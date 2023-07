– Jeg ble livredd

Partilederen kalte lørdag inn pressen til et møte utenfor Sentrum Scene.



Det skjer etter at det fredag ble kjent at Moxnes i juni stjal Hugo Boss-briller fra en tax-free-butikk på Gardermoen i forbindelse med en privat reise.



Først forklarte Moxnes at det hele skyldtes glemskhet og at han hadde vært distré. Først senere fredag kveld innrømmet politikeren at han hadde revet av lappen på brillene og unngått å levere dem tilbake med en gang.

Nå innrømmer Moxnes at han burde lagt alle kortene på bordet fra første stund.

– Jeg vil starte med å si at jeg er innmari lei meg. Jeg vil si unnskyld til alle som er involvert. Dette er en sak som slår skygger for Rødts politikk. Mange er skuffa, innleder han.

– Det er mange som er skuffa over meg for at jeg ikke gikk tilbake til butikken med en gang, og skuffa for at jeg ikke gikk inn i detalj om hendelsen fra første stund. Jeg vil si unnskyld til alle dem, sier Moxnes.

– Stor feil

Han sier han har ønsket å svare om saken og å gjøre opp for seg, og sier han ikke ønsker noen form for særbehandling.

– Hvorfor sa du ikke alt med en gang?

– Det var en stor feil. Det ga inntrykk av at det var mer en hverdagslig tabbe og forglemmelse.

– Har det skjedd lignende tidligere?

– Jeg har gått fra en kafferegning under valgkamp i Sandnes som ble dekket av pressen, der var problemet at jeg la på kortet uten at det ble betalt, men der gjorde jeg opp for meg i ettertid, sier han og legger til at hendelsen skyldtes ren sløvhet.

Moxnes mener at folk nå kan være trygge på at han har gitt hele historien om brille-tyveriet.

Her svarer Moxnes for seg:

Dette sier han om fremtiden som partileder

På spørsmål om han har vurdert å trekke seg som partileder som følge av hendelsen, svarer Moxnes at det er opp til Rødt og medlemmene.

– Jeg trenger tilliten deres og er avhengig av det, så det er opp til dem å avgjøre.

– Kan du forklare hva som gikk gjennom hodet ditt da du ikke gikk tilbake til butikken og ikke gjorde opp for deg?

– Jeg ble livredd for at jeg kunne påføre skade på partiet ved å gå tilbake og si at jeg hadde tatt briller uten å betale for det, og at det kunne bli en svær sak. Jeg tenkte i øyeblikket at det kunne rive ned alt.

– Det var helt idiotisk. Jeg tror det var en form for panikkreaksjon, erkjenner han.



Godtok forelegg

Etter å ha blitt oppdaget av vektere på Gardermoen godtok Moxnes et forelegg på 3000 kroner, og han har betalt det brillene kostet; 1199 kroner.

Politiet har vært tydelige på at de mener politikeren stjal med forsett, altså han tok brillene fra butikken med viten og vilje.

Til Romerikes Blad, som først omtalte saken, bekreftet Moxnes hendelsen. Han sa det ikke var hensikten å ta brillene, og skyldte på at han hadde glemt seg.

Slik lyder forlegget Grunnlaget for forelegget er at Bjørnar Moxnes gjorde følgende: «fredag 16. juni 2023 kl. 17.36 på butikken Travel Retail Norway på Gardermoen flyplass i Ullensaker tok han et par solbriller av merket Hugo Boss, til en verdi av 1199 kroner, og gikk ut av butikken uten å gjøre opp for seg». Kilde: Politiet til TV 2

Rev av lappen og la brillene i bagasjen

På Facebook sent fredag kveld kom Moxnes imidlertid med nye detaljer. 10–15 minutter etter han forlot butikken, oppdaget han brillene i lomma, hevder Moxnes.

– Jeg fikk panikk og ble redd for hvordan det ville se ut om jeg gikk tilbake til butikken – hva ville de tenke om meg? Ville de tro meg? skriver han.



Og det er da han gjør en ny tabbe, skriver han.

– Jeg burde ha gått rett tilbake og sett butikkpersonalet i øynene. I stedet tok jeg av lappen og la brillene i bagasjen. Jeg rakk aldri å tenke hva jeg skulle gjøre videre med alt dette, for etterpå kom en vakt bort og spurte etter brillene. Jeg ble utrolig flau. Da var det ikke rom for noen bortforklaringer, det var bare å ta konsekvensene, fortsetter han.

Partikolleger pinlig berørt

Partikollegene Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug sier de fremdeles har tillit til Moxnes etter tyveriet, men omtaler hendelsen som «pinlig».

– Det Bjørnar har gjort er både flaut og utrolig dumt. Det er også ulovlig. Heldigvis har han blitt oppdaget og fått sin straff slik som alle andre. Den boten må han selvfølgelig også betale som alle andre. Det skulle bare mangle, skriver stortingsrepresentant Kristjánsson på Facebook lørdag morgen.



Se TV 2s Aslak M. Eriksrud kommentere saken:

Mener saken har utviklet seg til det verre

Sigbjørn Aanes er seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået First House og tidligere statssekretær for Erna Solberg. Han sier saken har utviklet seg fra å være nær triviell til alvorlig.



– Dersom det kommer fram at dette ikke er et enestående tilfelle, vil saken bli langt mer alvorlig. Da vil Moxnes få problemer med tilliten.