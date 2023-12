Iris bruker over 30 timer hjem til jul: – Veldig sliten

For student Iris Katrine Hamre ble hjemreisen mange timer lenger enn forventet. – Jeg har ikke sovet på 26 timer, forteller hun.

Mange uheldige reisende har måttet ufrivillig tilbringe natten på landets største flyplass, Gardermoen.

En av dem er Iris Katrine Hamre. For 26 timer siden startet hennes hjemreise.

– Jeg er veldig sliten, forteller Hamre.

Lang hjemreise

Hjemreisen til Hamre startet da hun reiste fra studiestedet sitt sør i Frankrike.



Etter mellomlanding i Paris og Oslo, satt hun klar på flyet på vei til hjembyen Molde.

Etter mange forsinkelser lettet flyet fra Gardermoen.

– Vi fløy over Molde og prøvde å lande. Men på grunn av snø og vind måtte vi snu.

Uværet Pia sørget for at flyet ikke kunne lande på grunn av sikkerhetsmessige årsaker, og de måtte rette snuta mot Gardermoen igjen.

I 01-tiden i natt landet hun på Gardermoen igjen, og hun og de andre passasjerene ble nødt til å sove der.

– Noen sov på bakken og noen sov på stoler. Mens andre dro til boligen sin.

Ikke sovet

Hamre forteller til TV 2 at hun begynner å kjenne at kroppen er lei.

– Jeg har ikke sovet ordentlig på 26 timer, og jeg har ikke spist mye.

I titiden fikk Hamre og de andre passasjerene beskjed om at de har blitt booket til et nytt fly klokken 16.20, fredag.

– Folk er lettet nå, forteller hun.

Men selv om hun kommer seg hjem til jul, er ikke Hamre fornøyd med håndteringen.

– Jeg synes vi har fått lite informasjon, forteller Hamre og legger til at hun har forståelse for at flymannskapet ikke kunne fortelle noe mer da de landet i natt.

Hamre forteller videre at de fikk beskjed om at det var få hotellrom igjen, men mer enn det kunne de ikke tilby.

– Vi fikk ikke informasjon om matkuponger, og mange av butikkene har vært stengt.

SLITEN: Iris Katrine Hamre merket godt at hun var sliten i 06-tiden fredag morgen. Foto: Privat

Jobber på spreng

– Det var flyplassene langs vestkysten av landet som ble hardest rammet av kanselleringer torsdag, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Eline Hyggen Skari til TV 2.

Hun forteller videre at de jobber på spreng for å finne gode alternativer til de kundene som har fått flyene sine kansellert.

– Vi forsøker nå å booke om utsatte kunder til første tilgjengelige fly og ser og på løsninger for å sette inn ekstra flyvninger, dersom det er mulig.

Skari forteller at de startet dagen som normalt i dag, men at de opplever etterslep fra i går.

– Vi planlegger å kunne fly det oppsatte programmet i dag, sier Skari.



Den store reisedagen

Da TV 2 snakket med Hamre forteller hun at stemningen på Gardermoen er rolig, men at det tidligere har vært lange køer og mye folk.

TIDLIG: Dette bilde tok Iris Katrine Hamre mellom klokken 04 og 06 i morges. Foto: Privat

Men i timene som kommer kan det forventes å strømme enda flere mennesker på flyplassen.

22. desember er nemlig den store utfartsdagen før jul, og det forventes at rundt 70.000 mennesker skal reise til eller fra Gardermoen i løpet av dagen. Dette sier kommunikasjonssjef Cathrine Framholt i Avinor.

FOLKSOMT: Dette bilde ble tatt 08 i morges på Gardermoen flyplass. Foto: Privat

Selv om Iris Katrine Hamre reiser på egen hånd, er hun ikke alene om å være i den situasjonen hun er i.

– Det er flere som reiser alene, så vi har samlet en liten gjeng fra Molde som venter i fellesskap.

Ikke bare Gardermoen

Ifølge Avinors beregninger skal nærmere 109.000 passasjerer reise fra flyplassene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i løpet av dagen.



På Bergen lufthavn har det vært forsinkelser siden torsdag. Fredag morgen sto bagasjebåndene ute av drift og det ble meldt om kaos.

– Vi fikk en trøblete start på dagen, sier lufthavndirektør Helge Eidsnes.

Han legger til at folk måtte vente lenge som følger av utfordringene.

Nå er halvparten av anlegget oppe og går igjen, og køene har blitt kortere.

– Vi prøver å få av gårde de som skal reise først. Det medfører forsinkelser og flyselskapene holder igjen flyene så lenge som mulig for å fylle de opp, opplyser Eidsnes og legger til:

– Vi beklager for den trøblete starten. Vi råder nå om å være tidlig ute, men jeg tror og håper folk kommer seg hjem til jul.

Stormen Pia er syndebukken

Torsdag ble flere avganger innstilt som følge av stormen Pia.

Uværet traff land torsdag ettermiddag, og Meteorologisk institutt hadde varslet vind opp i orkans styrke, opp mot 45 meter i sekundet, i Rogaland og Agder.

Ved 20-tiden torsdag var totalt 20 avganger innstilt ved Stavanger lufthavn.



Cathrine Fuglesang Framholt, kommunikasjonssjef i Avinor forteller at situasjonen fredag bærer preg av gårsdagens kanselleringer.

– Det er ringvirkninger som påvirker flytrafikken nå på morgenen. Flyselskapene har nok et lite puslespill nå på morgentimene fordi flyene ikke står der de skal.

Hun forteller at flyvninger til og fra Stavanger har blitt innstilt.



For ordens skyld: Iris Katrine Hamre har tidligere jobbet som reporter for TV 2 Sporten.