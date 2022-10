Jakter heldig, uvitende lottomillionær som ikke svarer

LOTTO: Fire heldige lottovinnere endte opp med over 7 millioner hver etter helgen. Foto: Gorm Kallestad / NTB.

Lørdagens gulltrekning av Norsk Tipping førte til full pott for fire heldige vinnere.

Én av de fire er lykkelig uvitende om gevinsten på 7,6 millioner kroner, for Norsk Tipping har ikke klart å få kontakt med den heldige mannen.

– Han har vi fremdeles ikke fått kontakt med. Vi prøvde å ringe lørdag etter trekning, og på søndag og mandag. Han har i hvert fall fem-seks ubesvarte anrop, sier Gunhild Vike Nerås hos Norsk Tipping til TV 2.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Pengene blir sendt uansett

Nerås forklarer at Norsk Tipping stort sett ringer vinnerne som en ivaretakelse og for å sikre at alt er riktig.

– Hvis vi ikke får tak i dem, så får vi ikke tak i dem. Vi må ikke ringe vinnerne. Pengene blir sendt uansett, sier hun.

Det er dermed uvisst om den eldre herremannen bosatt i Lørenskog er klar over storgevinsten.

Den store potten ble fordelt på fire personer, hvor de andre tre var en mann fra Bjørnafjorden i Vestland fylke, samt en mann og en kvinne fra Oslo. Alle vant 7,6 millioner hver.

Spilte på alderen til barnebarna

Vinnersjanse Lotto For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige.

Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke).

Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene.

Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Antall premieutbetalinger totalt i 2021: 12 036 126

Antall førstepremieutbetalinger i 2021: 193

Antall millionpremier i 2021: 162 (inkludert andelsbankvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2021: 33 315 565 kr. Kilde: Norsk Tipping

Mannen fra Bjørnafjorden hadde ventet spent på telefonen fra Norsk Tipping.

– Han hadde spilt på alderen til barnebarna, så det var veldig koselig at den rekken gikk inn, sier Nerås.

Det tok litt tid før Norsk Tipping fikk kontakt med den heldige mannen, da han hadde glemt mobilen i bilen lørdag kveld.

– Jeg så jeg hadde flere tapte anrop fra Norsk Tipping og tenkte at de ringer jo ikke for hva som helst. Så jeg gikk inn i appen og så på trekningen at jeg hadde fire, så fem, så seks og så sju rette tall. Da gikk det kaldt nedover ryggen på meg, sier vinneren til Norsk Tipping.

Kona trodde ikke på det

Den heldige mannen i Oslo måtte sette seg ned for å ta inn over seg den gode nyheten.

– Kona står her og ser på meg som et spørsmålstegn her, sier han til Norsk Tipping.

– Jeg har vunnet over sju millioner i Lotto. Hun sier at det tror hun ikke noe på, legger mannen til.

Den kvinnelige vinneren i Oslo ble storfornøyd da hun fikk telefon fra Hamar.

– Jeg kastet telefonen på bakken og skrek før jeg sa til kjæresten at han også måtte sjekke, sa hun til Norsk Tipping, og la til:

– Vi er helt skjelvne, begge to. Jeg er nesten redd for å få infarkt.