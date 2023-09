Intens svinejakt: – Lukter fryktelig vondt

Nylig ble det kjent at det er påvist afrikansk svinepest hos svenske villsvin. Det er første gang i Norden, og situasjonen beskrives som uoversiktlig.

Et område på nesten 1000 kvadratkilometer ble sperret av for å lete etter flere døde villsvin. Mandag kom også beskjeden om at alle tamme griser i området må avlives.

Afrikansk svinepest er en alvorlig og smittsom virussykdom som rammer villsvin og griser, men ikke mennesker eller andre dyr.



Norge i beredskap

I Norge følger Mattilsynet nøye med på smitteutviklingen i Sverige.

Norges offisielle sjefsveterinær, Ole-Herman Tronerud, forteller at alle syke eller døde villsvin undersøkes.

Så langt i 2023 har 182 villsvin blitt testet, uten at afrikansk svinepest har blitt påvist.

– Vi følger med på den utviklingen som er, og vi har startet en serie med møter med svinenæringen sentralt, så de får den informasjonen vi har. Vi har også hyppig kontakt med svenske myndigheter, sier Tronerud til TV 2.

FØLGER MED: Sjefsveterinær Ole-Herman Tronerud sier Mattilsynet følger nøye med. Foto: Mattilsynet

Han sier det også vurderes å ha jevnligere møter med jegere og grunneiere langs grenseområdene.

– Det er viktig å understreke at det ikke er uoversiktlig i Norge nå. Men i Sverige vil det være det fordi man ikke vet helt hvor stor utbredelsen er når man oppdager et sykt dyr.

Ikke fare for juleribba

Afrikansk svinepest har blitt påvist i en rekke europeiske land tidligere. Selv om den nå er påvist nærmere oss, gir ikke det nødvendigvis større sjanse for smitte her, ifølge Tronerud.

– Til Sverige er smitten mest sannsynlig spredt via mennesker. Sånn sett er det like stor risiko i Norge nå som da den begynte å komme i de baltiske landene, sier han.

Svinepesten sprer seg ofte til villsvin først, da det som regel er bedre kontroll og sikkerhet hos de som driver med svinehold.

Tronerud sier det ikke er grunn til å frykte for juleribba.

– Hvis vi hadde fått en voldsom spredning til mange svinehold samtidig så vil juleribba stå i fare, men det er ikke veldig sannsynlig.

IKKE FARE: Mattilsynet mener det ikke er fare for svinepest hos norske svinehold per nå. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Advarer mot produkter

Tronerud mener det fremdeles er trygt å kjøpe svensk svinekjøtt på butikken.

– Det kjøttet som har en risiko for å ha smitte i seg kommer ikke på markedet i det hele tatt. Fra den avsperrede sonen sendes det ikke ut varer som ikke jordbruksverket går god for, sier han.

Han advarer imidlertid mot enkelte produkter som man kan kjøpe andre steder enn på matbutikken.

– Det man kan være bevisst på er lokalproduserte produkter med usikkert opphav. Det er greit å være bevisst hvis de ikke vil si hvor det kommer fra.

Ikke oversikt

Mandag ettermiddag sier statsepizootolog Karl Ståhl i svenske SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) at det er totalt 13 villsvin som har fått påvist smitte.

– Alle er funnet innen et ganske begrenset område, sier Ståhl til TV 2.

Han sier de aller fleste villsvinene som har blitt testet så langt, har vært smittet.

– Vi kan ikke regne med å ha helt oversikt ennå. Det første tilfellet var bekreftet på onsdag, og på fredag var vi her ute i felt. Jeg tror man må ha to uker før man får en oversikt, sier Ståhl.

De døde villsvinene brennes i et mobilt forbrenningsanlegg, fordi sykdommen også kan smitte videre fra døde dyr.

13 SMITTEDE: Kartet viser hvor i det avsperrede området de undersøkte villsvinene er funnet. De røde prikkene er pestsmittede villsvin. Foto: Skjermdump / SVA

Tamme griser avlives

Over hundre tamme griser har blitt besluttet avlivet i området, men Ståhl sier det er et «føre var»-tiltak.

– Vi frykter ikke at det har spredt seg til tamgriser. Sjansen er liten, men konsekvensene ville vært veldig store, sier Ståhl.

Ståhl har samme oppfatning som Mattilsynet, om at smitten i Sverige ikke nevneverdig øker risikoen i Norge.

– Det er flere nordmenn som reiser til andre land i Europa enn til Fagersta i Sverige.

Han sier målet er å utrydde svinepesten fullstendig i Sverige, men at det kan ta tid.

– I Belgia tok det et år fra den første grisen døde til den siste. Jeg mener vi bør være like dyktige som belgierne, sier Ståhl.

STENGT: All ferdsel i det avsperrede området er strengt forbudt, også på skytebanen. Foto: Pontus Lundahl / TT / NTB

Bekymring blant bønder

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag sier det hersker en bekymring for svinepest blant norske svineprodusenter.

– Dette er noe norske svineprodusenter er bekymret for. Man tenker at det er et stykke unna, men man er bekymret for det, sier hun.

Hun roser imidlertid Norges arbeid med å holde villsvinbestanden nede.

– Målet er å ikke få det inn i Norge fordi det har så store konsekvenser. Man må avlive en hel svinebesetning om man får det inn, og det vil ha store konsekvenser for produksjonen, sier Jakobsen.

Aktuelle tiltak hvis afrikansk svinepest blir påvist i Norge: Forbud mot all jakt på alle dyrearter og jordbruksvirksomhet i det infiserte området.

Forbud mot ferdsel av folk, f.eks. turgåere, bærplukkere, joggere o.l.

Opptrappet søk etter kadavre, for registrering, innsamling, prøvetaking og destruksjon.

Inngjerding av hele eller deler av området.

Økt informasjon til jegere om som har jaktet i området eller skal jakte i andre områder.

Hunder skal holdes i bånd.

Innsamling av informasjon om avlinger som er innhøstet i området og hvor disse er distribuert.

Forbud mot fôring av svin med høy, halm eller gras fra det infiserte området. Det samme gjelder bruk av strø.

Forbud mot flytting av svin fra området.

Forbud mot alle ansamlinger av svin.

Inspeksjon av alle svinehold for å se på helsetilstand og smitteverntiltak. Ekstra fokus på svinehold der personer i nærkontakt med dyrene også er jegere.

Forbud mot hold av gris utendørs.

Prøvetaking av alle griser med feber i det smitta området.

Mulig organisert reduksjon av villsvinstammen i området. Kilde: Mattilsynet

– Lukter fryktelig vondt

SVT har snakket med en av flere frivillige jegere som bidrar med å lete etter døde dyr i det avsperrede området.

Han beskriver det som et illeluktende oppdrag.

– Det lukter noe fryktelig vondt, sier Kjell Granqvist.

– Det er tungt, og 25 grader varmt. Det er ikke snakk om noen jakt, men vi må gå sakte og lokalisere de døde villsvinene slik at SVA kan få prøvene sine.



Granqvist forteller at området består av tett skog, som tar lang tid å søke gjennom.



– På to dager har vi gjennomsøkt kanskje bare ti prosent av disse områdene, sier han.



Granqvist sier mange av jegerne har tatt fri fra jobben for å delta.

– Nå må vi hjelpe til slik at vi kan fjerne restriksjonene for resten av folket. Vi må gjøre vårt.