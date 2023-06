Inviterte PST hjem på middag

Zaniar Matapour (43) er siktet for Oslo-skytingen 25. juni i fjor. To mennesker ble drept og mange såret da han skjøt vilt rundt seg ved utestedet Per på hjørnet.

Evalueringsrapporten skriver at Matapour var i PSTs søkelys helt tilbake i 2016. Da var det i forbindelse med at PST jobber forebyggende mot flere andre ekstreme islamister i Norge.

I juli 2019 blir det avfyrt skudd mot huset til et av Matapours familiemedlemmer. Politiet mistenker at Matapour står bak, men han blir aldri dømt grunnet bevisets stilling.

Det kommer likevel fram informasjon gjennom etterforskningen som indikerer at Matapour i 2015 skal ha gått gjennom en radikaliseringsprosess, og har forbindelser til flere kjente personer innen det ekstreme islamistiske miljøet i Oslo.

Bekymret for relasjon

Det er Oslo-politiet som i 2019 får hovedansvaret for det forebyggende arbeidet i denne saken.

PST skriver likevel i en objektvurdering at de er bekymret for relasjonen mellom Arfan Bhatti og Matapour.

Bhatti er også siktet i saken og er for tiden varetektsfengslet i Pakistan. Norske myndigheter jobbet med å få Bhatti utlevert.

I august 2021 skriver PST sin andre objektvurdering av Matapour. I den ble han vurdert som en person som det er lite sannsynlig at vil begå en politisk motivert voldshandling.

Den tredje objektvurderingen kommer i februar 2022. Også her skriver PST at det er lite sannsynlig at Matapour vil begå politisk motivert vold. I begge vurderingene anbefaler PST at Oslo-politiet prater med et av Matapours familiemedlemmer.

Ba PST på middag

Rapporten skriver at PST trenger informasjon om Matapour for å avklare om han kan utgjøre en mulig terrortrussel. De beslutter å gjennomføre en bekymringssamtale med Matapour, og 24. mars i fjor drar to PST-ansatte til adressen hans.



Han svarer på telefon og gir inntrykk av at han ikke er hjemme. PST og Matapour avtaler å møtes på en kafé senere. Møtet på kafeen varer rundt en og en halv time.

– PST har også en fornemmelse om at Matapour ved flere anledninger ønsker å fortelle dem noe, men ombestemmer seg i siste liten, står det i rapporten.



PST tar 1. april kontakt igjen og spør om han vil møtes til lunsj uken etter. På grunn av ramadan den uken svarer Matapour at han ikke kan møtes den uken.

10. april inviterer han de PST-ansatte hjem på middag. PST svarer dagen etter at de ikke er på jobb den uken, men at de kan spise middag med han uken etter.

Matapour svarer ikke på meldingen.

Stoppet med Bhatti

I forbindelse med at SIAN har planlagt å brenne koraner utenfor Stovner moské, oppdager politiet at Bhatti kjører bak en bil med to SIAN-medlemmer. Passasjeren til Bhatti er Matapour. Dette skjer 22. april i fjor.

Det ligger to kniver i bilen.

PST får vite om bilstoppet med Bhatti, og det blir bestemt at en ny prat med Matapour skal gjennomføres. PST og Matapour møtes 4. mai utenfor Saga kino.

– Når Matapour ankommer Saga kino i bil, viser det seg at han har med seg to sovende barn i bilen.



Matapour sir at det passer dårlig siden han har barna. PST og Matapour avtaler at de kan kontaktes på nytt for et senere møtet.

Dette var siste gang PST møtte Matapour før angrepet skjedde.