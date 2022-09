IS-dømt kvinne knyttes til de terrorsiktede etter Oslo-skytingen

Politiet knytter en kvinne som i 2019 ble dømt for deltakelse i terrororganisasjonen IS, til de fire mennene som er siktet etter masseskytingen i Oslo.

Det får TV 2 opplyst.

Den somaliske fembarnsmoren i 30-årene er likevel ikke siktet i forbindelse med Oslo-skytingen som skjedde 25. juni i år.

Hun ble i 2017 pågrepet i Østerrike med 50 000 kroner i kontanter og et falskt pass. To år senere ble hun i Oslo tingrett dømt til fengsel i to år og ni måneder for terrordeltakelse.

«Fremtidig risiko»

Retten slo fast at hun forsøkte å reise til Syria for å gifte seg med en fremmedkriger.

Kvinnen benektet dette, men ble ikke trodd på noen punkter.

I dommen heter det at hun hadde kontakt med flere personer i IS i både Syria, Storbritannia og Sudan, og at hun bidro til å spre IS-propaganda. I tillegg ga hun penger til IS.

Etter at hun var ferdig med soningen i 2020, ble hun umiddelbart pågrepet på nytt i fengselet. Årsaken var at Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde besluttet å utvise henne fra Norge.

UDI mente hun ville utgjøre «en fremtidig risiko for Norges grunnleggende nasjonale interesser» dersom hun ble løslatt. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mente det samme.

Ble løslatt

Deretter satt kvinnen internert i lang tid. Internering er en form for frihetsberøvelse – ikke som straff, men i kontrolløyemed.



Politiet jobbet samtidig med å få henne returnert til Somalia.

Så, i mars i fjor, ble kvinnen plutselig løslatt fordi den pågående utvisningsprosessen dro ut i tid. Samtidig mente norske myndigheter at det kunne være risikabelt å returnere henne.

Etter løslatelsen mener politiet at somalieren har hatt kontakt med blant andre den kjente islamisten Arfan Bhatti (45), får TV 2 opplyst.

SIKTET: Både Zaniar Matapour (43) og Arfan Bhatti (45) er siktet i saken fra tidligere. Søndag ble ytterligere to personer siktet. Foto: Privat / NTB

Samtidig opplyser politiet at det er en relasjon mellom Bhatti og de tre andre mennene som er terrorsiktet etter skytingen i Oslo.

For to uker siden ble kvinnen pågrepet og igjen internert på Trandum i påvente av uttransportering til Somalia.

Nå mener norske myndigheter at det er trygt å returnere henne.

Verken kvinnens forsvarer eller Oslo politidistrikt har besvart TV 2s henvendelser om saken.

Nye pågripelser

Søndag ble to menn pågrepet og siktet i saken.

AKSJON: Mandag var mer enn ti sivilkledde politifolk til stede i og utenfor boligen til den 35 år gamle norskpakistaneren som søndag ble siktet i terrorsaken. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

En av dem, en 35 år gammel norskpakistaner, ble pågrepet på en restaurant i Nydalen der han var sammen med familien sin.

Mandag ettermiddag er mer enn ti sivilkledde politifolk på plass i og rundt 35-åringens bolig i Oslo.

Han er tidligere dømt for oppbevaring av ulovlige våpen, deriblant en MP40 – det samme våpenet som Zaniar Matapour (43) brukte under skytingen i Oslo.

Begge mennene nekter straffskyld i saken. En av dem har samtykket til varetektsfengsling, men den andre skal fremstilles for fengsling i Oslo tingrett tirsdag.