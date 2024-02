– Jeg ble kastet ut fra sykehuset midt på natten

MØTT FORDOMMER: Karin forteller at hun har møtt på fordommer flere steder i hjelpeapparatet. Hun gir stemme til en fersk rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg startet med å sniffe bensin.

Med en alkoholisert far som omsorgsperson, rusdebuterte jenta som 14-åring.



I dag er hun i femtiårene og har vært rusfri i snart fem år. Tobarnsmoren er i jobb og ønsker å være anonym. Vi kaller henne derfor Karin.

Som mange kvinner i rusmiljøet har hun opplevd vold og overgrep. En samboer skambanket henne slik at hun endte opp med brukne ribbein.

– Jeg fikk ikke puste ordentlig og var redd for at lungen var punktert, forteller Karin.

PÅ JOBB: Karin har nå vært rusfri i snart fem år og er nå delvis i jobb. Foto: Erik Edland / TV 2

Via legevakten havnet hun på akuttmottaket på et lokalsykehus hvor hun lå til observasjon. Her møtte hun det mange i rusmiljøet beskriver som «nedlatende holdninger».

– Da legen kom klokken 04.00 ble jeg vekket opp og bedt om å forlate sykehuset. Jeg tror dette skjedde fordi legen leste pasientjournalen og fant ut at jeg var rusavhengig.

– Ble du regelrett kastet ut av sykehuset?

– Ja, jeg lå først til observasjon. Så ble jeg vekket og de sa at, nei du har ikke noe her å gjøre.

Kvinnen som bosatt i Øst-Norge forteller at hendelsen fant sted for seks år siden. TV 2 er kjent med hvilket sykehus det er.

– Avdekker alvorlige forhold

Karin har bidratt til rapporten «Du har ikke noe her å gjøre» fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).



RISIKO FOR DISKRIMINERING: Dette er alvorlige funn som belyser en reell risiko for at rusavhengige i ulike sammenhenger kan utsettes for diskriminering, mener Mestad. Foto: Erik Edland / TV 2

Rapporten omtaler rusavhengiges opplevelser av diskriminering og stigmatisering i møte med offentlige tjenester.

– Undersøkelsen avdekker flere alvorlige forhold. Særlig gjelder det de beskrevne opplevelsene med avvisning fra helsehjelp når tjenestene har blitt kjent med rusavhengigheten. Dette oppfyller i liten grad menneskerettslige krav til forholdsmessighet, sier Adele Matheson Mestad, direktør for NIM.



I dybdeintervjuer forteller Kristin og 16 andre personer om fordommer og avvisning, også i møte med det offentlige.

«Er du en rusmisbruker, så er du en løgner og bedrager også. [Det har jeg] møtt på jevnt og trutt i Nav og i LAR og i fengselsvesenet. Det har vært veldig uforståelig for meg.» – Mann, 42 år

«Jeg er veldig redd for at folk skal tenke at jeg er svak eller «er det så mye galt med deg? Har du ikke klart det enda?» – Kvinne, 33 år

«Vi blir sett på som det laveste av det laveste. Ingen vil se på deg, ingen vil snakke med deg, ingen vil ha med deg å gjøre. Det er masse fordommer, stygge fordommer.» – Mann, 47 år

Informantene i rapporten sier de har blitt mer skeptisk til å oppsøke hjelp når de trenger det. De forteller om negative holdninger, mistenkeliggjøring og avvisning, spesielt i møte med helsevesen og politi.

– Hva mener NIM nå må gjøres fra offentlig hold?

– Vi anbefaler at rusavhengiges rettslige vern mot diskriminering tydeliggjøres i lovverket. For det andre peker vi på at det bør settes i verk tiltak for å motvirke de underliggende fordommene som kan føre til diskriminering, sier Mestad.

OGSÅ POSITIVE FUNN: – Informantene trekker også frem positive erfaringer, hvor hjelpeapparatet har sett mennesket bak rusen, sier NIM-direktør Adele Matheson Mestad. Foto: Erik Edland / TV 2

Mestad sier deler av rapporten bygger på informantenes subjektive erfaringer og at det ikke er mulig å fastslå om de er utsatt for diskriminering i rettslig forstand.

– Men uansett er dette alvorlige funn. Dette mener vi myndighetene må ta tak i, påpeker Mestad.



På spørsmål fra TV 2 om de metodiske valgene som ligger bak undersøkelsen, forklarer NIM at det ikke har vært mulig å sjekke hver enkel informants opplevelse:

FORETREKKER VANN: Karin som har deltatt i NIM-undersøkelsen har vært rusfri i 4 1/2 år og foretrekker nå friskt vann fremfor rusmidler. Foto: Erik Edland / TV 2

– Dette er en kvalitativ undersøkelse som først og fremst skal få frem erfaringer fra mennesker som sjelden får sin stemme hørt. Noen av opplevelsene vil sannsynligvis mangle viktig kontekst, mens andre vil være en presis gjengivelse av møter med tjenestene. Samtidig reflekterer våre funn i stor grad tidligere forskning og rapporter, understreker Mestad.

