– Jeg ble relativt forbanna

Mange raser nå over gjentatte og feilsendte nødvarsler. – Det føles som om noen har fått seg et nytt leketøy.

Mandag og natt til tirsdag duret og hylte det på en rekke mobiltelefoner i hele landet.



Politiet, på vegne av Statsforvalteren, sendte ut nødvarsel om ekstremværet Hans.

Freddy Brakestad (45) fikk første varselet like over midnatt, da han og familien landet på Gardermoen – etter å ha vært på ferie i Bulgaria.

Men det stoppet ikke der.

De neste timene fikk han to varsel til.

Da han og samboeren endelig hadde kommet seg i seng på hotellet på Gardermoen, og la seg til å sove ved 02-tiden, trodde han at han skulle få noen timer søvn før de skulle sette seg i bilen mot Gloppen.



Jækla viktig å sende ut denne kl. 02:35 i natt, inkl. sirene.. 🤬 FØKKINGS jækla viktig. pic.twitter.com/t9RD9KTHba — FreddyBS (@frebrake) August 8, 2023

Men klokken 02.35 hylte telefonen på ny.

– Jeg hoppet til i senga. Det kom da en del gloser som absolutt ikke egner seg på trykk. Da var jeg relativt forbanna, sier Brakestad til TV 2.

Mister effekt

Brakestad er langt fra imponert over det nye nødvarsel-systemet.

– Fire varsel, alle med luftvernsirene som gikk gjennom marg og bein, på to og en halv time er litt i overkant.

MOT SIN HENSIKT: Flere føler det blir som å rope «ulv-ulv« når nødvarselet blir feilsendt og gjentatt unødig mange ganger. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Brakestad sier at han hadde satt pris på varsel, dersom han virkelig hadde befunnet seg i et område hvor det var fare.

– Men når jeg kikker ut vinduet her på Gardermoen nå, så er det bare grå himmel og duskregn, sier 45-åringen.

Når det er så pass mange som har fått gjentatte varsler, også på steder hvor det ikke er fare, frykter Brakestad at folk ikke vil ta varslene seriøst når det virkelig gjelder.

– Man tar jo selvsagt nødvarsler fra Statsforvalteren på alvor. Men slik vi har opplevd det siste døgnet, så virker det litt som om noen har fått seg et nytt leketøy som de tester ut, sier 45-åringen.

Nødvarselet skulle egentlig bare sendes til særlig rammede kommuner. Men det skjedde altså ikke.

Skulle bare sende ett varsel

Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund hos Statsforvalteren i Innlandet bekrefter at det kun var kommuner hvor det er utstedt rødt farevarsel, i tillegg til noen nærliggende kommuner, som skulle ha mottatt nødvarselet.

– Varslet skulle kun sendes i tilknytning til det røde området. Det skulle også bare sendes ett varsel til innbyggerne på flere språk, sier han til TV 2.

NYTT: Det splitter nye nødvarselet for mobil, som er et supplement til Sivilforsvarets velkjente sireneanlegg, ble testet ut i Norge første gang 14. juni i år. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Flere TV 2-lesere har fått varslet flere ganger i løpet av mandag og natt til tirsdag. Andre som har også har mottatt varselet, bor i landsdeler som er helt uberørt av ekstremværet.

«Det har kommet fem farevarsel i kveld på mobil til Trondheim. Dette må da være voldsomt unødvendig», skriver en leser.

En annen person skriver at han fikk varslet på mobilen hele syv ganger.



– Hvordan kunne dette skje?

– Først og fremst mener vi at det var viktig at varselet ble sendt slik at folk ble informert om en krevende situasjon. Så har vi også fått tilbakemeldinger på ting som kan bli bedre. Vi skal evaluere utsendingen i etterkant, og se på det som ikke virket etter planen.



Vil ikke beklage

– Ønsker dere å beklage til dem som bråvåket og ble skremt midt på natten av varselet?

– Det må vi evaluere i etterkant.

Ifølge informasjonsnettsiden til nødvarselet skal tjenesten kun brukes til «å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse».

SKAL EVALUERE: Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund hos Statsforvalteren i Innlandet sier at de skal evaluere nødvarslingen. Foto: Annika Byrde/ NTB

– Mener dere at det er forholdsmessig å bruke nødvarselet til å varsle om kraftig nedbør?

– Vi mener at det. Rødt farevarsel er svært alvorlig der liv og helse kan være truet. Vi valgte det for å sikre at vi nådde ut til flest mulig. Det er mange turister, men også nordmenn, som ikke leser media, som vi ikke kan nå på en annen måte, sier Lund.

– Når varslet ble sendt flere ganger, også til personer som ikke er berørt, er det ikke en risiko for at varselet skal miste sin effekt?

– Vi anser at denne utsendingen i hovedsak var nødvendig og vellykket, så må vi evaluere og lære av det som ikke virket optimalt.

Lund bekrefter at det etter planen ikke skal sendes ut flere varsler, med mindre værsituasjonen forverrer seg.