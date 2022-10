Iselin (23) drakk vekk angst og depresjon – men betalte en høy pris

De siste årene har andelen mindreårige som drikker i Norge gått ned, viser blant annet tall fra FHI.

Men blant unge voksne i aldersgruppen 18-29 år drikkes det som aldri før, og en stor andel drikker mange alkoholenheter på en gang når de først drikker.

Blant annet viser studentundersøkelsen Shot at rundt 41 prosent av studentene i undersøkelsene har et risikofylt eller skadelig alkoholforbruk.

Det som særlig bekymrer fagpersoner, er at 4 av 10 opplyser å drikke for å døyve nedstemthet, personlige problemer og stress. Dette er en mye høyere andel enn i andre aldersgrupper, viser en undersøkelse utført av organisasjonen Av-og-til.

Døyvet angsten

En av dem som kjenner seg godt igjen i dette, er Iselin Jodnes Schjønneberg (23).

Hun hadde ikke drukket alkohol før hun var 18 år.

– Da jeg fylte 18 og begynte å dra på fest, var folk litt sånn «hva er poenget med at du kommer på fest om du ikke drikker?». Så jeg drakk, og jeg likte det, sier hun.

Iselin har slitt med angst og depresjon siden hun var liten. I ungdommen ble dette verre.

– Når jeg drakk mye alkohol, kjente jeg at jeg følte meg bedre. Jeg klarte å være komfortabel med å være med mange folk, og fikk positive tilbakemeldinger av folk rundt meg, sier hun.

Det startet i det små, men så ble det hver eneste fredag og lørdag – veldig mange enheter på en gang.

– Jeg drakk så mye, så og si hver gang, at jeg ikke husket alt dagen etter, sier hun.

STADIG MER: Drikkingen gikk etterhvert ut over jobben.

Ble verre

Søndagene ble stadig verre. Iselin var lærling som helsefagarbeider på dette tidspunktet, men drikkingen begynte å gå ut over jobben.

– Det hendte jeg jobbet søndag kveld, for eksempel. Da var det veldig tungt, helt ekstremt. Jeg merket det etter hvert veldig på psyken, jeg ble ikke bedre, bare verre. Alkoholen forsterket angsten det meste av tiden, altså da jeg ikke drakk, sier hun.

Dette førte til at hun drakk mer og mer. Hun opplevde også at vennene oppfordret henne til å drikke mer.

– Der og da følte jeg meg jo bedre, men det var en kortvarig glede. Til slutt merket jeg at det ikke gikk lenger, sier hun.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Anonyme alkoholikere: 911 77 770 (åpent 18-22 alle dager, 11-15 i hverdager)

Dyr vane

Iselin bodde hjemme hos sin mor på dette tidspunktet, og det lille hun tjente som lærling gikk til alkohol.

– Jeg merket det veldig på økonomien. Men det verste var at jeg var så sliten – i kroppen, i hodet, det tok over alt, sier hun.

I tillegg droppet hun det meste annet av sosiale ting som ikke innebar alkohol.

– Jeg droppet familiebursdager fordi jeg skulle ut og drikke. Jeg fikk et tantebarn i 2019, og da måtte jeg reflektere litt rundt hva slags forbilde jeg ville være, og hva som var viktig for meg. Jeg ble egentlig litt skuffet over meg selv og behovet mitt for å drikke hele tiden, sier hun.

Jobb, familie, penger og helsen. Prisen ble for stor.

– Det var ikke det livet jeg ønsket å leve, sier hun.

31. desember 2019 var det nok. Iselin bestemte seg for å slutte å drikke alkohol.

– Jeg drakk et glass vin for å feire nyttårsaften, men da var det slutt, sier hun.

Å slutte med noe som hadde vært en stor del av livet, var ikke enkelt.

– Angsten var mye verre, og i mye av det sosiale jeg pleide være med på hadde alkohol en sentral plass. Jeg holdt meg mye for meg selv og følte meg ikke bra, sier hun.

Hun fikk henvisning til en behandler på DPS, og fikk hjelp med å takle de psykiske utfordringene. Det tok tid, men ble sakte, men sikkert, bedre.

– Etter hvert begynte også vennene mine å akseptere at jeg ikke drakk, og jeg innså også selv at jeg faktisk kunne ha det gøy uten å drikke. Etter en stund klarte jeg slippe meg løs og se at jeg faktisk ikke trengte alkoholen for å være meg selv og ha det gøy, sier hun.

