Isbresmelting avdekker 26 år gammel tragedie: – Det var et sjokk

Rudolf Denkmann kjørte snøscooter på Svalbard da han kom over et rystende funn.

Franskmannen Rudolf Denkmann jobber på Universitetssenteret på Svalbard og har bodd på Svalbard i flere perioder.

I april i år drar 49-åringen alene ut på snøscooter-tur for å utforske isbreen utenfor Longyearbyen.

Plutselig ser han en stor gjenstand stikke opp fra snølandskapet.

– Min første tanke er at gjenstanden ikke hører hjemme her, forteller Denkmann til TV 2.

RYSTENDE: Rudolf Denkmann forteller at han ble rystet da han så hva som åpenbarte seg på isbreen. Foto: Privat

Han stopper snøscooteren for å finne ut av hva det er han har fått øye på.

Ganske raskt skjønner Denkmann at gjenstanden trolig stammer fra et fly.

– Det var veldig rystende. Det var et sjokk. En annen flydel var også synlig lenger unna, sier han.

141 mistet livet

Etter søking på internett og samtaler med andre blir han stadig mer sikker på at vrakdelen stammer fra flytragedien på Svalbard for snart 30 år siden.

Flyulykken har blitt omtalt som den verste flyulykken på norsk jord.

FLYKRASJ: Opprydningsarbeidet etter Operafjell-flyulykken var svært omfattende. Foto: Rune Stoltz Berteniussen/Pool

I 1996 mistet 141 personer livet i Operafjell-flyulykken. På morgenkvisten 29. august nærmet det russiske Tupolev 154-flyet seg Longyearbyen på Svalbard. Men så skjedde det fatale.

Flyet styrtet i Operafjellet under innflyvningen til Svalbard lufthavn.

Om bord på vei fra Moskva var både russiske og ukrainske statsborgere med familiemedlemmer.

Samme flytype har vært involvert i flere ulykker - blant annet i 2016, hvor et fly med 92 personer om bord styrtet i Svartehavet.

OMKOM: 141 mennesker mistet livet. Foto: Rune Stoltz Berteniussen/Pool Les mer VRAK: Hjelpearbeidernes arbeidsituajson var krevende. Foto: Aleksander Nordahl/Pool Les mer

– Jeg er glad for at det finnes et minnesmerke ved Operafjellet. Jeg har hørt om Operafjell-ulykken én gang tidligere, da et russisk helikopter krasjet i Isfjorden i 2017, men jeg koblet det ikke med en gang. Vi må aldri glemme den tragiske flyulykken, sier Denkmann.

– Dukker opp vrakrester i ny og ne

Franskmannens teori er at smelting av isbreen nå fører til at vrakdelene kommer til syne.

Han tror at vrakdelen har blitt fraktet nedover fjellsiden som følge av et snøskred og til slutt endt opp nede i dalen hvor han kjørte snøscooter.

SMELTING: Rudolf Denkmann tror vrakdelen har blitt tatt av et snøskred. Foto: Rudolf Denkmann

– Det er ikke bra at vrakdelen ligger der. Den kan komme folk til skade, sier Denkmann.

Derfor har han sendt en epost til Sysselmesteren på Svalbard.

«Det har vært mye snøskred i dalen de siste dagene. Det ene snøskredet har tatt med seg en del av et fly. Se bildet vedlagt»,

TV 2 har vært i kontakt med Sysselmesteren på Svalbard, som skriver i en epost at de ikke har praksis for å hente ut vrakrester etter Operafjell-ulykken - med mindre det skulle utgjøre en reell forurensingsrisiko.

– Vi har tatt denne meldingen til orientering, skriver forurensingsrådgiver hos Sysselmesteren, Lisbeth Schnug Melhus i en epost til TV 2.

ULYKKE: Norske og russiske redningsarbeidere på toppen Operafjellet. Bildet viser ødeleggelsene og kanten hvor flyet traff. Foto: Aleksander Nordahl Les mer Dette bildet ble fotografert fra et helikopter. Bildet viser flyvraket av det russiske tupolev-flyet. Foto: Cornelius Poppe Les mer

Forurensingsrådgiveren peker også på isbresmelting som en årsak til at vrakdelene har kommet til syne.

– Det dukker opp vrakrester i ny og ne, for eksempel på grunn av smelting av breis. Fra tid til annen får vi da slike meldinger om funn, opplyser hun.

– Ganske sannsynlig

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair forteller til TV 2 at det ikke er mulig å konstatere om det er flyet fra Operafjell-ulykken basert på bildet fra Rudolf Denkmann.

– Det er ikke mulig å gi en sikker identifikasjon basert på bildet, men man skal ikke se bort ifra at det kan være rester fra det russiske flyet siden det er funnet i nærheten av havaristedet, svarer Elnæs.

TV 2 har også spurt forurensingsrådgiver Melhus om en kan si med sikkerhet om vraket stammer fra det russiske Tupolev 154-flyet. Til det svarer Melhus:

– Tatt i betraktning funnstedet, er det ganske sannsynlig.