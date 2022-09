Jakter ukjent kjøper: – Betalte 17.000 kroner for å leie film

Det koster bare 39 norske kroner for å kjøpe tilgang til kortfilmen «Livet med Døden» på strømmetjenesten Vimeo.

Filmskaperen Anders Petterøe (39) fikk derfor bakoversveis da han onsdag skulle sjekke salgene.

Én person hadde betalt 1.675 dollar for å leie filmen for 24 timer, ifølge Petterøe. Noe som tilsvarer nesten 17.000 kroner.

Fryktet svindel

Beløpet, som vanligvis bare bruker å være småpenger, hadde plutselig blitt til ett gigastort beløp.

– Jeg tenkte bare «Åssen er det mulig?». Det går ikke å donere bort penger der og man må kjøpe etter den prisen som er satt, sier Petterøe til TV 2.

Etter å ha sett den første varslingen via e-post fryktet Petterøe svindel, men etter å ha logget seg inn var realiteten en helt annen.

– Det er ganske spenstig at noen har leid filmen for nesten 17.000 kroner. Det er hyggelig at de vil se filmen, men den er ikke så bra at det er verdt noens månedslønn, ler Petterøe.

Håper vedkommende melder seg

Nå jakter filmskaperen etter storkjøperen for å levere tilbake pengene.

– Jeg mistenker at det er en eller annen stakkar som har misforstått og trodd at han kanskje betalte 1,6 dollar for å leie filmen, men da har de nok bommet litt og får seg en uhyggelig overraskelse, sier han.

Petterøe har likevel ingen mulighet til å finne ut av hvem vedkommende er, da alle kjøp er anonyme uten kontaktinformasjon.

– De som vil ha tilbake pengene må kontakte Vimeo. Jeg håper vedkommende melder seg og at de får ryddet opp i det.

Filmen ble laget i 2018 og har vunnet noen priser, forklarer Petterøe, som legger til at hele produksjonen kostet rundt 5000 kroner.

FLERE PROSJEKTER: Filmskaper Anders Petterøe jakter nå på storkjøperen som betalte dyre dommer for å leie filmen «Livet med Døden» fra 2018. Foto: Knut Svanes Lunde / Anders Petterøe

Vil donere bort pengene

Filmskaperen sier det store beløpet enda ikke har nådd kontoen.

– Dersom pengene kommer inn så skal de nok få stå i ro, med mindre noen sier at de mente å leie filmen for det beløpet - noe jeg har vanskelig for å tro, sier Petterøe.

39-åringen lever for å produsere filmer og har flere andre prosjekter på gang i øyeblikket.

– Hva gjør du dersom ingen andre melder seg?

– Det er et godt spørsmål, for jeg har bare antatt at noen vil melde seg når de ser en kontoutskrift eller sjekker kontoen. De fleste vil vel merke at det mangler 17.000 kroner, sier Petterøe, og legger til:

– Dersom ingen melder seg, så får jeg kanskje gi pengene til et ungdomsfilmselskap, som kan bruke det til noe godt.

Fikk svar fra Vimeo

Kort tid etter at TV 2 snakket med filmskaperen mottok han svar fra Vimeo, som skriver at det kun er eieren av kontoen som kan endre på prisene.

– Av juridiske årsaker kan vi ikke utlevere kontaktinformasjonen til kjøpere ut til selgeren, skriver Vimeo i svaret som TV 2 har fått tilgang til.

Videotjenesten har lagt ved en bruksanvisning til hvordan Petterøe kan endre prisen på filmutleie. I tillegg ble 39-åringen oppfordret til å kontakte eventuelle personer som har skrevet seg opp på nyhetsbrev fra filmskaperen.

– Jeg begynner å lure på om jeg kanskje har trykket noe feil, men jeg kommer nok til å ta bort hele leiemuligheten. Det er ikke noen vits i det når et kjøp bare koster 39 kroner, sier Petterøe.

Kan refundere beløpet

«Dersom kjøperen kontakter oss for å få tilbake pengene, vil vi kunne refundere beløpet med din tillatelse», står det videre i e-posten.

Petterøe er fornøyd med svaret fra Vimeo og håper noen melder seg.

– Jeg føler at jeg ikke har så mange muligheter til å finne vedkommende, men jeg håper kanskje personen leser TV 2.

– Hva om det er en riking som har leid filmen?

– Da er det greit, men pengene vil likevel gå til en ung filmskaper som vil prøve seg. Det er mange som kan ha godt av de pengene, sier Petterøe.

Det har ikke lykkes TV 2 i å få en kommentar fra Vimeo.