Innrømmer avgjørende feil: Skaper togkaos

I solsteika i juni i fjor, skjer det en feil på Oslo S.

Togene blir innstilt. Køene vokser. Det samme gjør frustrasjonen.

Men det som skjer i kulissene avslører hvordan verktøy mot forsinkelser ikke virker.

Togstansen denne junidagen kostet Vy hele 1,5 millioner kroner. 700.000 kroner får Vy tilbakebetalt fra Bane NOR.



Alle er enige. Verktøyet fungerer ikke. Senest fredag morgen, i det høstferien settes i gang på Østlandet, møtte togpendlere stillestående tog i Oslo.

Ferske tall TV 2 har hentet inn viser at forsinkelsene bare øker.

Ikke på skinner

Tall TV 2 har hentet inn, viser at togene går sjeldnere i rute. I hele fjor gikk 87.8 prosent av togene på tid.

Så langt i år ligger det på 87.4 prosent.

Målet til Bane NOR er at de skal ligge på 90 prosent, noe de ikke har klart på mange år.

Bane Nor sier tallene plager dem og noe årsaken skyldes gammelt jernbanenett, samtidig som det er mange tog på nettet.

MANG EN KØ: Når togene ikke går, blir det kamp om taxier og buss. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Denne satsingen har gitt oss flere avganger og mange reisende på jernbanen de siste årene. Samtidig sliter den tette trafikken ned infrastrukturen raskere enn vi klarer å fornye den. Det plager oss, fordi vi vet at hver forsinkelse påvirker folks avtaler og gjøremål, sier konserndirektør Sverre Kjenne i Bane NOR.

Bane NOR varsler flere nye grep, les svaret lenger ned i saken.

Bot-regler

For hvem skal ta regninga når busser og taxier blir hastet inn for å frakte de mange tusen togpassasjerer som står på perrongen?

Det finnes et system for det, men det får slakt. Selv Bane NOR mener det ikke virker.

Togselskapene må betale en «bot» når det er feil med togene, mens det er Bane NOR som må betale «bot» når det er feil på infrastrukturen.

Det kalles ytelsesordning og skal gi motivasjon til å forhindre forsinkelser.

– Ikke i nærheten

– Slik ordningen virker i dag er den ikke i nærheten av å støtte opp under en bedre ytelse på jernbanenettet, sier Trine Pande-Rolfsen, direktør drift og teknisk i Flytoget.

Vy er klokkeklare på at avtalen ikke bidrar til færre forsinkelser.

– Alle selskap med viktige roller på jernbanen, bør ha økonomisk interesse av at togtilbudet er til å stole på, sier Marius Holm, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy.

Han mener Bane NOR bør være forpliktet til å kompensere togselskapene for alle kostnadene, dersom det skjer en feil.

ENIGE: Flytoget og Vy er enige om at ordningen ikke fungerer. Foto: Frode Sunde / TV 2

– I beste fall er ytelsesordningen en kompensasjon for noen av utgiftene en togoperatør har som følge av de hyppige forstyrrelsene på jernbanen, forteller Pande-Rolfsen i Flytoget.



Nå har Jernbanedirektoratet blitt koblet inn. De vil endre motivasjonen for å sørge for presise tog.

Erkjenner feil

– Ordningen er ment å stimulere togselskapene og Bane NOR til å holde togene i rute. Den skal gi en straff når det ikke går, men ordningen har betydelige svakheter slik den er nå, sier Erik Lund, avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet.

Den feilslåtte ordningen kan gi flere forsinkelser.

– Vi må få gjort noe med straffene og hvordan de treffer aktørene. Det kan være at Bane NOR trenger andre satser enn togselskapene trenger, for at konsekvensen skal oppmuntre også Bane NOR til forbedring.

– Togselskapene sier de sitter igjen med en stor regning, selv på Bane Nors feil?



– Ordningen i dag er ikke bygget for full kompensasjon, den skal kun oppmuntre til å unngå forsinkelsene og innstillingene. Men det vil oppstå forsinkelser og innstillinger også i fremtiden, det er en del av det å kjøre tog, sier Lund.

Nye verktøy

Bane NOR sier de skal vurdere nye regler for å få ned forsinkelsene.

ENDRINGER: Henning Scheel i Bane Nor vil åpne verktøykassa for bedre jernbane. Foto: Aksel Jermstad / Bane NOR

– Vi synes ikke dagens ordning virker så godt som den kan, og er trygge på at vi kan få den til å treffe bedre, sier Henning Scheel, konserndirektør for kunde og marked i Bane NOR.



Blant annet skal hver avdeling i Bane NOR bli målt på forsinkelser.

– Vi ruller ut nye endringer og jobber med flere forbedringer. Vi endrer satsene nå. Fremover vil vi også teste ut en ordning med at godsselskapene, som har flest feil på tog, får bonus når de ikke fører til forsinkelser.