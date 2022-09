«Jeg ble kalt mensenbuksa resten av skoleåret»

Michelle (18) og Synne (16) mener det er på høy tid at det tilbys gratis bind og tamponger på alle norske skoler.

PÅ STORTINGET: Michelle (fv) og Synne (fh) har fått nok av å skamme seg over å ha mensen på skolen. Tirsdag møtte de stortingsrepresentant Elisa Waagen. Foto: Børge Solem

Debatten rundt gratis bind og tamponger på norske skoler har satt fart det siste året.

Samtidig som noen fylkeskommuner har valgt å innføre gratis prøveordninger, er det fortsatt ingen tegn til at en nasjonal ordning for alle skoleelever vil prioriteres.

– Fikk fravær og anmerkning

Det reagerer Michelle Ogunde (18) og Synne Duus (16) kraftig på. Onsdag var de på Stortinget for å stille krav om at det skal gjøres mer for å tilby gratis bind og tamponger på norske skoler.

KRITISK: Michelle Ogunde mener kvinners og jenters helse ikke tas på alvor i dag. Foto: Børge Solem

– Jeg synes jenter fortjener å føle seg trygge på skolen, sier Ogunde.

– Noen har ikke råd til bind og andre er redd for å få mensen uten at de har med seg bind eller tamponger, fortsetter hun.

De to skoleelevene, som er ambassadører for Kiwi og Unicefs samarbeid «Skolekravet», overrakte en bok med samme navn på Stortinget onsdag. Den inneholder historier om ubehagelige mensenopplevelser 3400 jenter og kvinner har hatt på skolen.

– Vi håper den kan få politikerne til å forstå alvoret, og at vi trenger at skolene tilbyr gratis bind og tamponger, sier Duus.

Selv har hun dratt hjem fra skolen på grunn av mensen.

UGYLDIG FRAVÆR: Synne Duus mener jenter ikke skal få anmerkninger og ugyldig fravær på grunn av mensen. Foto: Børge Solem

– Man har jo mensen uregelmessig. Når man plutselig får mensen, og kanskje ikke har med bind og tamponger, må man dra hjem. Det har skjedd med meg, jeg fikk både fravær og anmerkning, forteller hun.

Ikke nok penger

Det var Arbeiderpartiets talsperson for utdanning, Elise Waagen, som møtte de to på Stortinget tirsdag.

– Det var et utrolig viktig møte som setter jenters helse på dagsorden. Dette initiativet bygger ned tabuer, sier Waagen til TV 2.

PRIORITERES IKKE: Stortingsrepresentant Elise Waagen (Ap) sier jenters helse må settes på dagsorden, men vil ikke love nasjonalt tilbud om gratis tamponger og bind. Foto: Stortinget

Tidligere i år innførte fylkeskommunene Vestland, Nordland og Trøndelag gratis bind og tamponger på alle videregående skoler. I september fulgte Viken etter, og har nå en prøveordning på utvalgte skoler.

Et nasjonalt initiativ fra regjeringen derimot, blir det ikke med det første.

– Slik budsjettene ser ut nå er det ikke handlingsrom som gjør at vi kan prioritere dette. Jeg skulle virkelig ønske at vi hadde kommet lenger i 2022, sier stortingsrepresentanten.

Waagen legger til at hun håper flere fylkeskommuner ønsker å være med på prosjektet.

– Tabu

Felles for de flere av historiene som fremkommer i boken er skammen mange føler over å ha mensen.

«I starten av 2020 hadde jeg på meg en hvit bukse, jeg blødde i gjennom. Helt uten forvarsel. Dagen etter gikk jeg med en helt rød bukse. Jeg ble kalt mensenbuksa resten av skoleåret», heter det i et utdrag.

«Eg gjekk heile ungdomsskulen med svarte stramme bukser når eg hadde mensen, det var spesielt viktig med bukser som hadde lummer så eg kunne gjømme tampongen i. Det å ha mensen var noko som føltes som en skam», heter det et annet utdrag.

Lite tilgang til menstruasjonsprodukter har ført til ubehagelige situasjoner for 89 prosent av jenter under 26 år, viser en ny måling gjort av Respons analyse for Kiwi og Unicef.

Syv av ti mener gratis bind og tamponger i skolen ville gjort jentenes skolehverdag tryggere, viser den samme undersøkelsen.

Vil ha momsfritak på mensen-produkter

Generalsekretær i Unicef, Camilla Viken, sier Norge bør gå foran som et godt eksempel.

– Dette er et globalt problem. En halv milliard har ikke tilgang tilgang på menstruasjonsprodukter. Norske barn skal føle seg trygge når de går på skolen, og vi har mulighet til å gå frem som et godt eksempel, sier Viken.

– At dette skal være tabu i 2022 er bare tull.

Frankrike, Skottland og New Zealand har allerede innført gratis bind og tamponger på skolen.