SLUTTET: Til tok Iselin et valg om å kutte ut alkoholen.

Ny, kort pause

Etter at hun sluttet, rørte hun ikke alkohol på to år.

– Jeg synes det er viktig at alle er litt oppmerksom på hvor mye de drikker, og selv kjenner på hva som er viktig for dem i livet, sier hun.

Nå er hun ferdig utdannet helsefagarbeider, men jobber på lager, for å spare seg opp penger.

Det siste året har hun drukket igjen. Den siste perioden hver helg.

– Så nå har jeg tatt en ny pause, igjen ble det litt for mye. I første omgang blir nok bare denne pausen noen uker lang. Det viktige er å være oppmerksom og vurdere hvor mye man ønsker å drikke, og i hvilken grad det skal gå ut over livet ditt, sier hun.

Hun oppfordrer alle til å gjøre opp status på sitt eget alkoholforbruk en gang iblant.

– Det kan gå ut over så mye fint i livet, så det er viktig med en balanse, og å kun drikke det du selv ønsker uten å bli presset av folk rundt, sier hun.

– Bekymringsfult

Ragnhild Kaski er generalsekretær i Av-og-til.

Hun synes det er bekymringsfullt at så mange unge voksne har det som defineres som et risikofylt alkoholkonsum, altså at man drikker over seks enheter når man drikker.

Særlig at så mange bruker alkohol til å døyve ubehag, gjør henne bekymret.

– Alkohol er beroligende og kan fjerne ubehag der da, men på sikt kan alkohol både forsterke plagene og utløse nye, sier hun.

– I denne aldersgruppen er også forekomsten av psykiske plager høy, så det er alvorlig at så mange oppgir å døyve plager og problemer med alkohol, sier hun.

GENERALSEKRETÆR: Ragnhild Kaski er generalsekretær i Av-og-til. Foto: Av-og-til

Hun er også opptatt av at alkohol øker risikoen for over 200 sykdommer, blant dem flere typer kreft, alvorlige hjerteproblemer, demens, angst og depresjon.

– Dette er det lav kjennskap til, i tillegg til at mange ikke tar på alvor risikoen for sykdommer på sikt. Derimot kan bedre søvnkvalitet, treningseffekt og følelsen av å være opplagt, være noe som kan motivere unge til å redusere alkoholkonsumet, sier hun.

– I verste fall dødelig

Øyvind Giæver, avdelingsdirektør for avdeling levevilkår i Helsedirektoratet, er tydelig på at å drikke over seks enheter, risikofylt alkoholkonsum, er farlig.

– Det kommer selvsagt an på hvor mye, hvordan og hvor det konsumeres, sier han.

– Enkeltepisoder med høy promille øker umiddelbart risikoen for skader og ulykker. Svært høy promille kan være farlig i seg selv fordi pustesenteret i hjernen kan hemmes. Dette kan være dødelig, legger han til.

Han er tydelig på alkohol aldri er sunt, men at mengden har mye å si.

– Og dersom man drikker for å døyve psykiske plager, blir det sannsynligvis ikke bedre, selv om det umiddelbart kan virke slik. På lenger sikt vil de mest sannsynlig forsterkes, sier han.

Alkoholfri trend

Samtidig som at alkoholforbruket holder seg høyt, er det også positive trender. Blant annet har salget av alkoholfritt øl skutt i taket.

Shot-undersøkelsen viser at 61 prosent av studentene ønsker møteplasser som er alkoholfrie.

– Det er også positive trender blant unge nå. Mange velger å ikke drikke alkohol, eller reduserer konsumet ved å oftere velge alkoholfrie alternativer, sier Kaski i Av-og-til.

Kaski oppfordrer alle til å gjøre som Iselin, å ta en sjekk en gang iblant på hvor mye man egentlig ønsker å drikke.

– Mange vil oppleve en positiv effekt av å redusere konsumet, man kan for eksempel drikke annenhver uten alkohol når man er på fest for å unngå for høy promille. Forhåpentligvis blir det en stadig større aksept for de som velger å ikke drikke eller de som velger å redusere konsumet, sier hun.

Det er også Giæver tydelig på.

– Hvis det føles vanskelig eller umulig å gjøre noe på egen hånd, bør man ta en prat med fastlegen – det finnes hjelp å få, og det er ingenting å skamme seg over – det å ta tak i egne alkoholproblemer er et tegn på styrke, ikke svakhet, understreker han.