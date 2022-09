James William (15) underviser masterstudenter: – En unik kunnskap

– Jeg tror forskjellen på meg og andre på min alder er at jeg kanskje har sett hvor mye jeg kan oppnå ved å bare bruke tid på å lære, sier 15 år gamle James William til TV 2.

For mange tiendeklassinger er det data, musikk og fotball som kanskje er det de liker best å drive med på fritiden utenfor skolehverdagen.

Men det gjelder ikke for 15-åringen James William Freeman Fanuelsen fra Rennesøy utenfor Stavanger.

Siden han var 12 år har han vært med Espen Enge, som også er universitetslektor, på fiskeundersøkelser i fjelltraktene i Rogaland.

VISER STUDENTENE: James William viser studentene hvordan det tas PH-prøver av vann på felttur. Foto: Lene Victoria Bø.

Veileder

I Lysedalen, et stykke innenfor Lysefjorden i Rogaland, er en gjeng masterstudenter på tur. Her skal de samle inn vannprøver til et feltprosjekt.

Alle her studerer miljøteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Foran studentene står 15 år gamle James William med en flaske i hånden. Nå viser han hvordan vannprøvene skal gjennomføres, mens studentene følger nøye med.

En av dem som har latt seg imponere over den unge veilederens kunnskap, er masterstudenten Lene Victoria Bø.

– Han forklarer alt med en sånn innlevelse, og det er veldig lett å forstå det han lærer bort, sier Lene Victoria Bø (23), masterstudent ved UiS.

IMPONERT: Masterstudent Lene Victoria Bø er imponert over James Williams kunnskaper. Foto: Bernt-Erik Rosssavik - Laerdal

Fra sopp til kjemi

Unggutten fra Rennesøy har helt siden han var liten gutt vært interessert i helt spesielle ting. Da han var syv år kunne han det meste om sopp, før det var det en lidenskapelig interesse for dinosaurer og senere stein.

Deretter ble kjemi det store interessefeltet.

UTVINNER DNA: James William utvinner DNA fra jordbær. Foto: Espen Enge

– Det er litt kult da, jeg utvant akkurat DNA fra et jordbær. Det er ikke alle som kan si at man har et beger med jordbær-DNA på hylla, sier James William til TV 2 og gliser.

I kontakt med universitetslektor

Ved siden av kjemifaget har også matematikken vært en stor del av livet til 15-åringen hittil. Samarbeidet med Espen Enge har ført til at Freeman Fanuelsen nå altså er med og underviser på masterstudiet i miljøteknologi.

Akkurat nå har de to kommet tilbake fra et feltprosjekt med masterstudentene i faget ved UiS.

– Masterstudentene er jo veldig overrasket at han kan så mye, sier Espen Enge til TV 2.

Han er storfornøyd å ha med James William på laget.

– James William har dette i fingrene, men studentene har aldri gjort dette før. Så da er han som 15-åring med og underviser masterstudentene i kjemi, laboratorie-målinger og prøvetakinger, forteller universitetslektoren.

FORDYPER SEG: James William i feltlabben. Foto: Espen Enge.

– Han har en unik kunnskap

Da James William kom i kontakt med Enge som 12-åring, skjønte han fort at den unge gutten var helt unik.

– Han har lært seg teorien innen kjemi, så han har en unik kunnskap til å være 15 år. Jeg har aldri hørt om lignende før, sier Enge, og legger til:

– James William har også vært med på forelesninger her ved universitetet, og de gangene studentene ikke kan svare rekker han opp hånden å svarer helt korrekt.

I tillegg til alt dette så har Fanuelsen også vært med å forfatte en vitenskapelig artikkel med Enge.

Studenten Lene Victoria Bø innrømmer at hun ble overrasket første gang Freeman Fanuelsen dukket opp.

– Espen, eller professoren som jeg kaller han, fortalte at han skulle ha med seg en assistent. Så fikk vi vite at han er 15 år, og da var det litt sånn «hva i alle..?» Skal han lære oss som er 23 år pluss liksom, sier Lene og ler.

Hun skjønte imidlertid fort at dette ikke var en vanlig 15-åring.

– Han kan jo dette faget inn og ut så…. Vi må lære av han rett og slett, sier Lene Victoria.

TIDLIG INTERESSE: James William har et konfirmasjonsbilde ulikt mange andre. Foto: Fotograf Mailinn Aske

– Kult å lære bort det jeg vet

Selv liker Freeman Fanuelsen svært godt å undervise studentene som ofte er over ti år eldre enn ham.

– Det jo litt kult og spennende å lære bort det jeg vet, sier han.

Han går siste året på Rennesøy ungdomsskole, og gleder seg til å begynne på videregående skole etter hvert. Men allerede i høst skal han få være elev for en halv dag ved Stavanger katedralskole i forskerlinjen studiespesialisering 2. trinn.

– Jeg håper når jeg begynner på videregående at jeg finner folk som er litt like meg, sier den flinke 15-åringen, som foreløpig ikke helt har bestemt seg for hvilke fag han vil fordype seg når han en gang selv skal bli student.

– Jeg har ikke helt bestemt meg, for jeg er interessert i det meste innenfor kjemi. Men målet blir vel en mastergrad i kjemi, så jobbe og tjene penger, og deretter bli sivilingeniør i kjemi, konkluderer han, før han legger til:

– Jeg har kanskje lyst til å bli naturfaglærer, i hvert fall i starten. Jeg liker å lære bort ting til andre, sier Freeman Fanuelsen.