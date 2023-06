Innsatsleder: – Jeg har gjort det der mange ganger

Innsatslederen legger i sin sakkyndige forklaring vekt på at han har sett overvåkingsvideoen fra Esso i Kongsberg sikkert 200 ganger.

Arne Guddal har lest alle avhørene og forteller at han personlig har engasjert seg sterkt i saken, først og fremst fordi han brenner for det politifaglige som saken berører, forteller han.

Den tiltalte politimannen nekter straffskyld og mener at volden han påførte de to fornærmede var helt nødvendig.

Guddal er innkalt av tiltaltes forsvarere, advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang.

Fikk ikke legge frem rapport

Innsatslederen sier at han har brukt om lag 70 timer på å utarbeide en rapport om det han ser på overvåkingsvideoen opp mot sine politifaglige vurderinger.

Aktor i saken, Marit Oliver Storeng, mener at Guddals rapport går inn og vurderer bevisene i saken, og begjærte den derfor avskåret. Dette vant hun frem med, slik at rapporten aldri ble tillatt ført for retten.

Guddal fikk likevel lov til å forklare seg som sakkyndig vitne.



AKTOR: Etterforskningsleder i Spesialenheten, Marit Oliver Storeng fører saken for retten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Før Guddal begynte, spurte han retten om å få lov til å komme med noen personlige refleksjoner. Det fikk han lov til.

– Jeg synes saken har vært veldig ensrettet fremstilt i media og jeg synes det er urovekkende at dokumenter har blitt lekket i saken, sier Guddal.

Han legger til:

– For meg så er det på generelt grunnlag viktig, for å forstå og belyse saken, at man ikke baserer seg på følelser.

FORNÆRMET: Kevin Simensen (t.v.) og Kristian Teigen er fornærmet i saken. De mener politimannen bør miste jobben sin. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Underveis i vitnemålet ble det gjentatte ganger dårlig stemning mellom bistandsadvokat Morten Kjensli og John Christian Elden, som begynte utspørringen av den erfarne innsatslederen.

Kjensli avbrøt Elden flere ganger og påpekte at han mente Guddal opptil flere ganger foretok en bevisbedømmelse av videoen.

– Man må basere dette på faglige vurderinger sammenholdt med objektive fakta, og ikke minst den subjektive situasjonsforståelsen, sa Guddal.

– Gjort det selv

Innsatslederen påpeker blant annet i sitt vitnemål at den tiltalte politimannen er den eneste av tjenestepersonene som var på stedet med såkalt IP3-godkjenning.

IP står for innsatspersonell, der tallet sier noe om hvor mye operativ trening en polititjenesteperson har.

De tre andre politifolkene på stedet hadde såkalt IP4-godkjenning, som er det laveste nivået i politiet.

Innsatsleder Guddal sier blant annet at han er imponert over hvor fort den tiltalte politimannen trakk batongen sin før han slo Kevin Simensen, som er fornærmet i saken.

– For meg så ser det ut som han har trent veldig mye på å trekke batongen, sa Guddal og la til:



– Jeg og trener på det, i ledige stunder på natta.

Guddal mener at tiltaltes opptreden på overvåkingsvideoen gjenspeiler at han har mer operativ trening enn de tre kollegaene.

– Jeg ser hvordan han løfter blikket og får med seg ting og gjør tjenestehandlinger. Videoen viser for meg en operativ politimann som har kapasitet og gjør tjenestehandlinger, sa Guddal.

Innsatslederen legger heller ikke skjul på at han selv har vært i mange situasjoner som ligner på overvåkingsvideoen som har blitt det viktigste beviset i saken.

– Jeg har gjort det der mange ganger, sa han.

Var på fest med tiltalte

Avslutningsvis i innsatslederens vitnemål kommer det frem at han var på fest med den tiltalte politimannen for noen uker siden.

Aktor Marit Oliver Storeng vil vite hvordan han vurderer sin egen objektivitet i saken.

ERFAREN: Arne Guddal har jobbet i politiet siden 1992. Her er han avbildet i forbindelse med en annen sak. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Jeg føler at jeg har ivaretatt den. Jeg har prøvd å beskrive det jeg ser ut fra mine politifaglige vurderinger. Jeg skulle gjerne lagt frem den rapporten i sin helhet. Det er veldig mye som står i den som ikke er sagt, sa Guddal.



Bistandsadvokat Morten Kjensli hadde også noen spørsmål til Guddal:

– Kan du stå for at denne behandlingen var nødvendig og forsvarlig?

– Jeg var ikke der, svarte han.

– Men du har sett videoen?

– Jeg tenker at man må legge til grunn tiltaltes subjektive situasjonsforståelse. Man kan ikke basere et hendelsesforløp ut fra en video, det er det som er så farlig.