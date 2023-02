Innrømmer feil om TikTok

– Jeg har aldri hatt TikTok.

Det var Høyre-leder Erna Solbergs krystallklare beskjed til TV 2 i Stortinget torsdag.

Så sikker var hun, at hun sa det to ganger.

Nå innrømmer opposisjonslederen at hun tok feil. Erna Solberg har nemlig hatt TikTok.

Og ikke nok med det – hun hadde TikTok på tjenestemobilen mens hun var statsminister.

Husket feil

Det er strengt tatt ikke noen nyhet at Solberg er blant politikerne som har lastet ned den kontroversielle appen.

Hennes bruk av appen ble offentlig kjent allerede i mai 2020. Da fortalte hun VG at hun hadde appen, men at hun ikke hadde publisert noe der.

Solberg, som den gang var statsminister, hadde nemlig vært med på en dansevideo med sykepleiere på Rikshospitalet. Dansevideoen gikk viralt.

Senere samme år kunne nyhetsbyrået NTB avsløre at TikTok var installert på flere mobiltelefoner i regjeringen, uten at sikkerheten var vurdert.

VIRAL: Daværende statsminister Erna Solberg (H) spilte i mai 2020 inn en dansevideo sammen med sykepleierne Ida Larsson Gerø og Marie Bachke Lian på Rikshospitalet. Videoen ble delt på TikTok, og i den forbindelse lastet Solberg ned appen til sin egen tjenestemobil. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Solberg bekreftet da at hun hadde hatt TikTok-appen i forbindelse med dansevideoen hun var med på i mai.

– Etter det har jeg ikke brukt appen, og har den heller ikke på telefonen, uttalte hun til NTB.

Så hvorfor benektet hun dette nå, i 2023?

– Jeg må bare beklage at jeg i farten glemte dette da jeg svarte dere i går. Jeg burde husket på det, ikke minst fordi jeg jo har fortalt om episoden tidligere, sier Solberg til TV 2.

– Som jeg sa til både VG og NTB i 2020, hadde jeg appen en kort periode fordi jeg var nysgjerrig etter å ha vært med på en TikTok-dans med sykepleiere i anledning sykepleierdagen. Men som jeg også sa i 2020, slettet jeg den raskt.

Innførte forbud

Erna Solberg var ikke alene. Også Henrik Asheim og Tina Bru, dagens nestledere i Høyre, hadde appen på mobilen mens de satt i regjering.

Til slutt tok Solberg grep.

– Senere i 2020 ga vi en beskjed ut til statsrådene i min regjering om at vi mente dette ikke var lurt å ha på telefonen, forteller hun.

– Det var en politisk beslutning, da rådet fra sikkerhetsmyndighetene bare var at alle må gjøre sin egen varsomhetsvurdering. Etter dette har min brukerprofil kun vært knyttet til mobiltelefonen til en medarbeider i kommunikasjonsavdelingen i partiet, og en egen sosiale medier-telefon partiet kjøpte inn.

TikTok er en av verdens mest populære apper med mer enn to milliarder nedlastinger globalt.

Når appen er kontroversiell, så er det fordi den eies av det kinesiske selskapet ByteDance, som samler inn store mengder data om brukerne. Frykten har vært at slike opplysninger kan havne i kinesiske myndigheters hender.

Press mot justisministeren

Det er justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehls bruk av TikTok som har gjort saken aktuell igjen.

Saken er drevet fram gjennom en serie artikler i Dagbladet de siste månedene, mens opposisjonen har fulgt opp med en rekke spørsmål i Stortinget.

I et intervju med TV 2 onsdag innrømmet Mehl for første gang offentlig at hun hadde hatt TikTok på regjeringsmobilen. Mehl sa i intervjuet at hun hadde lastet appen ned til sin «ugraderte tjenestetelefon» fra månedsskiftet august/september i fjor høst til en av de første dagene i oktober.

En ugradert tjenestetelefon vil si en normal regjeringsmobil.

– Regjeringsmedlemmene har helt ordinære mobiltelefoner hvor de på vanlig måte har tilgang til å lese e-post, forklarer Anne Kristin Hjukse, kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor.

Ifølge henne får statsrådene mobiltelefonene av departementet sitt. De får også råd om sikker bruk av mobiltelefon fra departementet.

– I tillegg har alle regjeringsmedlemmene andre kommunikasjonsverktøy som de bruker hvis de skal kommunisere noe som er gradert etter sikkerhetsloven, sier Hjukse.

SIKKERHET: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl nektet i månedsvis å svare på om hun hadde hatt TikTok på regjeringsmobilen, og begrunnet dette med sikkerhetstilsyn. Onsdag valgte hun til slutt å legge kortene på bordet i et intervju med TV 2. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Kritikk i Stortinget

Mehls bekreftelse på at hun lastet ned TikTok til tjenestetelefonen, er i ettertid blitt møtt med hard kritikk – inkludert fra Erna Solberg.

Overfor TV 2 torsdag viste Solberg til at Mehl i månedsvis nektet å gi Stortinget den samme informasjonen. Mehls begrunnelse for hemmeligholdet har vært sikkerhetshensyn, men andre statsråder har ikke hatt noe problem med å svare «ja» eller «nei» på spørsmålet, påpekte Høyre-lederen, som i tillegg reagerte på at Mehl svarte TV 2 om saken før hun svarte Stortinget.

– Når hun nå har svart dere, så framstår det som hun egentlig har svart uriktig til Stortinget om sikkerhetshensyn. Da burde hun bare rydde opp og svare på nytt igjen, sa Solberg til TV 2.

Ifølge henne er statsrådens forhold til Stortinget er blitt «anstrengt» som følge av saken.

Onsdag må Mehl inn på teppet på nytt for å svare på nye spørsmål om saken i Stortingets ordinære spørretime.