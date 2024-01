Jan Helge Andersen blir tiltalt for Baneheia-drap

TILTALES: Her er Jan Helge Andersen (42) på vei inn i et avhør hos Oslo-politiet i juni 2021. Riksadvokaten tror ikke på det han forklarte. Foto: Frode Sunde / TV 2

For 20 år siden ble Jan Helge Andersen (42) frifunnet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10). Nå blir han igjen tiltalt for drapet.

Det bekrefter Riksadvokaten i en pressemelding fredag formiddag.

Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble drept i Baneheia i Kristiansand, 19. mai 2000.

Rettssaken mot Andersen er forhåndsberammet til å starte 15. april 2024 i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes.

Ble frikjent

Opprinnelig ble Viggo Kristiansen (44) dømt for dette drapet, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen.

Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen.

Andersen har hele tiden stått fast ved at Kristiansen var initiativtaker til voldtektene og drapene, og at han ble tvunget til å være med.

I november 2022 stilte han til intervju med TV 2 og sa at det er vondt å måtte forholde seg til saken på nytt.

I desember 2022 ble Kristiansen frikjent etter å ha sonet 21 år i fengsel.

Tiltales ikke for anklager

15. juni i fjor ble det kjent at saken mot Andersen skulle gjenåpnes. Det ble enstemmig vedtatt av Gjenopptakelseskommisjonen.

I begrunnelsen for at de mener det nå skal tas ut tiltale, skriver statsadvokatene i Oslo at «nye DNA-undersøkelser underbygger at han har vært aktiv i håndteringen av også Lena Sløgedal Paulsen, og at han har begått seksuelle overgrep mot begge jentene».

De skriver også at Andersens forklaring er «preget av uriktigheter og manglende troverdighet».

BADEOMRÅDE: De to jentene som ble drept i Baneheia i 2000, hadde vært nede ved vannet og tatt et bad.. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Bistandsadvokat Audun Beckstrøm, som representerer de etterlattes foreldre, sier til NTB at han har orientert foreldrene om avgjørelsen.

– De er jo fornøyde med at det blir en ny rettssak. De håper at de kan få endelige svar på hva som skjedde i Baneheia og hvordan døtrene deres ble drept, sier Beckstrøm til NTB.

Kristiansen har også anmeldt Andersen for uriktige anklager. Av påtegningen fra statsadvokatene i Oslo til Riksadvokaten fremgår det at de mener Andersen skal tiltales også for dette.

Riksadvokaten er ikke enig.

«Riksadvokaten har kommet til at det ikke er grunnlag for tiltale mot Andersen for uriktig anklage eller forsøk på uriktig anklage, dels som følge av foreldelse og dels på grunn av manglende bevis for skyld i form av fullbyrdelsesforsett» skriver Riksadvokaten i en pressemelding.



Viggo Kristiansen fornøyd

Advokaten til Viggo Kristiansen, Brynjar Meling, sier at hans klient hele tiden forventet at den tidligere kameraten ville bli tiltalt.

– Tiltalen mot Andersen styrker frifinnelsen av Kristiansen. Den viser at Kristiansen ble frikjent ikke bare fordi det ikke var gode nok beviser mot ham, men fordi det kan bevises at han ikke var på åstedet, sier Meling til TV 2.

LETTET: Etter frifinnelsen i desember 2022 feiret Viggo Kristiansen med en matbit på Baker Nordby sammen med familie. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Kristiansen fikk vite om tiltalen fredag morgen.



– Vi fikk anledning til å gå gjennom det, slik at han ikke måtte lese om det første gang i mediene, sier Meling.

– Hvordan fremsto han da?

– Viggo har lært gjennom disse prosessene han har vært gjennom, å ta ting til etterretning.

Meling sier det er mulig han blir med som advokat dersom Kristiansen blir kalt inn som vitne i saken.

Fordi Andersen ble dømt til 19 års fengsel i 2002, kan han maksimalt dømmes til ytterligere to års fengsel. Maksstraffen for drap i Norge er 21 år.

Undersøkt av eksperter

Før jul kunne TV 2 fortelle at statsadvokatene i Oslo har bedt om en rettspsykiatrisk undersøkelse av Andersen.

AKTORATET: Statsadvokatene Johan Øverberg (t.v.) og Andreas Schei ledet saken da Viggo Kristiansen ble frikjent i desember 2022. De skal også føre saken mot Jan Helge Andersen fra 15. april. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Det er spesialist i nevropsykologi, Karin Susanne Nordby Johansen, og spesialist i psykiatri, Terje Tørrisen, som har fått oppdraget.

Ifølge statsadvokat Johan Øverberg er duoen bedt om å foreta det han beskriver som en «regulær rettspsykiatrisk undersøkelse».

Fredag opplyser Øverbergs makker Andreas Schei til TV 2 at rapporten ennå ikke er klar.