Jakter mistenkte i Sverige etter skytingen i Moss

Politiet bekrefter nå at de har konkrete mistenkte etter at en svenske i 30-årene ble skutt i Moss.

Etter det TV 2 forstår, mener politiet at en eller flere personer som nå er mistenkt i saken, befinner seg i Sverige.

Politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte opplysningene.

For første gang bekrefter han likevel at politiet har navngitte mistenkte i saken.

– Vi er i en fase hvor vi ikke kan si så mye om etterforskningen, men det er viktig for meg å understreke at vi har en progresjon. Vi står ikke på bar bakke, sier Finnanger til TV 2.

Truffet flere steder

Ti dager har gått siden noen løsnet mange skudd mot en svensk mann i 30-årene utenfor Mossehallen.



Mannen ble truffet flere steder. I minst to dager lå han i koma. Siden har ikke politiet villet svare på hvordan det går med ham, utover at han er utenfor livsfare.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger i Øst politidistrikt vil ikke si stort om hva politiet foretar seg i etterforskningen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Han er fremdeles ikke avhørt i saken.

Siden begynnelsen har politiet jobbet ut ifra en teori om at skytingen skyldes en konflikt i et kriminelt miljø.

Finnanger vil fremdeles ikke svare konkret på om det er Foxtrot-nettverket i Sverige, slik blant andre Expressen har skrevet, som står øverst på politiets liste.

– Det jeg kan si, er at samarbeidet med svensk politi er viktig for oss i denne saken, sier Finnanger.

Kripos slo alarm

Politiet har gjort en rekke beslag på åstedet, avhørt vitner og gjennomgått videoer.

– Vi har blant annet sett på videoen som NRK har publisert, og vi knytter den til hendelsen. Vi er ganske sikre på at det er ni skudd som er avfyrt, sier politiadvokaten.

ÅSTEDET: Politiets krimteknikere jobbet i mange tinger utenfor Mossehallen etter skytingen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Gjentatte ganger har Finnanger fått spørsmål om hvorvidt bomben i Drøbak i oktober kan ha sammenheng med skytingen i Sverige.

Til tross for at politiet har undersøkt dette, har de ingen holdepunkter for å se de to hendelsene i sammenheng.

Etter skytingen i Moss gikk Kjetil Tunold, leder for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos, ut i VG og slo alarm om innflytelsen fra svenske kriminelle.

Ifølge Kripos opererer Foxtrot-nettverket allerede i seks av landets tolv politidistrikter.