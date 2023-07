Innsatsleder mener Spesialenheten truer rettssikkerheten

– Det virker ikke som om Spesialenheten forstår hva det innebærer å stå i tidskritiske situasjoner som operativ tjenestemann i politiet. Jeg kjenner meg ikke igjen i den virkelighetsforståelsen de forfekter.

Det sier Arne Guddal i et intervju med Politiforum, etter frifinnelsen av politibetjenten i Kongsberg-saken.

Guddal har mange års erfaring som innsatsleder og var inne som vitne for forsvaret under hovedforhandlingen i Buskerud tingrett.

Nå fyrer han løs mot både Spesialenheten og ledelsen i politiet.

Til nettstedet beskriver han Kongsberg-saken som en prinsipp- og symbolsak for Spesialenheten, og at Spesialenhetens håndtering og manglende kompetanse i denne saken representerer en fare for rettssikkerheten.

MISFORNØYD: Innsatsleder Arne Guddal er misfornøyd med hvordan hans kompetanse ble foredlet under rettssaken. Foto: Terje Bendiksby

– Mister tillit



Innsatslederen, som gjennom flere år har vært faglærer ved Politihøgskolen, i tillegg til mangeårig instruktør i operative disipliner, har tidligere sagt at han har sett videoen fra Kongsberg «sikkert 200 ganger», og uttalt: «Jeg har gjort det der mange ganger».

Det at han ikke fikk legge frem en rapport han utarbeidet om hans politifaglige analyse av overvåkingsvideoen, er noe av det som gjør at han har blitt kritisk til Spesialenheten.

– Da mister jeg ganske mye tillit til Spesialenheten. Det kjenner jeg veldig på. Slik bør det jo ikke være. Og når de i tillegg forsøkte å hindre meg i å forklare meg, spurte jeg meg selv om hva det egentlig var som foregikk, sier han til nettstedet.



Han sår også tvil om hvilke sakkyndige Spesialenheten har brukt i saken, og kaller operativ kompetanse for «ferskvare».

– Veldig lite støtte



Nå etterlyser han en mer lojal ledelse i politiet.

– Jeg forstår som fagperson ikke hvorfor de ikke er sitt lederansvar bevisst som toppleder i Politi-Norge, sier han til Politiforum.

STOR AVSTAND: Det er for stor avstand mellom ledelsen og den operative virkeligheten, ifølge Guddal. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Han reagerer spesielt på fungerende politidirektør Håkon Skulstads uttalelser om tillit til politiet.

– De må være varsomme med å komme med slike uttalelser. Det kan påvirke saken. Det er veldig lite støtte å spore til politibetjenten, sier han til nettstedet, og fortsetter:



– Lederne våre støtter ikke de operative mannskapene på en god nok måte. De mangler også kunnskap. De har en voldsom avstand til den operative virkeligheten.



Politidirektoratet ønsker ikke å kommentere kritikken overfor TV 2, og henviser i stedet til politidirektør Benedicte Bjørnlands innlegg på Politiforum.

– Kastet under bussen



Guddal beskriver det som en tillitskrise mellom fotfolket i politiet og politiledelsen, og at mange vurderer å slutte.

– Det vi ser er at mange av mannskapene mister tilliten til lederne sine. Lederne forstår ikke den virkeligheten vi lever i, sier han til Politiforum.



Og det står verre til nå enn før, ifølge Guddal.

– Jeg merker en endring ved at ledere i langt mindre grad støtter de operative mannskapene. At folk blir kastet under bussen hvis det kommer offentlig kritikk.



TV 2 har flere ganger vært i kontakt med Arne Guddal, men han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.