Jakter på skjulte kunstskatter

Kunstverkene som etterlyses er laget av billedkunstneren Sigurd Winge – far til den kjente skuespilleren og teaterregissøren Stein Winge som nettopp døde.

Dette er verk som sist ble sett under en stor Winge-utstilling i Nasjonalgalleriet i 1978. Men ingen vet hvor disse ble av.

KUNSTNER: Sigurd Winge døde i 1970, 61 år gammel. Foto: Trondheim byarkiv.

– Vi er på jakt etter kunst som er laget i perioden 1935–1945. Det er både materialbilder laget i blant annet kobber, glass, stein og trevirke. Verker utført i olje eller pastell med motiv fra sildefisket er også av interesse, sier tidligere førstekonservator Magne Bruteig ved Munchmuseet til TV 2.



Verdifullt

Han er engasjert som kurator for en ny utstilling av Winge-verk som skal holdes av kunstmuseet Jugendstilsenteret og KUBE i Ålesund til høsten.



– Vi ber nå om hjelp til å spore opp verkene og ønsker å komme i kontakt med eiere av Sigurd Winge-kunst. Dette er kunst som både har stor kunsthistorisk verdi og er verdifull i seg selv, sier Bruteig.



ETTERLYST: Kunstverket Terror fra 1942.

To av verkene som etterlyses er blant annet Terror fra 1942 og Sildefiske fra 1939.



– Winge gjorde noe få andre kunstnere gjorde under krigen. Han tok for seg krigens realiteter og redsel, og skildret dette på en kraftfull måte, forteller kuratoren.



Verkene er trolig spredt over hele landet.

– Vi vet at flere av verkene befant seg hos eiere bosatt på Østlandet på 70-tallet, sier prosjektleder Solfrid Otterholm.



På fisketur

Utgangspunktet for den nye utstillingen i Ålesund er en helt spesiell historie. Det handler om et 30 meter langt kunstverk med navnet «Båtfrisen», som prydet den norske paviljongen på verdensutstillingen i New York i 1939.

– Verket ble gjennombruddet for Winge og etter krigen ble han en av de mest betydningsfulle monumentalkunstnerne i Norge, forklarer Bruteig.



TV 2 fortalte i fjor sommer om «Båtfrisen» som nå er satt sammen og henger på veggen i Parken kulturhus i Ålesund. Det spesielle med 30 meter er at det lå lagret i 50 år og deretter delt i to. Nå er frisen samlet og tilgjengelig for publikum.

Kunsten som nå etterlyses er et direkte resultat av en tur Sigurd Winge hadde på sildefiske på Mørekysten i 1938. Her var han sammen med Olav Strømme og Rolf Nesch.

HAR DU DETTE? Kunstmuseet i Ålesund ønsker kontakt med de som har Sigurd Winges materialbildet «Fra sildefiske»

– De ble så fascinert av opplevelsene blant sildefiskerne at det satte et varig preg på kunstskaperne. Vi jakterpå nå verk med motiv fra fiskefeltet og fra Ålesund havn, forteller Magne Bruteig.



Nasjonalmuseet skal låne ut Winge-produksjoner til utstillingen. I tillegg vil familien Winge stille et stort antall bilder til rådighet.

– Målet vårt er å lage en stor og omfattende utstilling slik at publikum skal bli mer kjent med Sigurd Wing som kunstner, sier utstillingskurator Magne Bruteig.