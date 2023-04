Tirsdag møter Andrej Medvedev i Oslo tingrett, tiltalt for vold, motarbeiding av politiet og bæring av luftvåpen.

Den antatte Wagner-avhopperen nekter straffskyld for å ha vært voldelig mot politiet da han ble fraktet til sentralarresten etter et slagsmål på byen tidlig om morgenen 22. februar i år.

Han erkjenner at han hadde deltatt i en slåsskamp utenfor Andys pub i Stortingsgata før han ble pågrepet.

HEMMELIG ADRESSE: Andrej Medvedev bor på hemmelig adresse. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Politiet har også tatt ut tiltale for bæring av våpen, etter at Medvedev ble tatt med et luftvåpen i bukselinningen da han besøkte Ibsen kiosk i Oslo sentrum 14. mars.

Han erkjenner straffskyld for dette.

Kraftig kritikk av politiet

Medvedev blir av tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech bedt om å forklare seg fritt om det han mener skjedde 22. februar.

Russeren forklarer at han var på vei ut fra Andys pub rundt klokken 3, da det stengte. Han sier det var mye folk på utsiden i Stortingsgata.

– En av av de som stod der begynte å oppføre seg aggressivt mot meg. Han brukte stygge ord og tok meg i skulderen. Det ble en liten slåsskamp. Slåsskampen begynte raskt, og ble avsluttet raskt. Jeg snudde meg og begynte å gå hjemover, sier Medvedev.

SAL 207: Andrej Medvedev har sagt seg villig til å bli fotografert i Oslo tingrett. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV 2

Da han var på vei hjemover, sier han at politiet kom kjørende med mange menn, og at noen av dem begynte å løpe mot ham i full fart.

– Jeg snudde meg til politiet og prøvde å spørre hva som foregikk., sier han og fortsetter:

– Så ble jeg plutselig overfalt av politimennene som vridde armen bak meg. Jeg prøvde å spørre hva som foregikk. Jeg prøvde å forklare meg og spurte om de hadde en tolk.



Medvedev hevder at han kom i skade for å sparke mot en politimann da de dro han opp fra bakken i håndjernene.

– Det gjorde så vondt at jeg gjorde det uten hensikt. Det er normalt for alle mennesker når man blir påført smerte.

Kranglet med ukrainer

26-åringen sier han er lei seg for at situasjonen ble som den ble. Han er ikke tiltalt for å ha skadet politiet, men for å ha forsøkt dette.

Når det gjelder tiltalepunktet om bæring av våpen på offentlig sted, sier Medvedev at han kjøpte våpenet på en butikk på Majorstuen.

Han sier han kjøpte det for å forsvare seg selv.

– I min situasjon er risikoen for å bli angrepet enorm.



Den 14. mars bar han våpenet under linningen bak jakken sin, da han kom i munnhuggeri med to personer fra Polen og Ukraina, ifølge egen forklaring.

– De sa for eksempel at jeg er skitten, at jeg ikke har rett til å være i Norge og at det er synd at Hitler ikke tilintetgjorde Russland i 1941. Det er ganske ofte at jeg møter på sånt når jeg er i Oslo, sier Medvedev.

FLYKTET: Andrej Medvedev har tidligere fortalt TV 2 om hvordan han flyktet til Norge. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Viste du frem våpenet? vil aktor Vegard Gjertsen vite.

– For å være ærlig, jeg husker ikke. Det kan hende noen spurte meg eller at de så det da jeg bøyde meg, sier 26-åringen, før han enda en gang understreker at han er svært flau over handlingene sine.

– Jeg har et merkverdig liv



Den antatte leiesoldaten hevder han fikk store smerter i håndleddene etter at politiet satte håndjernene i en dårlig stilling.

Han mener det er helt naturlig og en refleks for alle mennesker å gjøre ukontrollerte bevegelser hvis noe er ubehagelig. Han sier at han strammet kroppen for å unngå at skuldrene ikke skulle gå ut av ledd.

Medvedev forklarer også at han bortsett fra denne hendelsen har et i utgangspunktet svært godt inntrykk av norsk politi.

Forsvarer Brynjulf Risnes vil vite om 26-åringen har vært utsatt for lignende vold tidligere i sitt liv.

– Ja. Jeg har et merkverdig liv, ja.

– Du reagerer spesielt sterkt på å ikke forstå? Det gjentar du mange ganger i din forklaring, sier Risnes.

– Uvisshet er det verste for meg. Den andre gangen politiet var i kontakt med meg, så hadde de Google translate og forklarte meg, mens her kastet de seg bare over meg, svarer Medvedev.

Vil ikke oppgi adressen

Da politiet hadde fått 26-åringen inn i politibilen, bant de bena hans med tau. Medvedev hevder på sin side at han forsøkte å få politifolkene til å skaffe en tolk.

Deretter ble han fraktet til sentralarresten i Oslo – som han også er kritisk til.

– Jeg ble tatt inn på en glattcelle og lagt på gulvet. Deretter hentet de en saks og klippet av meg alle klærne mine. Jeg ble liggende på gulvet uten klær.



Innledningsvis i retten tirsdag, ville ikke den antatte Wagner-avhopperen opplyse om hvor han bor.

– Jeg kan ikke si det når pressen er til stede, sa Medvedev.

STILTE TIL INTERVJU: Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev stilte til et intervju med TV 2 i februar. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det går fint, du kan skrive det ned på en lapp og gi det til oss etterpå, svarte tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech.

I begynnelsen av februar fortalte Medvedev i et intervju med TV 2 om hvordan han klarte å komme seg gjennom det strengt bevoktede og overvåkede grenseområdet på russisk side, øst for Sør-Varanger i Finnmark.

Andrej Medvedev hevder han er leiesoldat og at han har vært lagleder for den russiske paramilitære Wagner-gruppen.

Han har søkt asyl i Norge og har vært i flere i avhør med Kripos som mulig vitne til krigsforbrytelser i Ukraina.

Medvedev sier i retten at det var nettopp avhørene med Kripos han satt og jobbet med på laptopen sin på Andys pub den 22. februar.