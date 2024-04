Ivan (3) døde i narkose

Tre år gamle Ivan skulle til en planlagt tannbehandling. Han døde av hjertestans under narkose.

– Jeg har ikke flere tårer igjen, men hjertet mitt brenner. Nå vil vi gi Ivan den oppreisningen han fortjener, slik at vi kan leve videre med dette, sier far Riad Bilal til Stavanger Aftenblad.

Den syriske familien, som bor i Egersund, er i bunnløs sorg.

Tre år gamle Ivan fikk hjertestans under narkose på Stavanger universitetssykehus. Både Helsetilsynet og politiet ble varslet etter dødsfallet.

TV 2 har fått tillatelse av familien til å gjengi det de har sagt til Aftenbladet, samt publisere bilder av 3-åringen.

TRE ÅR: Ivan ble bare tre år. Foto: Privat

Har opprettet tilsyn

Nå har Statsforvalteren opprettet tilsyn etter at den tre år gamle gutten døde under tannbehandling i narkose. Det er Helsetilsynet som har bedt Statsforvalteren vurdere tilsyn etter hendelsen.



– Slike saker er veldig uvanlige. Når det gjelder denne typen hendelser med narkose, er det sjelden i seg selv, og det er veldig sjelden at vi har sett slike saker med barn involvert, sa fylkeslege Andres Neset til TV 2 forrige uke.



Ifølge Stavanger Aftenblad hadde gutten en underliggende tilstand, og han var redd for sykehus og helsepersonell.

Hans syriske foreldre kan ikke lese og skrive, og hadde ikke tolk. De visste ikke hva slags behandling gutten skulle få, skriver avisen.

– Forferdelig trist sak

Guttens foreldre sier de ikke skjønte at han fikk en ny dose narkose.

– Jeg tror utfallet kunne vært annerledes hvis personalet snakket med hjertelegen. Han visste at Ivan ikke tålte større doser narkose, sier Bilal til avisen.

Nå har familien en rekke spørsmål de ønsker å få svar på, sier bistandsadvokat Anne Kroken.

– Dette er en forferdelig trist sak, sier klinikksjef Geir Linde.

Han sier at det er viktig at politiet og Statsforvalteren får gjennomføre sine undersøkelser.

– Vi skal gjøre alt for at alle forhold blir grundig belyst, sier Linde til Stavanger Aftenblad.

Kroken sa til TV 2 fredag forrige at familien har et enormt behov for å finne ut hva som har skjedd.

– De er i en forferdelig krise. De fikk et helt forferdelig sjokk, sa Kroken.