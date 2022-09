Interessen i været – advarer mot lojalitet

I et forsøk på å kutte ned på matprisene strømmer folk til dagligvarekjedenes fordelsprogrammer. Forbrukerrådet er skeptisk.

– Vi kan bekrefte at vi fortsetter vår sterke rekruttering av nye medlemmer, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

Kristiansen opplyser at dagligvarekjeden nylig passerte to millioner medlemmer.

– Det var størst innmeldinger av nye medlemmer i august og juli. Bare i august er det en økning på hele tre prosent fra i fjor. Spesielt ser vi at yngre kunder melder seg inn.

Konsumprisindeksen steg med 6,5 prosent fra august i fjor til august i år, viser tall fra SSB.

Den generelle prisstigningen for matvarer er 10,3 prosent. Da TV 2 fylte en handlekurv med de samme varene med ett års mellomrom, var den 32 prosent dyrere.

Coop tror dette fører til at folk ønsker å binde seg til kundeklubber.

– Det kan nok i en del grad forklares med at mange nå blir mer bevisste på hvor man kan spare penger.

FORNØYD: Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, sier forbrukerne er blitt mer bevisste på å utnytte tilbudene. Foto: Per Haugen / TV 2

– Handler mindre på impuls

Norgesgruppen består av butikker som Kiwi, Meny, Joker og Spar. Trumf er Norgesgruppens fordelsprogrammet – og de ser også en økning i antall medlemmer i juli og august.

– Det er nærliggende å tro at det er en sammenheng med at kundene er blitt mer prisbevisste, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

Dagligvaregiganten sier at kundene tenker nytt og gjør tilpasninger på grunn av økte priser.

– Vi ser også at kundene er bevisste på hva de putter i handlekurven, de handler mindre på impuls, og planlegger handelen bedre, sier Søyland til TV 2.

Fikk hard medfart

Rema 1000 gjorde store endringer på sitt fordelsprogram «Æ» i sommer.

«Æ»-medlemmer hos Rema 1000 kunne tidligere få en fast rabatt på ti prosent på de ti mest kjøpte varene med høyest verdi, basert på de ti siste handleturene hos dagligvarekjeden.

I tillegg kunne medlemmene få ytterligere én til to personlige priskutt.

I stedet får kundene nå det Rema 1000 beskriver som «nye personlige priskutt, basert på egen handlehistorikk», i tillegg til varer de tror brukeren vil like.

De store matvarekjedene oppfordrer brukerne sine til å laste ned Apper for å få personlige tilbud. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Dette førte til sterke reaksjoner blant lojale kunder, men ferske tall fra Rema 1000 viser at dagligvarekjeden ikke har blitt påvirket av kritikken fra egne kunder.

– Vi har hatt en økning både på antall registrerte brukere og på antall aktive brukere. I dag er det litt over 2 millioner som har «Æ», sier Hege S. Rognlien i Rema 1000 til TV 2.

– Har en verdi

Ragnhild Silkoset, professor i markedsføring ved BI, har tidligere uttalt at dagligvarekjedenes fokus på lojalitetsprogrammer og rabatter trolig kommer til å øke ytterligere fremover.

– Dette fører til at flere kunder blir mer prisbevisste, og dermed bruker mer tid på å vurdere informasjonen om hvor de kan handle billigst. I tillegg vil vi oppleve at kundene blir mer villige til å gå til flere butikker for å få de spesifikke gode tilbudene de har, sa hun til TV 2.

Søyland i Norgesguppen sier de ser at kundene allerede er blitt bevisste på å utnytte tilbudene.

– Folk forstår at lojalitetsprogrammene åpenbart har en verdi, siden det er blitt økonomisk tøffere.

Forbrukerrådet advarer

Forbrukerrådet er imidlertid skeptisk til lojalitetsprogrammer, og mener dette egentlig ødelegger for kundene.

– Vi ønsker et marked som fungerer. Med slike kundeklubber er det vanskelig for forbrukerne å få oversikt over de egentlige prisene i markedet, sier Olav Kasland, fagdirektør i Forbrukerrådet.

SKEPTISK: Olav Kasland Fagdirektør, Forbrukerrådet, ber kunder å ikke være lojale. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han mener kundeklubber bidrar til mindre konkurranse i markedet.

– Det er bra med konkurranse, da kan forbrukeren handle der de får mest for pengene, og det er ikke alltid tilfelle at de gjør det gjennom kundeklubber, sier Kasland til TV 2.

Forbrukerrådet sier kundeklubber er ment for å binde kundene til seg.

– Dagligvarekjedene gjør ikke dette for å dele ut penger. De ønsker at kundene handler hele handlekurven hos dem.

Han har ikke tro på at lojaliteten nødvendigvis går begge veier.

– Lojaliteten mot den bestemte kjeden mener vi er uheldig. Noen varer kan du få billigere her, mens andre varer kan være billigere hos konkurrenten.

Likevel mener Kasland at det er helt greit å ha fordelsprogrammer, så lenge man er prisbevisst og ikke handler blindt på det ene stedet du er medlem.