! sier Eggum.



PRIDE-MARKERING: Det nærmer seg Pride-uken i Oslo, men flagg som dette blir ikke å se hos Thon Hotels. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Gjør meg enda sikrere

VG-profilen Morten Hegseth husker godt at flere kunder truet med boikott da Choice Hotels støttet Pride og heiste regnbueflagget i 2018.

– Da reagerte Emilie Stordalen på «middelalderske holdninger vi burde stappe et sted der solen aldri skinner» og faren Petter Stordalen mente at flaggheising var viktigere enn noen gang, selv om flere truet med å klippe kundekortet i to, sier Hegseth til TV 2.

– Det at Thon nå forbyr prideflagg, gjør meg enda sikrere på hvilken norsk hotellkjede som er min. Og nå vet sikkert de homofobe hvilket hotell de kan dra til, også.

Konkurrenten Strawberry, som tidligere var kjent som Nordic Choice Hotels, er kjent for å gå motsatt vei og er hovedsponsor av Pride.

HOVEDSPONSOR: Petter Stordalen og Strawberry støtter Pride-festivalen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– I Strawberry har vi alltid og vil vi alltid støtte opp om mangfold og inkludering, og vi har i mange år vært stolt hovedsponsor av Pride. Vi husker alle fjorårets forferdelige terrorhendelse i Oslo. I Strawberry heiser vi derfor flaggene høyt og gleder oss til pridemarkeringene over hele Norgen, sier Strawberry-eier Petter Stordalen til TV 2.



Det er altså ikke aktuelt for Strawberry å nekte noen å flagge.

– Hvis noen kritiserer oss for at vi flagger, skal vi heise enda flere flagg, lover Stordalen.



Scandic Hotels støtter også Pride.

– Vi kommer til å heise Pride-flagget på alle våre hoteller i en uke, fra 23. Juni og frem til 1, juli. Våre ansatte vil bli oppfordret til å bruke nøkkelkorthengere med regnbuefarger og synliggjøre disse, sier kommunikasjonssjef, Lars Vestad i Scandic Norge, til TV 2.

Hotellkjeden vil også markere Pride-støtten via sosiale medier.

– Vi ønsker å vise at vi støtter de viktige budskapene som løftes frem i denne perioden, og vi er opptatt av at alle skal få være seg selv - enten om de bor på, eller jobber på - våre hotell.



Å ikke støtte er også et valg

TV-profilen Benjamin Baarli Silseth synes det er synd at Thon Hotels tar et slikt standpunkt.

– De hevder å være nøytrale, men jeg synes ikke vi skal være nøytrale når folk blir straffet og drept i andre land fordi de er født som de er, sier Silseth til TV 2.



REAGERER: Psykolog og TV-profil Benjamin Baarli Silseth er skuffet over Thon Hotels. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han poengterer at det ikke er mange landegrenser man skal krysse før man befinner seg på steder hvor det er ulovlig og farlig å være skeiv.

– Thon burde stå som et bedre eksempel og forbilde, som en så stor bedrift i Norge. Et valg om å ikke vise støtte, er også et aktivt valg, konstaterer Silseth.