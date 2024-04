Innsatslederen har mistet respekt for Spesialenheten

Politioverbetjent Arne Guddal har over 30 års erfaring fra politiet. Han er redd for konsekvensene dersom den tiltalte kollegaen hans fra Kongsberg dømmes i politivoldsaken.

– Jeg mener dette er en veldig viktig prinsipiell sak i forhold til hva slags politi Norge ønsker fremover, sier Arne Guddal.

TV 2 møter innsatslederen på en parkeringsplass utenfor Borgarting lagmannsrett rett etter at han har vitnet i rettssaken mot den voldstiltalte politimannen i Kongsberg.

Guddal forklarte seg også som sakkyndig vitne da politimannen ble frifunnet av Buskerud tingrett i fjor sommer.

MOTPARTERT: Aktor Marit Oliver Storeng (t.v.) og forsvarerne John Christian Elden og Heidi Reisvang møttes i Borgarting lagmannsrett denne uken.

Under vitnemålet i fjor ble det svært ampert mellom partene under Guddals forklaring. Spesialenheten og bistandsadvokatene mente at Guddal gikk altfor langt i å vurdere skyldspørsmålet og de konkrete bevisene i saken.

Det forstår ikke Arne Guddal noe av.

– Jeg blir lei meg

Allerede i innledningsforedraget sitt i Borgarting lagmannsrett varslet Spesialenhetens aktor, Marit Oliver Storeng, at hun kom til å motsette seg at Guddal forklarte seg på samme måte denne gangen.

– Jeg vil motsette meg at Guddal i sin forklaring tråkker i domstolens bed og foretar noen som helst form for bevisbedømmelse. Det er lagmannsrettens jobb å vurdere bevisene, sa Storeng til lagmannsretten.

– Jeg vil også motsette meg at Guddal uttaler seg om lovligheten av tiltaltes handlinger, la hun til.

Spesialenheten mener altså at mandatet hans kun er å forklare seg om arrestasjonsteknikk som fag. Guddal har blant annet undervist i dette på Politihøgskolen.

FRITTALENDE: Arne Guddal er ikke redd for å bruke stemmen sin. I 2019 talte han om nærpolitireformen under Arendalsuka.

– Jeg må være ærlig å si det at jeg har fått en ganske sterkt svekket tillit til Spesialenheten. For eget vedkommende så prøver de å avskjære min forklaring. Jeg har bare et ønske om å belyse og gi retten et så bredt mulig grunnlag som mulig, sett ut ifra et operativt ståsted, sier han.

Han mener Spesialenhetens motivasjon er åpenbar:

– Jeg opplever at det er en prinsippsak for Spesialenheten å vinne. Det mener jeg er uheldig, og jeg mener det er en fare for rettssikkerheten at de prøver å avskjære både sakkyndigrapporten som jeg har laget, men også forklaringen min, sier han og legger til:

– Jeg har store problemer med både å akseptere og respektere det.

Da Guddal forklarte seg i lagmannsretten på torsdag, så lagdommer Jannicke Johannesen vekk ifra aktors protest og lot Guddal forklare seg slik han selv ønsket.

– Han må frifinnes

Guddal er klokkeklar på at den tiltalte politimannens slag er innenfor de lovlige rammene politiet er gitt i politiloven. På motsatt side i saken sitter de to fornærmede, Kevin Winness Simensen og Kristian Pablo Teigen.

Partene er langt på vei enige om fakta i saken. På overvåkingsvideoen fra hendelsen kan man se at Simensen blir tildelt minst 16 knyttneveslag og flere slag med batong, blant annet mot hodet.



Videoen, som er det viktigste dokumentbeviset i saken, kan du se her:

– De som mener at politimannen eskalerer situasjonen, tar feil?



– Jeg har stor respekt for at mennesker som har sett den sladdet versjonen av en video, kan ha det inntrykket, men jeg mener at videoen ikke viser helheten. Jeg har et helt annet inntrykk enn det, det har jeg.

