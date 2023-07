Jeanette og Marita skal gifte seg: – Ofte tør jeg ikke å holde henne i hånda

– Det er skikkelig ubehagelig å være tilbake her, sier Jeanette Walayat (35).

Den siste uken har hun bråvåknet midt på natten med høy puls.

Når hun har gått gjennom store folkemengder med kjæresten, har det strammet seg i brystet. For første gang har hun følt seg utrygg i egen by.

Nå er hun tilbake ved benken der det hele startet, sammen med kjæresten Marita Holmeset-Varpe (43).

Bak benken er det satt opp et skilt, som forteller at Grønland er Oslos pridebydel, og som viser mennesker med høyt hevet regnbueflagg.

Håndflatene til Walayat blir klamme. Kroppen skjelver lett.

– At jeg reagerer så sterkt nå, sier noe om hvor skummelt det var. Om hvor mye en sånn opplevelse kan sette seg i kroppen. Jeg følte på en utrygghet som er vanskelig å beskrive.

Tilkalte politiet

Fredag 7. juli gikk Walayat og kjæresten hånd i hånd på vei hjem etter en bursdagsfeiring.

UTRYGGE: Kjæresteparet har følt seg utrygge i Oslo etter en skremmende opplevelse i forrige uke. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Plutselig begynte en mann og en kvinne, som satt på benken, å rope etter dem, forteller paret.

– De sa at vi var alvorlig syke. Ekle. De kalte oss lesber. De sa det med sånn avsky at det gikk kaldt nedover ryggen på meg, forteller Walayat.

Ifølge paret vekslet mannen og kvinnen mellom å håne og le av dem, til å være sinte og truende i kroppsspråket.

BERØRT: Jeanette Walayat er tydelig berørt mens hun forteller om hva hun og samboeren ble utsatt for på Grønland. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kjæresteparet forteller at de prøvde å forholde seg rolig og spørre om hva som var problemet.

– Kvinnen skrek og veivet mye med armen. Hun skrek at hun håpet barna hennes aldri skulle bli som oss. Det var helt tydelig at de så på oss som annenrangs.

På et tidspunkt opplevde paret situasjonen som så truende, at de ble bekymret for om det kunne bli fysisk. Da tilkalte de en politipatrulje som var i nærheten, forteller Walayat.

Mens politibetjentene skal ha oppsøkt personene, fjernet kjæresteparet seg fra situasjonen. Så fort de mistet synet av mannen og kvinnen, kom reaksjonen.

– Jeg hadde vært i kampmodus. Så fort de var borte, brast jeg i gråt.

I TÅRER: Jeanette Walayat fikk en skikkelig reaksjon etter hendelsen. Hun forteller at hun sjelden har grått så mye. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ikke første gang

TV 2 har vært i kontakt med Oslo politidistrikt, som sier at de ikke har loggført hendelsen i politiloggen.

– Det viktigste er likevel at kjæresteparet opplevde at de fikk hjelp på stedet og at situasjonen ikke utartet seg, sier avsnittsleder Tor Kr. Grøttum ved operasjonssentralen.

Nå har det gått litt tid siden kjæresteparet var ved benken på Grønland. Hendelsen preger fortsatt hverdagen.

– Dette skjedde fordi jeg leide hånden til kjæresten min. Leide hånden til den jeg elsker og snart skal gifte meg med. Jeg er lei meg, motløs og forbannet, sier Walayat.

Det er langt fra første gang paret opplever negativ oppmerksomhet som følge av at de er skeive. Dette er imidlertid den mest brutale, forteller de.

IKKE SISTE: Kjæresteparet er overbevist om at det heller ikke er siste gang de opplever hat fordi de er skeive. Foto: Jonas Been Henriksen

– Det er ofte at jeg ikke tør å ta hånden hennes på åpen gate. Jeg orker ikke bli seksualisert eller trakassert. Og summen av alle disse hendelsene … Det skaper en stor redsel, ripper opp i gamle erfaringer og setter nye spor i oss.

De færreste anmelder

Paret anmeldte ikke hendelsen i etterkant. Det gjør de aller færreste.

Av over 10.000 spurte svarte 40 prosent at de har blitt utsatt for hatkriminalitet, ifølge en fersk LHBTIQ+-undersøkelse. Bare åtte prosent oppgir at de anmeldte forholdet.

– Vi vet at vi burde anmeldt, fordi vi trenger statistikken. Dessverre er belastningen å anmelde, bare for se at saken blir henlagt, for stor. Denne gangen kostet det nok å bare stå opp for oss selv, Holmeset-Varpe.

ENGASJERT: Marita Matthews Holmeset-Varpe er politisk nestleder i Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hun uttaler seg som privatperson i denne saken. Foto: Jonas Been Henriksen' / TV 2

Det har ikke vært mulig for TV 2 å bekrefte historien fra et uavhengig hold. Mye tyder imidlertid på at flere enn før opplever hendelser som Walayat og kjæresten.

Har det blitt vanskeligere å være skeiv i Norge?

Én tredobling av saker

Selv om pride feires året rundt, er juni den offisielle regnbuemåneden.

Nasjonalt ble det registrert nesten tre ganger så mange saker som omhandler hatkriminalitet mot skeive i juni i år, sammenlignet med i fjor. Det viser tall TV 2 har hentet inn fra alle politidistriktene.

Majoriteten av sakene har skjedd i Sør-Norge.

