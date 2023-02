Jakter kontakt med drapsmistenkt i ny TV 2-true crime

Om få uker er det 15 år siden den norske studenten Martine Vik Magnussen ble drept i London.

23-åringen ble observert for siste gang natt til 14. mars 2008, da hun forlot utestedet Maddox sammen med studiekameraten Farouk Abdulhak. Tre dager senere ble hun funnet voldtatt og drept i kjelleren i leilighetskomplekset hvor Farouk bodde.

Selv hadde Farouk allerede forlatt Storbritannia og dratt til hjemlandet Jemen, hvor han ble beskyttet av sin styrtrike og mektige familie.

SIST OBSERVERT: Martine Vik Magnussen ble for siste gang observert med studiekameraten, Farouk Abdulhak, da de forlot utested Maddox i London. Foto: Privat

Går fortsatt fri

Snart 15 år senere er Farouk Abdulhak fortsatt en fri mann. Storbritannia har ingen utleveringsavtale med Jemen, og Abdulhak-familien ønsker på ingen måte å samarbeide om å sørge for at den drapsmistenkte kan bli pågrepet og avhørt.

Martines far, Odd-Petter Magnussen, og resten av familien har siden drapet kjempet utrettelig for at drapsmannen skal få sin straff.

Vil den mistenkte drapsmannen noensinne bli stilt for retten? Og hva tenker Farouk Abdulhak selv om denne saken, så mange år etter drapet?

Jakter kontakt med drapsmistenkt

28. mars er det premiere på true crime-serien «Martine – siste kapittel» på TV 2, som er en samproduksjon mellom TV 2 og BBC om drapet på Martine Vik Magnussen.

I serien jakter den prisvinnende, undersøkende BBC-journalisten Nawal Al-Maghafi kontakt med drapsmistenkte Farouk Abdulhak.

BBC-JOURNALIST: Nawal Al-Maghafi jakter svar på den uløste drapssaken i ny TV 2-true crime, «Martine – siste kapittel». Foto: Bård Gundersen/TV 2

«Martine – siste kapittel» er en historie om en ung kvinne som ble frarøvet livet på verst tenkelig vis. Det er en historie om hennes familie, og om de enorme ringvirkningene et drap har. Det er også en historie om politikk og diplomati.

Hvordan kan det ha seg at en mistenkt drapsmann går fri, bare fordi han drar til et land uten utleveringsavtale? Det også en universell historie: Over hele verden blir kvinner voldtatt og drept, uten at gjerningsmennene tas. Hvordan kan vi la det skje?

Prisvinnende BBC-journalist fra Jemen

I serien følger vi den undersøkende BBC Arabic-journalisten og Emmy-vinneren, Nawal Al-Maghafi, i jakten på svar i den uløste saken. Al-Maghafi er selv jemenitt, og fra samme omgangskrets som Farouk Abdulhak.

– Målet var å komme i kontakt med Farouk, for å konfrontere ham med hva som skjedde den kvelden, og hvorfor han aldri har meldt seg. Å få ham til å svare på spørsmålene alle ønsker svar på, sier Al-Maghafi.

I dokumentarserien møter vi også blant andre Martines far, Martines romvenninner i London, etterforskere som jobbet med saken i Scotland Yard og venner av den mektige Abdulhak-familien.

KJEMPET: Martines far, Odd-Petter Magnussen, har siden datteren ble drept, kjempet for at den drapsmistenkte skal få sin straff. Foto: Bård Gundersen/TV 2

– En unik og solid dokumentarserie

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, mener resultatet av samarbeidet er en unik dokumentarserie som kaster nytt lys over saken.

– Martine-saken er en hjerteskjærende og spesiell sak ingen av oss glemmer. Urettferdigheten i at den drapsmistenkte fortsatt går fri fordi han greide å rømme til hjemlandet er opprørende. I arbeidet med denne serien har alle de involverte, og da særlig den drivende dyktige BBC-journalisten Nawal Al-Maghafi med sine kontakter i Jemen, lagt ned et omfattende og samvittighetsfullt arbeid. Dette har resultert i en unik og solid dokumentarserie som man ikke vil gå glipp av. Til sist har vi også et sterkt håp om at serien kan bidra til å gi familien til Martine flere svar, sier Haldorsen.

«Martine – siste kapittel» er på fire episoder, og har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play onsdag 28. mars.