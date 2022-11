Jan Helge Andersen deler nye detaljer om tilståelsen

Jan Helge Andersen (41) sier at Agder politidistrikt må stå for feilene de eventuelt begikk i Baneheia-saken. Selv mener han ikke å ha blitt manipulert til å tilstå.

13. september i 2000 ble kameratene Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen (43) pågrepet i en koordinert politiaksjon.

Et kjønnshår funnet på åstedet gjorde at politiet kunne knytte Andersen til drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Noe slikt bevis fantes ikke mot Kristiansen, men han ble tatt fordi de to kameratene var sammen etter drapene og fordi politiet mente at Andersen ikke kunne ha begått ugjerningene alene.

Mens Kristiansen nektet, valgte Andersen å komme med en tilståelse der han la all skyld på kameraten sin.

Omstendighetene rundt dette avhøret har vært gjenstand for mye diskusjon.

Så kameratens klær

En av årsakene er at politiet presenterte Andersen for en teori om at han selv kunne «være et slags offer i denne saken».

Denne uken stilte Andersen opp i et intervju med TV 2 der han selv forteller mer om hva som skjedde før og under avhøret.

Etter pågripelsen ble han først satt på ei glattcelle. Noen timer senere ble han tatt med inn til avhør.

– På vei til avhøret så jeg noen arbeidsklær, og jeg skjønte at det var Viggo sitt, men jeg trengte likevel en bekreftelse fra avhøreren om at han faktisk var tatt, sier Andersen til TV 2.

HENDENE FOLDET: Jan Helge Andersen svarte på alle TV 2s spørsmål, men ville ikke konkret snakke om hva han husker fra hendelsen i Baneheia den 19. mai 2000. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Han har flere ganger tidligere uttalt at han var redd for Kristiansen, og at det derfor var viktig for ham å vite at kameraten også var tatt.

Opptatt av familien

I den lengre samtalen med avhøreren ble han presentert for teorien om at han selv kunne være et slags offer.

– Jeg kan ikke huske at jeg tenkte så mye over det.

– Det jeg tenkte mer over, var at han spurte om det ikke ville være bedre om jeg tilsto slik at politiet kunne hente foreldrene mine på jobben før journalistene mine kom til dem.

– Men du kunne tilstått før?

– Ja, men det var viktig for meg å få bekreftet at Viggo også var tatt. Da var jeg sikker på at familien min var trygg, sier Andersen.

Fant lydopptak av samtale

TV 2 er kjent med at Oslo-politiet har vært opptatt av tilståelsen til Andersen.

Det er kjent at mannen som avhørte ham, politiavdelingssjef Geir Olaf Hansen, selv ringte til Andersen i februar i fjor, ti dager før Kristiansen fikk saken sin gjenåpnet.

Da politiet ransaket hjemme hos Andersen, fant de et lydopptak av samtalen.

AVHØRSLEDER: Tidligere politiavdelingssjef Geir Olaf Hansen, her avbildet i 2000, ringte til Jan Helge Andersen 8. februar i fjor. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Hansen og Andersen snakket blant annet om hvordan de husker avhørene fra høsten 2000, og de snakket om å la seg intervjue av NRK.

Imidlertid ble det ikke noe av dette intervjuet.

I avhør med Oslo-politiet har Andersen forklart at han tror Geir Olaf Hansen forsøkte «å beskytte sitt eget rykte litt» da de to snakket sammen.

– Må stå for sine feil

Nylig offentliggjorde riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at påtalemyndigheten mener Kristiansen er uskyldig dømt for drapene i Baneheia og at han dermed må frifinnes.

Han fester ikke lit til Andersens forklaring om at de var to på åstedet.

Det er besluttet at et utvalg skal se på jobben som Agder-politiet og andre sentrale aktørerer har gjort i Baneheia-saken.

TV 2 har spurt Jan Helge Andersen hva han tenker om at politiet i Kristiansand nå skal granskes.

– Hvis de har gjort feil, må de stå for sine feil, sier han.

Geir Olaf Hansen har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag.

TV 2 har også spurt Agder-politiet om de ønsker å kommentere opplysningene som kommer frem i denne saken. I en e-post skriver politimester i Agder politidistrikt følgende:

«Jeg viser til at det som er sagt tidligere. Det skal nå gjennomføres en ekstern gjennomgang av hele denne saken, og jeg finner det derfor unaturlig å svare på disse spørsmålene nå. Denne typen spørsmål om etterforskningen hører hjemme i den eksterne gjennomgangen av hele denne saken».