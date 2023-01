Innrømmet afterski-voldtekt: Dømt til fengsel i over to år

En tidligere ustraffet mann i 30-årene er dømt til fengsel i to år og tre måneder for voldtekt av en kvinne han møtte på afterski på Hovden.

VAR PÅ GUTTETUR: I fjor vinter var mannen på hyttetur på Hovden i Setesdal i Bykle kommune. Etter at vennegjengen hadde kjørt slalåm, dro de på afterski. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

En helg i fjor vinter var åtte kamerater samlet på en hyttetur på Hovden – en tur de hadde vært på flere ganger tidligere.

Lørdag formiddag brukte vennegjengen i slalåmbakken. På ettermiddagen dro de til utestedet Afterski.

På utestedet kom de i kontakt med to kvinner, som ingen av dem kjente fra før. Kvinnene kjente heller ikke hverandre.

Da utestedet stengte, ble de to kvinnene invitert med hjem til vennegjengens hytte.

«Tapte» drikkelek

Etter å ha vært på utestedet til stengetid fortsatte de åtte mennene og de to kvinnene å drikke på hytta.

MØTTES I RETTEN: Denne uka måtte mannen i 30-årene møte på tinghuset i Kristiansand, tiltalt for voldtekt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I dommen fra Agder tingrett kommer det frem at det ble arrangert en drikkelek. Tiltalte «tapte» drikkeleken.

«Dette innebar at han nok var den som ble mest beruset av de tilstedeværende», skriver tingretten.

Under rettssaken beskrev tiltalte seg selv som veldig beruset som følge av at han hadde drukket både øl og shots på utestedet, før han fortsatte med dette på hytta.

Også den fornærmede kvinnen har beskrevet seg selv som godt beruset.

Mot slutten av drikkeleken måtte tiltalte kaste opp. Etter å ha kastet opp på det nærmeste badet gikk han for å legge seg på det rommet han vanligvis brukte da vennegjengen var på den årlige hytteturen.

Rommet han egentlig skulle sove på denne helgen, lå i etasjen over.

Ble sittende på sengen

Fornærmede spurte etter hvert en av vennene til tiltalte om hun kunne overnatte på hytta. Kameraten sa ja til dette og viste henne til det rommet tiltalte har forklart at han lå på.

Fornærmede mener at det ikke var noen på dette soverommet da han la seg for å sove.

Hun la seg fullt påkledd.

Midt på natten våknet hun av at hun kjente vekten av en person delvis over seg og at vedkommende fjernet noe fra skjeden hennes.

Da hun kom til seg selv, skjønte hun at det som ble fjernet, var en eller flere fingre. Omtrent samtidig med at hun våknet kom et annet vitne inn på soverommet med fornærmedes mobiltelefon.

Vitnet hadde lett etter henne fordi det hadde kommet en rekke meldinger til telefonen hennes.

Mannen med telefonen la merke til at tiltalte satt på senga da han la fra seg telefonen til kvinnen. Vitnet gikk så ut av rommet igjen.

«Du har én sjanse»

I retten har den fornærmede kvinnen forklart at hun ble både sint og fortvilet på tiltalte da hun oppdaget hva som hadde skjedd.

Hun ba han om å gå ut av rommet og hente kameraten som hadde sagt ut hun kunne legge seg på det aktuelle rommet.

Tiltalte gjorde som kvinnen sa.

Da kameraten kom, forklarte kvinnen gråtende at hun hadde sovet og våknet av at tiltalte hadde en finger inne i skjeden hennes.

Kameraten hentet derfor tiltalte tilbake til soverommet.

Fornærmede skal da ha sagt at «du har én sjanse til å fortelle hva som har skjedd eller så går jeg til politiet» eller lignende.

Tiltalte erkjente umiddelbart at han hadde tatt på fornærmede og ba om unnskyldning for det som hadde skjedd.

Ifølge fornærmede fremstod han både ydmyk og lei seg, skriver Agder tingrett.

«Verdens største idiot»

Dagen etterpå sendte kvinnen en tekstmelding til tiltaltes kamerat og lurte på hvordan det gikk med tiltalte.

Vitnet svarte at tiltalte «føler seg som verdens største idiot, at han angrer mer enn noen ting i verden».

Han opplyste også fornærmede om at tiltalte «hadde lagt seg flat foran hele gjengen».

Fornærmede var svært usikker på om hun skulle anmelde mannen eller ikke.

Samme dag snakket fornærmede og tiltalte sammen via telefonen til hans kamerat. I samtalen ba hun han om å fortelle til sin kone hva som hadde skjedd.

Anmeldte likevel

Tiltalte gjorde dette, og fornærmede opplyste om at hun ikke kom til å anmelde han.

Etter noen dager ombestemte hun seg og anmeldte han likevel.

Da partene møttes i retten i denne uken erkjente tiltalte seg skyldig etter tiltalen. På fredag kom dommen.

Agder tingrett har dømt mannen til to år og tre måneder i fengsel for seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.

Tiltaltes forsvarer, advokat Alf Tore Nilsen, ønsker ikke å kommentere saken. TV 2 har søndag ikke fått tak i den fornærmede kvinnens bistandsadvokat.