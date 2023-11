Israelske Alan kjemper for fred – blir sett på som landsforræder

Vi advarer mot sterke bilder i denne saken.

– Det var barbarisk, sier den israelske fredsaktivisten Alon Lee-Green til TV 2.



Den 7. oktober iverksatte Hamas et omfattende terrorangrep mot Israel. 1400 personer ble drept, og de fleste var sivile.



Fortsatt holdes 242 israelere fanget på Gazastripen, ifølge det israelske militæret.

– Folk er redde og i sjokk og sorg etter angrepet. Det er et stort kollektivt traume og mye sinne, sier Lee-Green.

DREPT: Sivile ligger drept i gaten i Sderot sør i Israel, etter at Hamas gikk til angrep 7. oktober. Foto: Ammar Awad / Reuters

Advarer mot hevn

Lee-Green har vært med å stifte grasrotbevegelsen Standing Together. Den mobiliserer jøder og arabere i Israel som kjemper for fred.

Siden krigen brøt ut, har Lee-Green jobbet på spreng. Han tar seg likevel tid til en telefonsamtale med TV 2, siden han har mye på hjertet.

– Vi har fått en veldig sterk stemme, så det er veldig hektisk. Bevegelsen vokser i hele landet, sier han.

Standing Together kjemper for en fremtid der israelere og palestinere kan sameksistere, med like sosiale, økonomiske og miljømessige rettigheter.



Selv om bevegelsen har rundt 5000 registrerte medlemmer, mener Lee-Green at oppslutningen trolig er dobbelt så stor.



Han forteller at såret etter terrorangrepet i Israel fortsatt er vidåpent. Likevel tviholder han på troen om at konflikten ikke kan løses med vold.



FORSVARER: Israel skyter opp for å ødelegge innkommende raketter fra Gaza 27. oktober. Foto: Oded Balilty / AP

– Det er så mange israelere som har venner, bekjente eller familiemedlemmer som har blitt drept eller bortført. Jeg forstår sinnet, men å ta hevn på denne måten vil ikke gi oss tilbake de vi har mistet, sier Lee-Green.

SORG: Innbyggerne i kibbutzen Kfar Azza demonstrere med bind for øyenene i solidaritet med venner og familie som holdes som gisler på Gaza. Foto: Oded Balilty / AP

– Den eneste løsningen

Etter terrorangrepet svarte Israel raskt med å erklære krig mot Hamas.



Luftangrepene treffer tettbebygde strøk, skoler og sykehus på Gazastripen.

Det er så mange skadde mennesker, at barn som krever omfattende inngrep, må legges til side for å dø.

Den totale blokaden av Gaza hindrer også at nødvendigheter som strøm, mat, vann, medisiner og drivstoff når innbyggerne.



DREPT: En ung jente løftes ut av bygningsmasser etter at et luftangrep traff Khan Yunis sør på Gazastripen. Foto: Mahmud Hams / AFP

Etter tre uker gikk Israel også inn med bakkestyrker.

Totalt har over 9000 mennesker blitt drept på Gaza og Vestbredden. De fleste var sivile, mange av dem barn.

Lee-Green viser til at 20 prosent av den israelske befolkningen består av palestinske arabere.

– De har familiemedlemmer og kjære som har blitt drept, skadet eller som forsøker å overleve under helt grusomme forhold. Vi må stoppe bombingen av uskyldige på Gaza, sier han.

ØDELEGGELSER: Palestinere leter etter overlevende etter at et luftangrep traff et boligområde i Khan Yunis sør på Gazastripen 26. oktober. Foto: Mahmud Hams / AFP

Han viser til at konflikten har vært fastlåst i så mange år uten å få til en løsning.

– Det har vært så mye vold og krig uten at situasjonen har blitt bedre. Den eneste måten vi kan få fred i regionen på, er ved en fredsavtale, sier han og fortsetter:

– Derfor kjemper vi for deeskalering, frigivelse av gislene og for at partene skal fremforhandle en avtale, sier han.

Å heve stemmen som Lee-Green, skjer ikke uten risiko i Israel.

– Svært risikabelt

Mens krigen på Gazastripen fortsetter, vokser splittelsen seg større i den israelske befolkningen.

– Når denne krigen er over, kommer det til å bryte ut fullt kaos i Israel. Da kommer opprørets time, sier Hilde Henriksen Waage.



