Jan Christian Vestre roses av høyresiden: – Strålende nyheter

FORNØYD: Venstres Alfred Bjørlo er svært fornøyd med at den nye helseministeren selv har inngått avtale om private helseforsikringer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Dette er strålende nyheter. Venstre heiser flagget til topps for Vestre!

Slik reagerer Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre, på nyheten om at landets nye helseminister Jan Christian Vestre i 2018 valgte å inngå avtale om privat helseforsikring for de ansatte i familieselskapet Vestre AS.

– Endelig har Støre-regjeringen fått en helseminister som har et positivt syn på mangfold og samspill mellom offentlige og private tjenester i helsesektoren, utdyper Bjørlo til TV 2.

Inngikk avtale i 2018

Da Vestre sist fredag tiltrådte som ny helseminister, sa han at han ikke kunne huske når det familiedrevne møbelselskapet Vestre AS inngikk avtalen om privat helseforsikring for sine ansatte.

– Ble forsikringen tegnet mens du var daglig leder? spurte Aftenposten.

– De detaljene husker jeg ikke, så det må eventuelt selskapet svare på, svarte Vestre.

TV 2 fulgte oppfordringen og fikk mandag ettermiddag svar om at det nettopp var Vestre selv, som daglig leder, som inngikk avtalen i 2018.

«Ansatte i Vestre har behandlingsforsikring. I Norge leveres dette gjennom Gjensidige. Forsikringen kom på plass i 2018 etter ønske og forslag fra de ansatte i forhandlinger om total kompensasjonspakke i selskapet» skrev nåværende daglig leder Bjørn Fjellstad i en epost til TV 2 mandag.

Listhaug: – Bør ha lik omsorg for vanlige folk

Frp-leder Sylvi Listhaug mener dette viser svakheter ved Arbeiderpartiets egen helsepolitikk.

– Vestre bør ha like stor omsorg for vanlige folk som han hadde for egne ansatte da han var i daglig leder i Vestre AS, sier hun.

KRAV: Frp-leder Sylvi Listhaug krever at Vestre gir like mye omsorg til vanlige folk som til sine egne ansatte. Foto: Terje Pedersen

Samtidig synes hun det er «flott» at Vestre viser seg å være pragmatisk når det gjelder private helsetjenester.

– Det har også Jonas Gahr Støre, som har vært flittig bruker av private tjenester. Da er det rart at de ikke vil at vanlige folk kan benytte seg av det samme betalt av det offentlige, sier Listhaug.

Hun viser til at mange private aktører har ledig kapasitet, og kunne behandlet langt flere av de som står i kø for å få hjelp av det offentlige.

– Jeg hadde privat helseforsikring

Vestre selv bekrefter mandag kveld overfor TV 2 at han var med å signere avtalen.

– Det innebærer at jeg hadde privat helseforsikring som en del av denne avtalen, frem til jeg sluttet i Vestre AS i oktober 2021. Utover dette må spørsmål om Vestre AS’ avtaler rettes til selskapet.

Vestre understreker at det er opp til hver enkelt bedrift å avgjøre hvilke avtaler de vil inngå i dialog med sine ansatte, og at det ikke er noe galt i at bedriftene velger å inngå slike avtaler.

– Jeg mener at velferdsstaten skal være den viktigste og beste helseforsikringen vi har i Norge. Derfor er min jobb som helseminister å sørge for at våre felles helsetjenester er av høy kvalitet, at ventetidene reduseres og at folk i hele landet kan være trygge på at de får helsetjenestene de har behov for når de trenger det.



– Et veiskille

De private helseforsikringene Vestre inngikk får også venstresiden til å reagere.

– Min klare oppfordring til Vestre er at han tegner en helseforsikring for alle i Norge, sier Seher Aydar.

Hun er stortingsrepresentant for Rødt. Hun mener dette viser at det offentlige helsevesenet må styrkes.

– Sånn at alle er sikre på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det, uavhengig av økonomi. Det er nettopp det han kan gjøre som helseminister, tilføyer hun.

ALLE: Rødts Seher Aydar har en klar oppfordring til den nye helseministeren. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Aydar mener private helseforsikringer er et uttrykk for at flere opplever behov for en ekstra sikring. Det tolker hun som et signal til arbeidet som må gjøres for å trygge befolkningen med et godt tilgjengelig tilbud.

– Vi står ved et veiskille, og spørsmålet er om vi skal ha et helsevesen for alle, eller kjøre i full fart mot et todelt, amerikanisert helsevesen.

– Alle må være sikre på at de har tilgang til helsetjenester uavhengig av hvor de jobber, hvor mye de har på konto eller hvem de er, sier Aydar.