– Hva er det man ikke ser på den sladdet videoen, som man ser på det opprinnelige opptaket?

– Det ønsker jeg egentlig ikke å si noe om. Jeg tenker at det bør komme en dom først. Det er ikke bare en video, det er mange videoer som ikke bare viser det som skjer under bensinstasjonen der, men også utenfor. Jeg tenker at det ikke er rett tidspunkt å gå i detalj på det nå.

TV 2 har forelagt Guddals uttalelser for Marit Oliver Storeng i Spesialenheten. Hun vil ikke kommentere saken.

– Ikke over grensa

Innsatsleder Guddal er også svært kritisk fordi han mener at folk flest har gjort seg opp en mening i saken basert på en sladdet video gjengitt av mediene.

Han er også svært kritisk til at videoen ble lekket til pressen.

– Men er det ikke bra at samfunnet får anledning til å diskutere nettopp disse spørsmålene? Dere er jo politi for befolkningen?

– Ja, det er veldig fint det, at folk får diskutere det, men noen ganger så kan det skape feilaktig informasjon faktisk. Det er ikke en helhetlig video, sier han og legger til:

– Jeg opplever at politiet har et samfunnsoppdrag, og det er at vi skal utøve makt mot mennesker når det er nødvendig. Men den makten skal være lovlig, nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig.

KRITISK: Innsatslederen er kritisk til at folk gjør seg opp en mening basert på det som har kommet frem i pressen.

– Og det er den i denne saken?

– Jeg mener at man ikke er over grensa i den saken her.

Vanskelige grenser

Han synes det er synd dersom enkelte tenker at politiet er «blodtørste» og liker å skade folk.



– Noen ganger så ser det brutalt ut det vi gjør, og det er faktisk brutalt også. Det er en del av jobben vår. Vi skal løpe til, vi, når andre løper hjem.

– Når de ligger i senga si klokka tre om natta så ligger jeg kanskje og slåss på torget eller rundt forbi i hus og hjem. Det mener jeg at folk må ta litt innover seg.

FORNÆRMET: Kevin Winness Simensen og Kristian Pablo Teigen i Borgarting lagmannsrett.

I vitnemålet sitt trakk Guddal frem flere ganger at han mener fornærmede Kevin Simensen hadde flere muligheter til å overgi seg i møte med politimannen.

Simensen på sin side hevder at han ikke skjønte at det var politiet som angrep ham. Han sier han ble sjokkert og handlet instinktivt for å beskytte seg selv da politimannen la han i bakken og etter hvert begynte å slå.

– Hvis politiet, i et tenkt scenario, hopper altfor langt opp på maktpyramiden, er det da forventet at man skal oppføre seg som en potetsekk?

– Nei, det forventes ikke. Alle har jo for så vidt rett til å forsvare seg selv. Rett mot urett, sånn sett. Men det blir jo også opp til rettssystemet å avgjøre det. Det skal være en forholdsmessighet, men det grensedraget der kan i noen tilfeller være vanskelig å bedømme.

AVGJØR: Dommen fra Borgarting lagmannsrett er ventet i slutten av april.

Den tiltalte politimannen har hele veien i sin forklaring stått fast på at han mener han ikke kunne handlet på noen som helst annen måte.

Guddal mener derimot at politiet generelt selvfølgelig ikke gjør alt helt riktig.

– Noen ganger har vi veldig dårlig tid til å ta disse vurderingene, og da hender det at det ikke blir optimale løsninger. Av og til blir det egentlig uheldige løsninger også, sier innsatslederen.

– Men jeg mener at det ikke nødvendigvis betyr at man skal straffes for det, avslutter han.

Da ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble avsluttet fredag, ba aktor om 60 dagers fengsel for politimannen. Advokat John Christian Elden ba om full frifinnelse.

Dommen er ventet å komme den siste uken i april.