Sør-Øst politidistrikt registrerte 15 slike saker i fjor. I år er tallet allerede oppe i 17.

ØKNING: I fjor ble det registrert 35 saker i juni som omhandler hatkriminalitet mot skeive. I juni i år er tallet 92. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I Agder har de bare hatt to saker med hatkriminalitet rettet mot skeive det siste halvannet året.

– Vi antar at det er store mørketall, sier seksjonsleder Torgeir Winsnes for etterretning i Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt.

Totalt ble hatkriminalitet med seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som motiv anmeldt 377 ganger i Norge i fjor.



Følte skam

– Jeg synes utviklingen er veldig skummel, sier Jeanette Walayat.

Hun opplever at det skjedde et stemningsskifte etter terrorangrepet under pride-festivalen i Oslo i fjor, og at hatet mot skeive har blitt mer synlig i samfunnet.

PÅ VAKT: Jeanette og Marita forteller at de har vært mer på vakt etter terrorangrepet 25. juni i fjor, der to personer ble drept og 23 skadet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det kan være vanskelig nok å tillate seg å bli forelsket i en av samme kjønn. Når skeive opplever mer hat og hendelser sånn som vi gjorde, kan det føre til at færre tør å være seg selv.

Etter hendelsen på Grønland følte Walayat på skam.

– Jeg begynte å tenke at det var noe feil med meg. Etter å ha fått mye støtte fra venner og bekjente, har jeg heldigvis slått det litt fra meg. Jeg skal ikke måtte føle på at det er skummelt å holde hånden til kjæresten min. Vi skal ikke måtte gjemme hvem vi er.

FRYKT: Kjæresteparet nekter å la frykten ta overhånd. – Vi skal kunne leve som vi vil, og vi skal ikke måtte skjule hvem vi er, sier Walayat. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Verst i Oslo

Blant alle politidistriktene står Oslo for desidert flest saker og størst økning.



I juni i fjor ble det registrert 20 anmeldelser av hatkriminalitet rettet mot skeive. I juni i år har antallet økt til 70, som er mer enn en tredobling.



– Det er bekymringsfullt at det er en sterk økning. Vi vet at det bidrar til å skape frykt hos en gruppe som allerede føler seg utsatt, sier fagspesialist Monica Lillebakken ved Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet i Oslo-politiet.

SÆRLIG UTSATT: Skeive er særlig utsatt for menneskerettighetsbrudd og hatkriminalitet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

En flodbølge av kritikk

Professor Dag Øistein Endsjø forsker på religionsvitenskap og menneskerettigheter ved UiO.

Han tror at en av årsakene til at hatkriminalitet mot skeive øker kan være at det har blitt «mer akseptert» å være imot pride.



– De siste par årene, og særlig i kjølvannet av masseskytingen i fjor, kom det en flodbølge av kritikk mot pride. Dermed hiver folk som har et behov for å uttrykke sitt hat seg på denne bølgen, sier han.

RØTTER: Forsker Dag Øistein Endsjø mener det har blitt sosialt akseptert å være imot pride. Han mener mye av hatet har sine røtter i tradisjonelle, religiøse kjønnsroller. Foto: Chrisremy Berrefjord / TV 2

Professoren mener skeive som bor i Oslo er særlig utsatt.

– Etter tiår på tiår med grov diskriminering og trakassering har skeive flyktet til hovedstaden, med et ønske om å være en del av miljøer med større aksept. Ingen andre steder i Norge er skeive så synlige som i Oslo, og derfor blir også hatet mer synlig her, sier han.



Totalt ble hatkriminalitet motivert av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk anmeldt 285 ganger i Oslo i fjor, ifølge politiet.

Oppfordrer til støtte

Jeanette Walayat henter brudekjolen ut av klesskapet på soverommet, og henger den opp i stua.



– Det er virkelig drømmekjolen, sier Walayat.



Hun ser på Holmeset-Varpe, som smiler. Om tre uker skal de gifte seg.

Selv om hendelsen paret ble utsatt for har satt dype spor, nekter de å la den stoppe kjærligheten.



– De som står for trakassering, hat og hets skal ikke forandre oss, de skal ikke bestemme hvem vi er eller skremme oss bort fra å være synlig. Det kan ikke skje, sier Walayat.



BEGRENSE: Marita Holmeset-Varpe og Jeanette Walayat stråler når de er sammen. De nekter å la hat og diskriminering begrense kjærligheten deres. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Tar tilbake benken

Selv om Walayat opplever at det er skumlere å være skeiv nå, håper hun at den negative utviklingen bidrar til at flere tar pride-kampen seriøst.

– Jeg håper at flere ser nødvendigheten av pride og kjemper for at alle mennesker skal kunne føle på likeverd, respekt og trygghet i samfunnet.

Da paret opplevde hatet på Grønland, var det ingen som grep inn. Walayat oppfordrer alle som er vitne til hets eller trakassering av skeive til å tørre og blande seg.

– Aldri tenk at du ikke kan gjøre noe, eller hjelpe til. Hver eneste gang du hører noen utrykke ondskap eller grusomheter om skeive og andre utsatte grupper, så si ifra.

Tilbake på Grønland setter paret seg til slutt ned på benken.

– Det er veldig rart, men nå er det jeg som sitter her. Nå kan de komme forbi, så skal jeg spenne bein på dem, spøker Walayat.

Holmeset-Varpe smiler og legger hånden på låret til Walayat.



– Vi tar tilbake benken, sier Holmeset-Varpe.