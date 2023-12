Jan Thomas (56): – Kan gå en kule varmt hjemme

SKAL GIFTE SEG: Første søndag i advent ble kjendisparet Jan Thomas og Harlem Alexander forlovet. Her fra åpningen av Sommerro, ett av Petter Stordalens hotell, i 2022. Foto: Martin Leigland / TV 2

Søndag 3. desember 2023 ble en spesiell dag for det vordende ekteparet.

Under Jan Thomas og Einar Tørnquists podkast-show på Chat Noir i Oslo, gikk 56-åringen ned på kne foran sin Harlem Alexander (36) – og nær 700 ekstatiske publikummere som kunne høre 36-åringens sjokkerte og lykkelige «herregud!», «åhh, sh*t!» og «oh my God!».

Og svaret ble ja – for denne dagen hadde Harlem Alexander ventet på.

Barføtt bryllup

– Det føles veldig riktig og jeg føler meg hel. Det er en annerledes følelse, det er akkurat som jeg er nyforelsket, uttalte han til TV 2 en drøy uke etter forlovelsen.



36-åringen var imidlertid overrasket over at det store spørsmålet skulle bli stilt på en norsk scene – og ikke på en solfylt mexicansk strand.

Kjæresteparet skal nemlig snart reise til Mexico for å feire jul, og kanskje er er det nettopp Mexico som har gjort Harlem Alexander innstilt på et Syden-bryllup:

– Jeg vil gifte meg barbeint. Jeg vil gifte meg et sted der det er varmt, og ha på litt løsere klær. Jeg hater å ha på meg dress, uttalte han nylig til Nettavisen.

«Bridezilla»

Her kom det også frem at han ser for seg en mer minimalistisk og intim seremoni, mens Jan Thomas bokstavelig talt har større visjoner.

Og mens paret er i en tidlig fase av planleggingen, renner ideene inn – spesielt fra én kant.

– Harlem er veldig opptatt av bryllup og planlegging. Og antrekk. Og «wedding planners», ramser Jan Thomas opp til TV 2.

– Det er ikke fritt for at det går en kule varmt hjemme nå. Kremt, kremt … «bridezilla», sier 56-åringen lurt.

Ifølge Merriam-Websters ordbok, er begrepet brukt om bruder som er ekstremt krevende og vanskelige å forholde seg til. Men Jan Thomas er rask ute med å si at forloveden ikke er noen «bridezilla».

Engasjert, derimot – dét antyder 56-åringen langt på vei at hans kommende mann er.

Vil ha sjølukt

– Antrekk skal ikke bare være svart dress. Neiiida. Hei og hå. Ikke i denne hjemmet. Bryllupet gikk fra å skulle være lite, men nå har det eskalert. Nå er det stort bryllup.

– Jeg henger ikke med lenger, sier Jan Thomas med et smil.

Han forteller at paret har vært innom et lite, koselig taverna-bryllup i Hellas, i «Mamma Mia»-stil – etter forslag fra 36-åringen. Men nå har kompasset hans skiftet retning.

– Det siste nå er at det blir et eller annet stort i Toscana i Italia. Men det var i innlandet. Og da ble han nervøs siden det ikke er sjø. Det må være sjø og hav, forteller Jan Thomas.



Kjendisparet møttes for første gang i forbindelse med TVNorge-programmet «Jan Thomas søker drømmeprinsen» i 2020.



I tillegg til at de begge har slått seg opp som frisører og stylister, har de også vært TV-aktuelle på hver sin front:

Jan Thomas som programleder for «Jakten på kjærligheten» og Harlem Alexander som deltaker i «Skal vi danse», der han og Helene Spilling tok en 4. plass.