Hun er professor ved Universitetet i Oslo og seniorforsker på Peace Research Institute Oslo (PRIO).



Waage mener det er særlig tre grupperinger i det israelske samfunnet i dag, som har motstridende verdier.

På den ene siden står den militante høyreekstreme gruppen, som mener palestinerne ikke har rett til å bo i området. Denne gruppen har tydelige rasistiske holdninger, ifølge Waage.

På den andre siden er de ultraortodokse jødene, som hovedsakelig er opptatt av å kjempe for sine egne rettigheter.

– Denne gruppen verken jobber eller betaler skatt. De ønsker også fritak for å delta i militære tjenester. De ultraortodokse jødene krever at staten skal legge til rette for at de får bruke all sin tid på å lese hellige skrifter.

BEKYMRET: Professor Hilde Henriksen Waage mener at det er risikabelt å kritisere Israels krigføring på Gazastripen. Foto: Martin Tegnander / PRIO

Den tredje gruppen er de sekulære jødene. Denne gruppen er opptatt av å styrke demokratiet i Israel, og vokste frem som motsvar til at de ortodokse jødene ikke bidrar i samfunnet.

– Men en ting er alle tre grupperingene enige om, og det er å ta Hamas. De er sammen om den trusselen Hamas er for Israel, sier hun.

Ifølge Waage er det en svært liten gruppe som kjemper for våpenhvile. De få som gjør det, er stort sett sekulære israelere, og for dem er det svært risikabelt å stå frem.



– De blir sett på som landsforrædere, fordi motstanden mot Hamas blant befolkningen står så ufattelig sterkt.



KRIGFØRING: Israel har rykket inn med bakkestyrker på Gazastripen. Bildet er fra 1. november. Foto: Den israelske hæren (IDF) / Handout

Spår massivt opprør

– Er det farlig for deg å kjempe for fred?

– Stemningen er veldig spent og voldelig. Det er nok mange som ikke tør å si det vi sier, svarer Alon Lee-Green.

De siste ukene har det vært demonstrasjoner på Vestbredden og i Jerusalem mot bombingen av Gaza, meldte al-Jazeera.

I tillegg har folk protestert mot at regjeringen ikke gjør mer for å få gislene frigitt, skrev mediehuset.

Lee-Green mener det bare så vidt har begynt å ulme.

– Folk tør å demonstrere for å få gislene hjem, men det er ikke store demonstrasjoner enda. Men det kommer til å bli massivt, for sinnet bare fortsetter å vokse, sier han.

«Den største tabben»

Aktivisten mener mye av sinnet er rettet mot Israels regjering og statsminister Benjamin Netanyahu.

– Dette angrepet er den største tabben i Israels historie. De mislykkes totalt i å beskytte oss, sier Lee-Green.

Selv går han lenger i sin kritikk av myndighetene. Han mener at lederne fremmer et veldig destruktivt syn på situasjonen.

FÅR KRITIKK: Misnøyen med statsminister Benjamin Netanyahu har økt ytterligere etter Hamas gikk til angrep på Israel. Foto: Abir Sultan / AP

– De snakker ikke om fremtidige løsninger, bare med sinne og om ødeleggelser. Hva de skal gjøre etter de har bombet Gaza, tror jeg ikke de har en plan for.

I tillegg frykter han at den høyreekstreme grupperingen i samfunnet vil utnytte traumet i befolkningen.

– De ekstreme ønsker å utnytte sinnet og provosere frem mer vold mellom jøder og arabere. Jeg er redd for at det kan bli veldig farlig, sier han.

Mener situasjonen mangler sidestykke

Waage mener også at frustrasjon mot Israels statsminister er stor, fordi Israelerne mener han har sovet i timen.

– De gir han skylden for ikke å ha tatt Hamas på alvor i forkant av angrepet. At han kunne la et sånt angrep skje, var et stort svik, sier hun.

Waage er sikker på at kaoset innad i Israel for alvor kommer til å bryte ut etter krigen.

– Da tror jeg Netanyahu blir politisk død.



Waage forklarer at misnøyen mot Netanyahu er stor fra alle kanter i Israel, i tillegg har han blitt tiltalt i en rekke korrupsjonsskandaler.

– Det er en splittelse vi aldri har sett maken til som foregår i Israel akkurat nå, sier hun.