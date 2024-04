Jan Helge Andersen om egen rolle: – Lett å være etterpåklok

SIST HAN SNAKKET: I juni 2022 kjørte Jan Helge Andersen (43) til politihuset i Oslo for å stille til sitt siste avhør i Baneheia-saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

SANDNES (TV 2): Nesten 24 år etter drapene i Baneheia forklarer Jan Helge Andersen (43) seg for åpen rett. Han står fast ved at kameraten Viggo Kristiansen (44) truet ham med kniv.

Andersen forklarer seg for retten torsdag. Denne saken oppdateres fortløpende. Du kan også følge rettssaken i vårt direktesenter.

Kristiansen har helt siden pågripelsen nektet for enhver tilknytning til saken. Han ble i desember 2022 frifunnet. Siden har Agder politidistrikt, Riksadvokaten og justisministeren beklaget til ham.



Han er også tilkjent norgeshistoriens største oppreisning på 40 millioner kroner, i tillegg til en erstatningssum på 15 millioner.

PUNKT A: Alle aktørene i retten fikk se de mest sentrale punktene og områdene i Baneheia under befaringen onsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Likevel fastholder Andersen at Kristiansen var på åstedet.

– Jeg var ikke alene, sier Andersen.



Lette etter teltplass

Andersen forklarer at han og Kristiansen var sammen ved Svarttjønn i Baneheia 19. mai 2000, og at det kan stemme at det var rundt klokken seks på kvelden at de møttes.

– Jeg spurte Viggo om vi skulle gå en tur. Jeg kan ikke huske noen rute i dag. Vi kommer inn på en høyde, hvor målet er å se etter steder å telte, sier Andersen.

Statsadvokat Andreas Schei lurer på hvilken vei Andersen og Kristiansen gikk, men Andersen husker ikke helt. Han var heller ikke helt sikker da han ble pågrepet i september 2000, noen måneder etter drapene.

Andersen forklarer at han og hans daværende bestevenn stadig var i Baneheia, men at de ikke tidligere hadde teltet her.

Møtte to jenter

I dag husker ikke Andersen detaljer fra det som skjedde videre, så Schei leser fra avhørene hans.

Der sa Andersen at han fikk øye på to jenter ved badeplassen, og at han i begynnelsen trodde det var en gutt og en jente.

– Når vi kommer nærmere, stopper Viggo og spør om de kan hjelpe med å hente noen kattunger som er oppi skogen, sier Andersen.



– Hva sa jentene til det? spør Schei.



– Det ville de veldig gjerne, sier han i dag.

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) skulle bare bade i Baneheia 19. mai 2000. Foto: Privat

Andersen sier jentene virket blide og fornøyde.

– Du visste jo at det ikke var sant. Hva tenkte du da? spør Schei.



– Nei, hva en tenkte i det øyeblikket, vet jeg ikke. Det er 23 år siden og en rar situasjon. Jeg vet også at Viggo kjenner mye flere barn enn jeg gjør, sier Andersen.

– Ber jentene kle av seg



Da de hadde passert et kratt, mener Andersen at Kristiansen stoppet opp.

– Det neste som skjer, er at Viggo står med kniven i hånden og ber jentene kle av seg, sier Andersen.

– Kniven, hvor kom den fra? spør Schei.

– Jeg har ingen idé. Det er første øyeblikket jeg ser kniven, etter det jeg kan huske i dag. Jeg går ut fra at han har hatt den i bukselinninga, sier han.

PÅ BEFARING: Onsdag fikk retten se de aktuelle områdene i Baneheia. Her står de på brygga der jentene badet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Andersen sier han ikke kan huske hva han gjorde da Kristiansen ba jentene om å kle av seg. Han mener han var i sjokktilstand, og han tror han ikke gjorde noe som helst.

Det han husker, er at jentene kledde av seg.

– Det blir en stopp fordi den eldste jenta blir ført litt til side og må sette seg ned og får en genser knytta foran øynene, sier han.



– Lett å være etterpåklok



Andersen sier han antar at Kristiansen ikke ville at den eldste jenta skulle få med seg hva som skjedde. Han husker ikke om Kristiansen sa noe til ham.

– Jeg observerer at Viggo tar ned buksa og underbuksa, og da snur jeg meg og vil egentlig ikke se på hva som skjer, sier Andersen.

– Får du med deg hva som skjer? spør Schei.

– Jeg antar hva som skjer, sier han.

SATT SLIK: Under en rekonstruksjon høsten 2000 viste Jan Helge Andersen at han satt slik. Foto: Politiet

Andersen har under en rekonstruksjon av drapene for over 20 år siden vist hvor han mener at han satte seg med ryggen til handlingene.

– Hvorfor sitter du der og blir sittende der? spør aktor.

– Godt spørsmål, svarer Andersen.

EKSAMINERER: Statsadvokat Andreas Schei stiller spørsmål til Jan Helge Andersen torsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hvorfor gjorde du ikke noe annet? Forsøkte du å si noe til Kristiansen? spør Schei.



