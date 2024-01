Isbjørn døde av fugleinfluensa

TRUET: En isbjørn går over isen ved Phippsøya, en av Sjuøyane nord for Nordaustlandet på Svalbard. Arkivfoto. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Isbjørnen er drept av fugleinfluensavarianten H5N1. Professor kaller sykdommen en katastrofe, og håper folk vil reagere. Saken er omtalt i The Guardian.



I Norge ber mattilsynet om at publikum må melde fra om døde eller syke villfugler. Det er Mattilsynet og Folkehelseinstituttet som følger opp smittesituasjonen i Norge.

Sprer seg til fjerne områder

Isbjørnen ble funnet ved Utquiagvik, som er en av de nordligste tettstedene i Alaska. Alaskas miljømyndigheter bekrefter til avisa The Alaska Beacon at isbjørnen virkelig døde av viruset.

– Det er det første tilfellet av at en isbjørn får viruset som jeg er kjent med, sier Dr. Bob Gerlach, statsveterinær i Alaska, til avisen.

Han sier isbjørnen sannsynligvis har spist fuglekadaveret og fått viruset på den måten.

Isbjørner er rødlistet, og regns som en sårbar art. Først og fremst er det smeltingen av sjøis som truer isbjørnens habitat ifølge IUXN:

Det er fullt mulig at flere isbjørner har dødd uten at vi har merket det, påpekte Gerlach.

Har tatt livet av rovdyr og åtseletere

– Viruset har vært i Antarktis og nå rammer det pattedyr i det arktiske området. Det er forferdelig, sier biologiprofessor Diana Bell ved universitetet i East Anglia til The Guardian.

Hun er ikke overrasket over utviklingen.

– De siste årene har listen over pattedyr som dør av fugleinfluensa blitt veldig lang. Den har tatt livet av mange rovdyr og åtseletere nå. Det er ikke bare en fuglesykdom, sier hun.

– Når den treffer et så stort, karismatisk dyr som isbjørnen, så kanskje folk stopper opp og lytter. Det håper jeg. Vi har allerede en pandemi som rammer det biologiske mangfoldet, og den heter H5N1, sier hun.

Mattilsynet, FHI og Veterinærinstituttet følger med

H5N1 ble påvist i Norge første gang i kommersielt fjærfehold i Rogaland, der det ble påvist i to besetninger med verpehøns. Folkehelseinstituttet kategoriserer smittefaren til mennesker som lav.

Sommeren 2022 ble også sjøfugler i Norge hardt rammet, og det ble påvist virus hos et fåtalls rødrever som trolig har spist syke fugler. Vi har altså sett eksempler på at rovdyr rammes av sykdommen, men det er ikke kjent at isbjørn er rammet i Norge.

Døde seler har blitt sjekket for fugleinfluensa, etter at det ble oppdaget en økning.

«Inntil man oppdaget smitten med A (H5N1)-virus rett fra fugl til mennesker i 1997, var det vanlig å anta at overgangen til mennesker var så vanskelig for fugleinfluensavirus at de først var nødt til å sirkulere en stund hos et annet pattedyr, for eksempel griser. Det er fortsatt mye vi ikke vet om forutsetningene for at et influensavirus fra fugl skal tilpasses helt til mennesker.» skriver FHI på sine informasjonssider.