Innrømmer at han tok feil: – Største rettsskandalen siden krigen

Rettskommentator Inge D. Hanssen innrømmer at han gjennom årene har tatt grovt feil om Baneheia-saken.

FEIL: Rettskommentator Inge D. Hanssen er glad for at saken ble gjenopptatt, men innrømmer at han gjennom mange år har hatt feil oppfatning av Baneheia-saken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Riksadvokaten har fredag bedt om frifinnelse av Viggo Kristiansen. Nå er det opp til Borgarting lagmannsrett om Kristiansen formelt blir frikjent.

Journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr ga ut boka «Drapene i Baneheia» i 2017. I boka varslet han om et justismord.

Han har hardnakket ment at Viggo Kristiansen er uskyldig, og at det er Jan Helge Andersen som alene drepte Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedaul Paulsen i 2000.

– Har ment dommen var riktig

Etter boklanseringen gikk Inge D. Hanssen, rettskommentator i Aftenposten, hardt ut og kritiserte innholdet. Hanssen slo fast at Jahrs bok ikke «flytter på et eneste komma i den rettskraftige dommen mot Viggo Kristiansen».

USKYLD: Bjørn Olav Jahr har høylytt kritisert etterforskningen av Baneheia-saken, og mener Kristiansen er uskyldig. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

På femte forsøk ble Baneheia-saken besluttet gjenopptatt av gjenopptakelseskommisjonen 18. februar 2021.

Hanssen har gjennom årene stått fast ved at han er enig i den opprinnelige dommen – hvor det ble slått fast at Viggo Kristiansen var skyldig.

– Tok du feil?

– Ja, det kan du godt si. I likhet med mange andre. Men ut ifra det som er kommet frem i den nye etterforskningen er jo troverdigheten til Andersen klart svekket. Hovedbeviset er ikke hva det en gang var, sier Hanssen til TV 2.

INNRØMMER: Inge D. Hanssen har ment dommen var riktig. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Gjennom årene har jeg jo ment at dommen var riktig. Men jeg er jo glad for at saken ble gjenopptatt og fikk en ny etterforskning, legger han til.

– Hvis Viggo Kristiansen blir formelt frikjent i Borgarting lagmannsrett, hvordan vil du karakterisere saken da?

– Det er antagelig den største rettsskandalen vi har sett siden krigen, sier Hanssen.

Mener det ikke finnes bevis

Riksadvokaten mener det ikke foreligger bevis som tilsier at Kristiansen er skyldig i drapene av Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen.

Etter riksadvokatens innstilling om frifinnelse fredag, kom han med en uforbeholden unnskyldning.

– Saken har fått dypt tragiske konsekvenser, især for Kristiansen, som altså har sonet over 20 år i fengsel og dermed har blitt frarøvet store deler av sitt liv. Hans nærmeste har lidd et ufattelig tap. Jeg vil derfor på vegne av påtalemyndigheten på det sterkeste beklage den urett som er begått, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Unnskyldningene har haglet fra flere hold.

– Ord blir fattig i dag. Likevel er det viktig for meg på vegne av Agder politidistrikt å belage sterkt og tydelig, sier politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt.

– Kripos deltok i etterforskningen av Baneheia-saken. Vi slutter oss til de beklagelser som er gitt av Agder politidistrikt, politidirektøren og riksadvokaten, sier assisterende sjef ved Kripos, Ketil Haukaas i en pressemelding.