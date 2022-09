Jan Petter (55) nektes medisin som andre pasienter får

– Jeg synes det er helt forferdelig at helseforetaket tenker økonomi og penger fremfor et menneskeliv. Da føler jeg meg lite verdsatt og tråkket på, sier Jan Petter Blankholm til TV 2.

Han er en av sju personer i Norge som lider av den svært sjeldne nevromuskulære sykdommen Pompes. Den svekker sentrale muskler, blant annet puste- og hjertemusklatur, og skyldes mangel på et bestemt enzym som bryter ned glykogen i cellene.

Pompes sykdom er dødelig, spesielt for de som får den i ung alder.

Blankholm har allerede utfordringer med å løfte ting og må bruke staver når han går på tur.

– Slik sykdommen utvikler seg, kommer jeg aldri tilbake på jobb som ferjematros, sier Blankholm.

Forskjellsbehandling

De seks andre pasientene som er rammet av sykdommen i Norge, får medisinen Myozyme. Den bremser utviklingen av sykdommen i form av enzymtilførsel. Men Helse Møre og Romsdal har bestemt at Blankholm ikke får tilbud om behandlingen.

URETTFERDIG: Jan Petter Blankholm føler seg urimelig behandlet av helse Møre og Romsdal. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Jeg hadde ikke trodd det var mulig at jeg ville få avslag. Etter at jeg var på utredning på Rikshospitalet i januar i år fikk jeg beskjed om at ekspertene anbefalte overfor sykehuset i Molde at behandlingen måtte starte umiddelbart. Nå har det gått sju måneder, og jeg er den eneste som ikke får tilbudet. Denne forskjellsbehandlingen oppleves som forferdelig, sier Blankholm.

Ferjematrosen har i flere år slitt med smerter etter lange dager på dekk og trodd at det var hoftene som sviktet. Etter utredning fikk han i september i fjor den grusomme beskjeden: «Du lider av Pompes sykdom.»

– Det var grusomt å få beskjed fra nevrologen om hva sykdommen innebar. Jeg gikk rett i kjelleren. Du ser at mye i livet kan rase sammen, sier Blankholm.

Refser helseforetaket

Tante og nær støttespiller Aud Blankholm (74) reagerer sterkt på behandlingen nevøen har fått av Helse Møre og Romsdal.

– Det er svært alvorlig! I Norge er likebehandling en grunnleggende sak i helsetjenesten, og dette er et alvorlig brudd på det, sier Blankholm til TV 2.

STØTTESPILLER: Aud Blankholm er Jan Petters støttespiller og mener forskjellsbehandlingen nevøen utsettes for er komplett uforståelig. Foto: Arne Rovick /TV 2

Den tidligere lederen av Sykepleierforbundet hamrer løs på argumentasjonen til helseforetaket.

– De unnlater å vurdere sykdommens alvorlighet, de unnlater å gå inn og se på pasientens alvorlige situasjon, og de unnlater å fokusere på det faktum at han er den eneste av alle pasienter med diagnosen Pompes som ikke får tilbud om den eneste medisinske behandling som finnes på verdensbasis, ramser Blankholm opp.

Hun finner det også underlig at helseforetaket ikke følger opp faglige råd.

ELSKER FJELLTURER: Jan Petter Blankholm er glad for hver fjelltur han klarer å gjennomføre sammen med kona Eli Merete Hoel. Foto: Privat.

– I svaret fra helseforetaket nevnes det ikke at Rikshospitalet har vurdert pasienten og anbefalt behandling. De overprøver altså landets fremste ekspertise på dette området. Det er for meg helt uforståelig, sier Blankholm.

Aud Blankholm opplever det som svært tøft å se hvordan nevøen har blitt behandlet.

– Det har egentlig vært en vekker for meg å oppleve at det en kaller «pasientens helsevesen» blir møtte med så til de grader manglende pasientfokus. Jan Petter har opplevd ikke å bli tatt på alvor, møtt nedlatende holdninger og ikke minst manglende evne og vilje til å kommunisere med ham med språk som er mulig å forstå.

