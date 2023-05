ØKER: Gjennomsnittsalderen for søkere til nettbaserte studier er 32,8 år. Likevel er det ikke bare de som tar etterutdanninger som studerer på nett. Isabel Orellana-Rolland (23) er en av de som velger å ta graden sin digitalt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Isabel Orellana-Rolland (23) valgte å ta bacheloren sin på nett, et tilbud fra Universitetet i Tromsø. Hun er ikke alene om å ta en hel grad foran en skjerm.

Tall fra Samordna Opptak viser en økning i søkere på 35,7 prosent fra i fjor til rene nettstudier. I 2023 var det dobbelt så mange som søkte seg til nettstudier som i 2019.

Studerer på nett for å ha råd til bolig

– Samboeren min og jeg ønsket å komme oss inn på boligmarkedet, og det er ikke lett om man er fulltidsstudent, sier Orellana-Rolland.

NETTOPP LEVERT: Isabel Orellana-Rolland leverte eksamen rett før TV 2 fikk besøke henne hjemme i Bergen. 100 prosent jobb og studie kombinert gjør at hun må være effektiv for å rekke begge deler. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

23-åringen kom inn på boligmarkedet i 2021. Hun sier det ikke hadde gått om det ikke var for nettstudiene.

– Det er dyrt å være fulltidsstudent, jeg må jobbe ved siden av.

Orellana-Rolland er både fulltidsstudent og jobber 100 prosent i barnehage. Hennes hverdag begynner klokken fire om natten.



Står opp klokken fire for å lese

– Jeg står opp klokken fire, hvis jeg ikke slumrer alarmen til klokken fem. Så leser jeg i to til tre timer før jeg begynner på jobb klokken åtte.

Når Orellana-Rolland kommer hjem mellom fire og fem på ettermiddagen leser hun i noen timer til før hun legger seg klokken ni.

Hun leser også fem timer om dagen i helgene.

– Det funker bra. Jeg er avhengig av at utdanningen min er fleksibel, ettersom jeg leser både før og etter jobb.

DISIPLINERT: Isabel Orellana-Rolland sier motivasjon er noe som kommer og går: – Jeg er helt avhengig av å være disiplinert. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Hun har aldri lastet ned TikTok, for å unngå distraksjoner. For å nå målene sine, legger hun en fremdriftsplan. Dette semesteret er det å være mer sosial høyt på planen.

– Det motiverer meg å tenke på at jeg kan være med venner i helgene hvis jeg gjør ferdig det jeg må i ukedagene.

Orellana-Rolland har mål om å gå videre fra årsstudium til å ferdigstille en bachelor.

– Du er kanskje veldig motivert for å kombinere jobb og studie?

– Motivasjon er noe som kommer og går. Jeg har akseptert at dette er noe som må gjøres hvis jeg vil inn på et masterprogram, og inn på boligmarkedet.

FLERE GRUNNER: Isabel Orellana-Rolland ser flere grunner til økte søkertall: – Det er et godt tilbud for de som ikke liker folkemengder, de som jobber og for de som er kanskje aldri kom i gang med studiene, men nå har muligheten til det. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Dyrt å være fulltidsstudent

For Orellana-Rolland betyr nettstudier at hun kunne kjøpe bolig med samboeren, og betale alle regninger.



– For meg betyr det alt at studiet er fleksibelt. Det er veldig viktig med tanke på finansiering av bolig og bil. Det er dyrt å bare være fulltidsstudent, jeg trengte å jobbe i tillegg.

Anbefaler ikke til alle

Orellana-Rolland er forsiktig med hvem hun vil anbefale denne måten å studere på.



DYRT: Isabel Orellana-Rolland sier økonomi er det som driver henne til å studere på nett. Likevel advarer hun andre mot å gjøre det samme om de ikke er disiplinert eller ekstra motivert. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg anbefaler det til de som er disiplinert, motivert og liker å lese. Det krever mye selvstudie og det er mindre sosialt.

– Treffer et bredt publikum

Høgskolen i Innlandet (HINN) har nettstudiet «organisasjon og ledelse, deltid» som har flest søkere av alle nettstudier. Linjen hadde 1382 søkere fordelt på 200 studieplasser.

Stine Grønvold er prorektor for utdanning ved Høyskolen i Innlandet (HINN). Foto: Elen Sonja Klouman / Høgskolen i Innlandet

– Vi ser at studentene ønsker fleksible tilbud som kan realiseres i livene de lever, sier prorektor for utdanning, Stine Grønvold.

– Flere tenker på utdanning også i voksen alder, at det er interessant og nødvendig. Nettstudier treffer et bredere publikum, med et faglig innhold flere tenker de trenger, sier Grønvold.

Nye krav i arbeidslivet

Sveinung Skule er direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Han sier nye krav i arbeidslivet kan føre til at flere ønsker en påfyll i utdanningene sine.

PANDEMI: Direktør Sveinung Skule tror pandemien har bidratt til at utdanningsinstitusjonene har fått flere tilbud om nettstudier, og at søkerne tenker på det som en mulighet. Foto: Pressebilder/Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

– Mange av de som ønsker mer ansvar på arbeidsplassen ønsker påbygg innenfor temaer som ledelse og økonomi, sier Skule.

– Selv om de fleste fortsatt studerer fulltid på studiestedet, ser vi en sterk økning i antallet som velger nettstudier, og særlig innenfor økonomi og ledelse.