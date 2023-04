– Jeg ble fulgt av russiske spioner i mange år

– Jeg skjønte det med en gang. Han sa han var interessert i miljøvern, og jeg lot som jeg trodde han var interessert i miljøvern. Så tenkte jeg at nå skal jeg øve meg på han, akkurat som han øver seg på meg.

Den gangen var Wetland embetsmann på Statsministerens kontor, med statsminister Gro Harlem Brundtland rett over seg.

Den miljøengasjerte russeren var Lev Koshliakov. Han var sjef for KGB i Norge.

– Vi hadde kontakt et års tid. Det var sånn at han plutselig kunne dukke opp i slalåmbakken jeg hadde nevnt at jeg stod i, og så ble det småprat og kakao i varmestua. Helt ufarlige samtaler, men med den målsettingen om at jeg før eller siden ville si ting jeg ikke burde ha sagt.

Bygge tillit gradvis

Dette var ikke første gangen Wetland var i kontakt med russiske etterretningsoffiserer. Før han ble Norges ambassadør i Berlin, hadde han en rekke sentrale stillinger i flere regjeringer.

AMBASSADØR: Morten Wetland var ambassadør i Berlin i perioden 1998 til 2003. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Han forklarer at det mest sentrale i hvordan spionene opererer, er å gradvis bygge fortrolighet og tillit, for så å kunne få ut informasjon i et ubevoktet øyeblikk.

– Offiseren prøver å opparbeide et tillitsforhold ved å snakke om banale ting, normale ting som folk snakker om sosialt. Målsetningen er å skape en fortrolighet som gjør at den som er gjenstand for oppmerksomheten glipper og sier noe han ikke burde ha sagt. Eller at det man sier hver for seg er helt innenfor, men når det legges sammen og analyseres, kan det være verdifull informasjon.

Ba om offentlig kjent informasjon

Han drar frem et eksempel som kan fremstå som nesten uforståelig. Han var kommet fra jobben som ambassadesekretær i Bonn, og startet på jobben som embetsmann ved Statsministerens kontor. Da ble han kontaktet av en ung russer med etternavnet Ivliev, som spurte om han kunne sende han en stortingsproposisjon.

FLYTTER UT: 15 etterretningsoffiserer ved Russlands ambassade i Oslo erklæres uønsket i Norge av regjeringen. Her flytter de ut av ambassaden. Foto: Erik Edland/TV 2

– Dette er jo et offentlig dokument, tilgengelig for alle. Jeg sa ja, men gjorde det aldri, for når du begynner å sende ting da har du begynt med noe rart.

– Hva var hensikten med det?

– Jo, la oss si at du sender åpne dokumenter ti ganger. Og så ber de om et ellevte, som ikke er åpent. Kanskje er du litt uoppmerksom, og gjør det.

Har latt spionasje skje

Spionasje har vært vanlig i hele etterkrigstiden. Myndighetene har visst om det, og latt det skje, innenfor visse rammer. Det handler om en kontrollert informasjonsbalanse, forklarer Wetland.

– Er det slik at man bare lar det foregå?

– Ja, så lenge man har kontroll på det. Og det har man så lenge de som blir utsatte for det vet hva de skal rapportere og når de skal rapportere. Det vil si hver gang. Jeg hadde den vanen selv da jeg ble passet opp av russisk etterretning, at jeg alltid sa fra til overordnede og skrev en rapport til sikkerhetsavdeling i Utenriksdepartementet og POT (nå PST, journ. anm).

– Det vi gjorde var å prøve å kartlegge personligheten til den på den andre siden av bordet. Prøve å finne ut av hvordan de var skrudd sammen intellektuelt, og hva de responderte på og hva de ikke responderte på.

Wetland tror de utviste etterretningsoffiserene nå gikk for langt i å kartlegge norsk infrastruktur, som eksportnettverket for gass. Han sier all infrastruktur er viktig å kartlegge for en stat som Russland.

GASSINSTALASJON: Kartlegging av et lands infrastruktur som anlegget her på Melkøya, er helt sentral i russisk spionasje, sier Wetland. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Øye for øye

– All viktig infrastruktur i et samfunn er interessant hvis de har en idé om å være i stand til å slå ut et land. Da må man være i stand til å ta ut infrastrukturen.

Han er sikker på at russerne vil svare ved å vise ut norske diplomater i Moskva.

– Ja, dette er øye for øye og tann for tann. Men, de fleste som er der borte nå holder seg hjemme, det er ikke mulig å jobbe. Det er ingen som har familiene sin der heller. Det går ikke an å leve normalt slik diplomater pleier å gjøre.

– Så det er en liten kostnad for Norge om de blir utviste?

– Ja, det er det, sier Morten Wetland.