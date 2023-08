Intervjuet Jonas få dager før han ble funnet drept: – Uvirkelig

Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal torsdag ettermiddag.

Seks dager tidligere var Helge Moldver og Stein Morten Lier fra true crime podkasten «Avhørt» på besøk hos Henriksen, for å høre hans nærmest uvirkelige historie.

– Over flere år hadde Jonas opplevd både trakassering, vandalisme og blitt truet på livet. Vi ble invitert opp til han for å høre mer om hvordan det har vært å leve med denne terroren gjennom to år, sier Helge Moldver til TV 2.

HÆRVERK: Jonas Aarseth Henriksen opplevde blant annet at bilen hans ble tilgriset med maling. Foto: Avhørt

Moldver er daglig leder i Batong Media, som gir ut podkasten «Avhørt».

Vurderte spaning

Lier og Moldver var hos Henriksen i litt over fem timer denne fredagen. De hadde et halvannen times intervju med 30-åringen før de blant annet ble tatt med for å se på restene etter den oppbrente betongbilen hans.

– Det var gjentatte stygge hendelser, alt fra brannstiftelse, hærverk og vold, som aldri tok slutt, sier Moldver.



FORSØKT KNUST: Tydelige merker etter at noen har hakket på Henriksens rute. Foto: Avhørt

De to podkasterne ble mer nysgjerrig jo mer de hørte av Henriksen sin historie. De vurderte å sette av tid til å kanskje spane selv, så de selv kunne være vitne til terroren mot Henriksen.

– Men så langt kom vi dessverre aldri, sier Moldver.

Dødsbudskap

Torsdag ettermiddag fikk de en telefon med en beskjed de nesten ikke trodde var sann.

Jonas Aarseth Henriksen var blitt funnet død ved en hytte i Nes i Ådal.



POLITISPERRING: Området rundt hytta i Nes, der Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død, er avsperret. Foto: Frode Sunde/ TV 2

På grunn av funn på stedet ble saken først etterforsket som et mistenkelig dødsfall. Og den avdøde ble sendt til obduksjon.

Da politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten gikk drapsalarmen for fullt.

– Vi ble helt sjokkert, sier Moldver.

Krevende samtaler

De to podkast-kollegene tenkte automatisk at drapet måtte ha noe med alt Henriksen skal ha blitt utsatt for de siste to årene.

Hele søndag har Helge Moldver sittet og hatt krevende samtaler med kamerater og bekjente av Jonas Aarseth Henriksen, og andre som kunne ha tips i saken.



Daglig leder Helge Moldver i Batong Media, som gir ut podkasten «Avhørt», sier at allerede onsdag vil de gå ut med deler av historien til Jonas. Foto: Avhørt

– Det er veldig sterkt å høre historiene deres. Alle forteller om en fin, morsom og omgjengelig type, som de ikke forstår skal ha blitt utsatt for dette her.

Moldver og Lier opplevde Jonas Aarseth Henriksen på akkurat samme måte. På tross av alt det vanskelig han sto i, så hadde han en positiv utstråling og alltid en kjapp kommentar.

– Han var rett og slett en behagelig type å være sammen med, sier Moldver.

Undersøker sammenheng

Under samtalene som Moldver hadde med kilder i Hønefoss søndag, kom det fram flere ting som kan være interessante og som også kan peke i andre retninger enn det de først antok.



– Når vi lager denne podkasten kommer vi ikke til å låse oss fast i ett spor. Vi går breiere ut enn som så, sier Moldver.



SISTE MØTE: Stein Morten Lier (t.h.) hadde lange samtaler med Jonas Aarseth Henriksen, seks dager før han ble funnet død. Foto: Avhørt

Men han er tydelig på at nå er det først og fremst politiet som skal få gjøre jobben sin, og finne den eller de som sto bak drapet.

Politiadvokat Tine Henriksen fra Sør-Øst politidistrikt har tidligere bekreftet at Jonas Henriksen hadde status som fornærmet i flere straffesaker, som nå er en del av den pågående drapsetterforskningen.

– Det er viktig å undersøke om dette har sammenheng med den aktuelle saken, sier politiadvokaten.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt sier at de jobber med flere hypoteser i drapssaken. Foto: Magnus Nøkland \ TV 2

Henriksen opplyser søndag at det er iverksatt bred etterforskning med bistand fra hele politidistriktet, og det jobbes ut fra flere mulige hypoteser.

Søndag kveld er ingen foreløpig pågrepet i saken.