Behandlingen med Myozyme koster 5 millioner kroner i året og helseforetaket begrunner avslaget med både økonomi og usikkerhet knyttet til effekten av medisinen.

BESTEMTE: Fagsjef Erik Solligård i helse Møre og Romsdal.

– Det har blitt vist til at det er noen få andre pasienter i Norge som har fått godkjent preparatet. Vi kan ikke se at dette tilsier at helseforetaket har plikt til å godkjenne preparatet, skriver fagdirektør Erik Solligård i Helse Møre og Romsdal.

Fagdirektøren ønsker ikke stille til intervju, men skriver i en e-post til TV 2:

Slik svarer fagdirektøren: «Helse Møre og Romsdal skal sikre alle pasientene våre effektiv og god behandling, men dessverre finnes det ikke i dag en kur for Pompes sykdom. Vi har søkt Nye metoder om en vurdering av legemiddelet alglukosidase alfa (Myozyme) til behandling av pasienter med Pompes sykdom og venter på svar. Som hovedregel har vi ikke anledning til å starte opp behandling av pasienter med metoder som er til vurdering hos Nye metoder. Helse Møre og Romsdal har vurdert om vi kan gjøre unntak for denne pasienten, men vår vurdering er at kriteriene for å gjøre unntak dessverre ikke er oppfylt. Vi har hatt møter med pasienten og beklager at han ikke føler seg godt nok ivaretatt av oss. Vi vil i påvente av svar fra Nye metoder tilby han tverrfaglig behandling og oppfølging for å kunne bedre symptomene ved sykdommen.»



Ingen forståelse

Han viser også til at Myozyme nå er til vurdering hos Nye metoder, det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal tas i bruk og betales av spesialisthelsetjenesten.

Jan Petter Blankholm svarer dette på spørsmål om han ikke har forståelse for at helseforetaket må ta økonomiske hensyn:

– Alle med Pompes sykdom har siden 2006 fått denne medisinen. Så den forståelsen, den er vekk. Den finnes ikke, svarer 55-åringen.

DYSTRE UTSIKTER: Hjemme på verandaen i Hatleliblokka har Jan Petter Blankholm fantastisk utsikt. Men fremtidsutsiktene er lang mer dyster. Foto: Arne Rovick /TV 2

Han må ha hjelp og opplever at han mister svært verdifull tid ettersom behandlingen uteblir.

– For meg haster det virkelig å få hjelp. Livskvaliteten reduseres fra dag til dag, og jeg makter stadig mindre. Men jeg gir meg ikke og har anket avslaget fra helseforetaket, forteller Blankholm.

Utfordrer statsråden

I desperasjonen etter å få hjelp, kontaktet han stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp). Hun tok turen til Molde for å høre Jan Petters historie.

POLITIKERBESØK: Sylvi Listhaug på besøk hos Jan Petter Blankholm og hans støttespiller, tante Aud Blankholm. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Jeg synes det er helt forferdelig. Når det er seks andre pasienter i Norge med samme sykdom som får medisinen, så er dette en forskjellsbehandling av folk. Det mener jeg vi ikke kan være bekjent av i Norge. Det er heller ikke akseptabelt at helseforetaket overser anbefalingen fra Rikshospitalet og gir avslag av økonomiske grunner, sier Sylvi Listhaug til TV 2.

Hun har nå sendt skriftlig spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap):

– Mener statsråden det er rettferdig at bostedsadressen skal være avgjørende for om man skal få medisinsk behandling, og hva vil statsråden gjøre for at alle med Pompes sykdom får enzymbehandling?

I svaret fra statsråden viser Kjerkol til at Nye metoder har bestilt en metodevurdering av kost-nytte ved behandlingen som ikke er ferdig.

Statsråden vil ikke kommentere at Jan Petter Blankholm er den eneste som ikke får behandligen.

– Det er ikke naturlig at jeg som helse- og omsorgsminister uttaler meg om hvilke medisinskfaglige og individuelle vurderinger som er gjort i de enkelte tilfellene, skriver Kjerkol i sitt svar til Sylvi Listhaug.