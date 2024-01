Januar-kaos: – Ingen bedring i sikte

Har du våknet ekstra tidlig av vekkerklokka den siste tiden – bare for å vite at du kommer tidsnok til jobb?

Og likevel ikke gjort det?

Nye forsinkelser tikker inn på mobilen eller tavla og plutselig er toget ditt innstilt. Og det er fortsatt uavklart når neste fremkomstmiddel plukker deg opp.



Du er nok ikke alene.

INNSTILT: Slik så togtavla ut i hovedhallen på Oslo sentralstasjon 17. januar - den verste snøværsdagen hittil i år. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ekstrem kulde, kraftig snøfall og underkjølt regn har skapt mange utfordringer for kollektivselskapene over hele landet. TV 2 har snakket med et par av selskapene for å høre om de vil være bedre forberedt til neste år.

Og hva sier vær-ekspertene? Blir det like ille neste vinter?

KAOS: Mange av Ruters busser har enten vært forsinket eller innstilt denne måneden grunnet værforholdene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Ingen bedring i sikte

Ruter og Bane NOR har ikke bare stått i stormen ute. De har også stått i en aldri så liten mediestorm der de har måttet svare for seg i tilknytning til vær-kaoset og alle forsinkelser og innstillinger.

Åge-Christoffer Lundeby er kommunikasjonssjef i VY og meddeler at det har vært en måned og start på året som har vært dårlig. Og med altfor mange forsinkede og innstilte tog.

Men tror han kommende vintre blir like kaotisk?

– Det er et umulig spørsmål å svare på, men jeg kan si at vi har ikke opplevd en slik vinter siden 2010.

LANG VENTETID: Reisende på Oslo Sentralstasjon venter på et tog som har blitt forsinket av værforholdene. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vil dere være bedre rustet til neste vinter?

– De eldste togene er fra 70-tallet og svært utsatt for skader. Vi er nå glade for at det er kjøpt nye tog, men de kommer først i slutten av 2025. Derfor er det ingen bedring i sikte til neste vinter. Det man eventuelt kan gjøre er å brøyte toglinjene oftere og bedre, men da må du snakke med Bane NOR, sier Lundeby.

Bane NOR har foreløpig ikke kommet med svar på henvendelsen.

Han forklarer at kombinasjonen med kulden og den enorme snømengden, gjør at snøkornene fester seg til togene og at det bygger på seg is under togene. Da sliter de gammeldagse togene.

INGEN KONKRETE TALL: VYs kommunikasjonssjef har ikke tallene på hvor mange forsinkede og innstilte tog det har vært i 2024. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– På grunn av dette må togene på verksted i over et døgn for at isen skal smelte. Det er lengre enn vanlig, og da blir det gjerne innstilte og forsinkede tog.

– Unnskyld

Cathrine Myhren-Haugen, kommunikasjonssjef i Ruter, skriver til TV 2 at selskapet har 16.000 avganger om dagen, hvorav 5,2 prosent av alle avgangene i januar har blitt innstilt.

TV 2 har etterspurt konkrete tall på antall avganger som er innstilt, men Ruter sitter foreløpig ikke på tallene. Men et overslag vil tilsi at det er rundt 830 avganger, hver dag i 2024, som er blitt innstilt.

– Vi i Ruter erkjenner at det har vært en veldig krevende start på 2024, og vil først og fremst si unnskyld til alle som har vært rammet av innstillinger og forsinkede avganger den siste tiden, skriver Haugen.

VIL BLI BEDRE: Cathrine Myhren-Haugen forteller om tett dialog med operatører og veimyndighetene for at Ruter skal forbedre seg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ifølge kommunikasjonssjefen skal Ruter allerede ha iverksatt en plan for å holde rutetilbudet i gang når det er krevende værforhold.



– Et viktig tiltak handler om å senke avgangsfrekvensen på de mest høyfrekvente busslinjene, spesielt midt på dagen, for å kunne holde tilbudet i gang gjennom hele driftsdøgnet og unngå å plutselig gå tom for busser.

Kommunikasjonssjefen skriver også at Ruter jobber med tiltak på lengre sikt, slik som økt bruk av piggdekk og kjetting på ruter som krever det.

– En ting er sikkert, vi gjør alt vi kan for å sørge for at folk kan stole på at bussen kommer når den skal. Det er ansvaret vårt, avslutter hun.

– Som et lotteri

Borgar Aamaas er Senior Researcher i CICERO, et senter for klimaforskning. Han har heller ingen klare svar på hvordan de kommende vintrene vil se ut.

USIKKER PÅ FREMTIDEN: – Januar har bydd på et godt gammeldags vintervær med mye nedbør og kulde, sier klimaforsker Aamaas. Foto: CICERO

– Det er vanskelig å si, altså. Her i Oslo har det vært et par januar nesten uten snø og helt bar bakke, som i 2020, sier Aamaas.

Aamaas mener man like gjerne kunne dratt på loddsalg og håpet på den smakfulle fruktkurven.

– Det er som et lotteri og det blir spennende å se hvilket lodd vi trekker neste år. Men det er klart – flere av loddene de neste årene vil innebære plussgrader og hålkeføre eller mye nedbør i form av snø og regn.

– Vi har ikke vært forberedt

Hans Olav Hygen, avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk institutt, tror også den enorme snømengden kan fortsette de neste årene.

– Det har vært mye snø, enkelte steder rekordmye, som vi har slitt med å få flyttet. Og det er ingen tvil om at det har vært en tøff januar for kollektivtransporten, sier Hygen til TV 2 og fortsetter:

– Det er flere tilfeller av kraftige nedbørshendelser som har gått utover det vi er vant med. Vi har ikke vært forberedt nok og da blir det problemer. Og det kan absolutt skje at det blir like mye snø de kommende årene.



STORE NEDBØRSMENGDER: Snøen skapte store problemer i kollektivtrafikken i januar. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Likevel er han optimist med tanke på kommende vinter.



– Jeg tror ikke vi trenger å bekymre oss altfor mye. Alt tilsier at denne vinteren er uvanlig. Det er en sjeldenhet og det vil bli sjeldnere i årene som kommer – at det blir så kaldt som det har vært nå.

– Jeg tror ikke det blir så ille neste år. Det har vært en spesiell værsituasjon, legger Hygen til avslutningsvis.