– Jeg kan ikke huske om det ble sagt noe, på nåværende tidspunkt, sier Andersen, som samtidig erkjenner at han ikke forsøkte å gripe inn – uten at han kan forklare hvorfor.



– Det er lett å være etterpåklok, sier han.



Andersen sier «det er lett å tenke nå» at han kunne løpt ned på stien og tilkalt hjelp eller lignende. Han har ingen forklaring på hvorfor han ikke gjorde det.



Sier han ble truet

Andersen sier at han etter en stund oppfatter at Kristiansen er ferdig med overgrepene. Han snur seg og oppfatter at Kristiansen og jenta er påkledd.

Slik Andersen husker det, førte Kristiansen den eldste jenta dit den yngste satt. Deretter tvang han den yngste jenta til å kle av seg. Andersen sier at Kristiansen forgrep seg på henne også.

– Det neste jeg registrerer, er at Viggo kommer opp bak meg og reiser meg opp. Han vil at jeg også skal forgripe meg på den ene jenta, sier han.

VITNEBOKSEN: Her sitter Jan Helge Andersen og forklarer seg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Hvorfor skulle han ønske det? spør Schei.

– Jeg vet ikke. Det blir bare spekulasjon, men hvis jeg bidrar med det, kan jeg ikke gå til politiet og forklare hva som har skjedd, svarer han.

Andersen sier han nekter å gjøre det, men at han blir truet med kniv. De nøyaktige omstendighetene har han brukt 24 år på å prøve å glemme, så han beklager gjennomgående at han ikke husker alt.

Sa han hadde tisset

Sånn Andersen husker det, dro han ned klærne på underkroppen og gikk bort til jenta.

Han mener han ikke fikk noen seksuell opphisselse, og at det var minimal kontakt mellom dem. I avhør i 2022 ble han konfrontert med at det stemmer dårlig med nye DNA-funn i saken. Det har han ingen forklaring på.

I sitt første avhør etter pågripelsen i september 2000 erkjente Andersen å ha vært med på drapene. Han hadde da løyet til politiet i avhør tidligere.

Andersen sier det var fordi han slet med å huske hvem av jentene det var.

FORSVARER: Advokat Svein Holden forsvarer Jan Helge Andersen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Schei lurer på hvorfor det satt så langt inne å erkjenne dette, når han jo kunne forklare at det var utført under tvang. Andersen svarer at han ikke vet.

Da Andersen første gang erkjente å ha vært på åstedet, var da han hadde fått vite at det var funnet et hårstrå på åstedet. Da forklarte han at han hadde vært der oppe og tisset.

Han forklarte samtidig at han ikke forgrep seg på noen av jentene, selv om Kristiansen spurte om han ikke hadde lyst. I avhøret sa Andersen også at Kristiansen ikke maste noe videre.

Først da han var i nytt avhør i slutten av oktober 2000, forklarte han at han hadde forgrepet seg på en av jentene. Andersen har ikke i dag noen forklaring på hvorfor han valgte å gjøre det på dette tidspunktet.

I avhøret forklarte han det slik: «Grunnen til at jeg ikke har sagt det før, var at jeg trengte litt tid til å huske akkurat det. Jeg vet ikke hvor det passet inn i episoden».



Uklart hvilken jente

Andersen forklarte i sine første erkjennelser at det var den eldste av jentene han forgrep seg på. Da politiet fant DNA-et hans på den yngste av jentene, endret han forklaring og sa at det var hun han hadde voldtatt.

I den nye etterforskningen av Baneheia-saken har moderne DNA-teknologi ført til funn fra Andersen også på den eldste jenta.

– Jeg står liksom fast ved, og nå i de senere år føles mer riktig, at det er den eldste. Men DNA-et sa noe annet, og da falt jeg bare til ro den gang med at det ble den yngste jeg forgrep meg på, og ikke den eldste, sier Andersen i dag.

På spørsmål om det kan tenkes at han har forgrepet seg på begge jentene, sier Andersen i dag at han kan ikke tenke seg det.

Sier han fikk drapstrusler

Etter overgrepene mener Andersen at han ble fullstendig sjokkert at Kristiansen ut av det blå knivstakk den ene jenta.

– Hvis jeg husker riktig, tror jeg at jeg spør han om hva faen han gjør. Så blir det en eller annen diskusjon oss imellom, hvor jeg igjen får beskjed om at jeg skal ta livet av den minste, sier Andersen.



TIDLIGERE KAMERATER: Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen tilbragte mye tid sammen. Det var også grunnen til at Kristiansen ble trukket inn i saken. Foto: Privat / Politiet

– Hva sier du da? spør Schei.

– Jeg protesterer vel, men igjen kommer truslene. Og jeg ender vel til slutt opp med å ta kniven og måtte drepe. Jeg måtte jo ikke, men det var det valget jeg endte på den gangen, sier Andersen.

– Hvorfor endte du opp med det? Var det noe du ønsket å gjøre?

– Nei, jeg så vel kanskje ikke noen utvei.

Saken oppdateres!