Rapporten: «Du har ikke noe her å gjøre» Erfaringer fra møter med helsevesenet Fordommer: Flere av informantene forteller at de har opplevd å bli møtt med mistenkeliggjøring, fordommer og støtende kommentarer i møte med helsevesenet. Avvisning: Enkelte forteller at de har opplevd å bli avvist i helsevesenet fordi de er rusavhengige. Det kommer blant annet frem opplevelser av avvisning fra sykehus, legevakt og fastlege. Pasientjournal: Flere forteller at de har opplevd at helsepersonells holdninger har endret seg i negativ retning når de oppdager at det står «rusavhengig» i pasientjournalen. Noen forteller at journalen har utløst negative kommentarer, mens andre har opplevd at den har ført til avvisning eller trusler om å tilkalle politi. Medisinering: Flere av informantene opplever at de ikke får nødvendige medisiner fordi de er rusavhengige, og at det er mye stigma tilknyttet medisinering. Flere forteller at de har opplevd å ikke få god nok smertelindring etter medisinske inngrep. Andre er opptatt av at det som rusavhengig er vanskelig å få medisinering for ADHD. Flere opplever også at de blir møtt med stigma i legemiddelassistert rehabilitering. Erfaringer fra møter med politiet Fordommer: Mange forteller om episoder hvor de har opplevd at politiet har møtt dem med fordommer eller på andre måter behandlet dem på en stigmatiserende måte. Maktbruk: Flere av informantene mener politiet ved ulike anledninger har brukt unødvendig maktbruk mot dem, fordi de er rusavhengige. Dette dreier seg blant annet om kontroller, kroppsvisitasjoner, husransakelser og bruk av fysisk makt. Rettssikkerhet: Mange opplever at de som rusavhengige mangler rettssikkerhet og likhet for loven i møte med politiet. Flere mener at rullebladet forfølger dem og brukes mot dem av politiet i lang tid etter de har begått kriminalitet. Erfaringer fra andre områder Informantene har også opplevelser på andre områder, selv om disse er mer sporadiske. Ulike områder: Det fortelles blant annet om opplevelser av stigmatiserende botilbud, mistenkeliggjøring i møte med NAV, avvisning fra krisesenter, negative holdninger i fengsel, og mangelfull hjelp fra barnevernet. Delvis andre forhold: En del av disse erfaringene knyttes av informantene til egen rusavhengighet. I andre tilfeller reflekterer opplevelsene en mer generell kritikk av et mangelfullt hjelpetilbud, og stigma- og diskrimineringsdimensjoner er mindre tydelig. Kilde: Norges institusjon for menneskerettigheter

TV 2 gjennomførte høsten 2023 en undersøkelse som avdekker grovt svikt av bostedsløse og rusmiddelavhengige i Bergen. Mange forteller om vold, tyverier og utrygge boforhold og at de føler seg neglisjert av offentlige instanser.

– Jeg ble avvist på krisesenter

Karen sier hun også møtte fordommer på et krisesenter, etter å ha blitt banket opp av samboer.

– Jeg oppsøkte det lokale krisesenteret, men ble avvist, forteller Karin.

VIKTIG STEMME: Karin har sammen med 16 andre personer bidratt til den viktige NIM-undersøkelsen. Foto: Erik Edland / TV 2

I NIM-rapporten forteller Karin at hun ikke fikk lov å komme på krisesenteret fordi hun var rusmisbruker. Hun sier at hun på det tidspunktet kun brukte et smertestillende medikament.

– Men de ville ikke ha meg der, sier Karin som forteller at hun etter avslaget hos krisesenteret mistet Karin kontroll på rusbruken. Og det førte til at hun mistet omsorgen for barna.

– Livet ville sett veldig annerledes ut om jeg hadde fått beskyttelse på krisesenteret, hvor jeg hadde følt meg trygg og lettere kunne kommet meg ut av avhengigheten. Karin

TV 2 har snakket med arbeidsgiver til Karin. Vi får bekrefter at hun nå har vært sammenhengende rusfri i 4 1/2 år.

I dag har hun god kontakt med de to barna og flere barnebarn.

SKAM OG FRYKT: Både frykt for eksmann og skam gjør at Karin ønsker å være anonym. Foto: Erik Edland / TV 2

Skryt til politiet

Karen ble med faren på byen fra hun var 16 år gammel og drakk alkohol. Så ble det litt hasj. I midten av trettiårene havnet hun skikkelig på kjøret.

– Da begynt jeg med amfetamin som den gang var min beste min, sier hun.

Karin er optimistisk og glad for at hun nå lever et rusfritt liv.



Hun er også takknemlig for gode mennesker som hun har møtt på veien.

NERVØS: Under samtalene med TV 2 kjenner Karin på angst og uro og vonde minner dukker opp. Foto: Erik Edland / TV 2

– Som fysioterapeuten. Og ruskonsulenten. En fastlege ville derimot ikke har noe med meg å gjøre, sier hun.



Karin skryter av politiet:

– De fulgte meg veldig bra opp da jeg slet med min voldelig eksmann. Politiet var fantastiske, smiler Karen.

RUSFRI: Jeg er rusfri, i jobb og har et godt forhold til både barn og barnebarn, sier Karin. Foto: Erik Edland / TV 2