Irene kan dø uten behandling – får ikke taxi til sykehuset

LIVSVIKTIG: For Irene Sundet og andre dialysepasienter er behandlingen livsviktig. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I mars ble alt snudd på hodet for alvorlig syke Irene Sundet. Nå frykter flere konsekvensene av en helt fastlåst konflikt.

Det durer jevnt mens maskinene jobber.

Tre dager i uken får Irene Sundet hjelp til å gjøre det hennes egen kropp ikke klarer. Å rense blodet.

– Det er ganske utrolig, sier Sundet.



Hun fikk nyresvikt i 2022 og har siden det gått til dialyse på Kongsvinger sykehus. Behandlingen er tidkrevende, men livsnødvendig.

BLOD UT OG BLOD INN: Blodet føres ut av kroppen og går gjennom dialysemaskinen, før det føres tilbake til pasienten. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

For å overleve må 74-åringen komme seg til og fra sykehuset hver mandag, onsdag og fredag. Tidligere var dette den enkleste delen av behandlingen, men 1. mars ble alt snudd på hodet.

– Det er forferdelig. Jeg tror ikke de skjønner konsekvensene av det de har gjort, sier Sundet.



Må ta forsinket minibuss

Pasienter som trenger hjelp til å komme seg til og fra sykehus og lege kan få dette dekket gjennom en ordning som heter Pasientreiser.



1. mars gikk avtalen om pasientreiser i kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal ut, uten at en ny avtale var på plass.

Det betyr at Irene Sundet og andre pasienter i kommunene selv må ordne og legge ut for transporten til sykehus.

FIRE TIMER: Selve behandlingen tar fire timer. Med transport, opprigging og venting bruker Sundet ofte seks timer av dagen på å få behandling. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er ikke holdbart. Det synes jeg ikke, sier Sundet.



Det er satt inn seks minibusser for å hjelpe pasientene som trenger det mest, men bussene er ofte forsinket og sjåførene kjenner ikke pasientene eller sykehuset.

– Det er den usikkerheten som er verst. Den synes jeg er fæl, sier Sundet.



1672 kroner for én taxitur

De midlertidige minibussene kjører bare på dagtid. Når Sundet får behandling på ettermiddagen må hun derfor ta taxi hjem.



MANGE SLITER: Dialyseavdelingen på Kongsvinger sykehus har 12 faste pasienter. Alle har blitt hardt rammet av mangelen på pasienttransport. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Siste tur kostet 1672 kroner.

– Det er ikke alle som har råd til det, sier Sundet.



De ansatte på sykehuset merker også konsekvensene etter at avtalen gikk ut.

På flere avdelinger merker de at pasienter ikke møter opp til avtalte timer. På dialyseavdelingen har de blitt nødt til å legge om driften for å imøtekomme den nye hverdagen.

– Det har vært veldig krevende, sier teamleder Shabana Rinden.

– Kan få fatale følger

Mangelen på pasienttransport gjør at mange pasienter ikke klarer å møte opp til oppsatt tid. Minibussene kan både levere pasientene altfor tidlig, og flere timer for sent.

Avdelingen har derfor blitt nødt til å endre turnusen til de ansatte og flytte flere pasienter til andre tidspunkter. I tillegg må mange sykepleiere jobbe overtid for å sikre at pasientene får hjelp.

UFORUTSIGBARHET: For de ansatte har hverdagen blitt langt mer uforutsigbar. De synes likevel mest synd på pasientene. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Dette er livsnødvendig behandling. Det vil si at hvis pasienten uteblir fra en eller to behandlinger, så kan det ha fatale følger, sier Rinden.



I tillegg merker sykepleierne at usikkerheten preger pasientene.

– Det føles litt håpløst. Jeg synes veldig synd på pasientene våre som står i dette her. Det er snakk om alvorlig syke mennesker, sier Rinden.



Fikk kun ett tilbud

Det er pasientreiseavdelingen ved Oslo universitetssykehus som har ansvaret for transporten i Glåmdalen. De beskriver situasjonen som svært beklagelig.



LØSNING: Pasientreiser jobber med å finne en løsning på problemet, sier avdelingsleder Egil Johannessen. Foto: Jonas Been Henriksen

– Det er leit at vi ikke klarte å komme til enighet med tilbyder og at dette nå rammer pasientene, sier Egil Johannessen, avdelingsleder for Pasientreiser- og syketransport ved OUS.



Pasienttransport legges ut på offentlig anbud. I Glåmdalen kom det bare inn ett tilbud, og dette tilbudet lå langt over maksprisen i anbudet.

– Vi har en ramme vi må forholde oss til. Når klinikken øker kostnadene på ett område må vi ta ned kostnadene et annet sted. Her sto vi i en posisjon der vi måtte velge mellom bare dårlige muligheter, sier Johannesen.

– Er det holdbart at alvorlig syke pasienter må ordne og legge ut for pasienttransport selv?



– Nei, vi ønsker jo ikke at det skal være sånn, sier Johannesen.



BRYTER IKKE LOVEN: Pasienter har egentlig bare rett på å få reisen til sykehus refundert, ikke dekket. Johannesen sier likevel at de i hovedsak ønsker å ordne og dekke alle pasientreiser. Foto: Jonas Been Henriksen

Taxiselskapet reagerer

Taxiselskapet Taxi 03650 som tidligere leverte pasientreiser i Glåmdalen var også de eneste som la inn et tilbud i anbudsrunden. Budet de la inn ligger ifølge OUS høyt over prisene i det private markedet.

– Bakgrunnen for vårt tilbud er prisøkningen i samfunnet, her spesielt på drivstoff og biler som oppfyller alle anbudskravene som pasientreiser stiller, sier Linn-Birgit Kampen Kristensen, Talsperson for drosjeeierne i Glåmdalskommunene.

Kristensen sier at de ikke opplever at OUS har ønsket å gå inn i ordentlige forhandlinger.

– Det er grusomt. I et velferdssamfunn tuftet på sosialdemokratiske verdier slik Norge er, er det en skam at et krav om tarifflønn medfører at syke mennesker som trenger hjelp og behandling settes i denne situasjonen, sier Kristensen.

HOLDER MOTET OPPE: Irene Sundet og de andre dialysepasientene prøver å holde motet oppe, selv om hverdagen har fått en ny utfordring. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det går ikke

De jobber nå for å sette inn flere midlertidige biler. Samtidig prøver de å få på plass en ny avtale, men det kan ta tid.

– Vi håper i hvert fall at det er en bedring i situasjonen før vi går ut i sommerferie. Det er lenge til, men dessverre er dette prosesser som tar tid, sier Johannesen.

På dialyseavdelingen er de enige om at det er uholdbart å ikke få på plass en bedre løsning før i sommer.

– Det går faktisk ikke. Dette er en såpass stor påkjenning for pasientene våre og også for oss som jobber her. Det er ikke godt nok, sier Shabana Rinden.