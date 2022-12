Innleggelsene skyter i været

UNDER HARDT PRESS: Sykepleiere og leger ved norske sykehus står nok en gang overfor en krevende vintersesong. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Det har gått tre år siden de første koronatilfellene dukket opp i Kina.

Et par måneder senere var viruset et faktum, også i Norge. Og med det ble norske sykehus satt på en enorm prøve.

Til tross for at myndighetene fjernet samtlige koronarestriksjoner i vinter, har ikke hverdagen nødvendigvis roet seg ved sykehusene.

Torsdag konkluderte FHI med at det nasjonale influensautbruddet nå er i gang, og antall influensapasienter som trenger sykehusbehandling fortsetter å øke fra uke til uke.

Stadig flere koronapasienter legges også inn på sykehusene.

Sykepleierne og legene er utslitte, og kommer nå med en julebønn til det norske folk.

– Vi er slitne

TV 2 har spurt de største sykehusene i landet om hvordan situasjonen er, og om det er noen avdelinger som skiller seg ut.

Felles for alle sykehusene vi har fått svar fra, er at de beskriver en svært presset arbeidshverdag.

TRAVEL JUL: Selv om pandemien er over, blir det ikke en rolig jul for sykepleierne og legene ved norske sykehus. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– På infeksjonsmedisinsk avdeling har vi nå i flere uker merket en økende andel innlagte pasienter med Covid, sier Anne Maargaard til TV 2.

Hun er avdelingsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS).

Maargaard understreker at dette kommer på toppen av en allerede presset avdeling.

– Vi er slitne etter snart tre år med covid og pandemi.

– Strikken er tøyd veldig langt

Avdelingsoverlegen sier det er en stadig kamp om isolatene, fordi det totalt sett er mangel på både enerom og smitteisolat ved sykehuset.

– Strikken er tøyd veldig langt nå. Våre ansatte er godt vaksinert både mot influensa og covid, men hvis vi får stort sykefravær nå i julehøytiden vi snart går inn i, vil det bli utfordringer med bemanningen, sier Maargaard.

Akershus universitetssykehus kjenner seg godt igjen i beskrivelsene til OUS.

– Samlet sett er det en krevende driftssituasjon i akuttmottakene og på flere sengeavdelinger. Det er utfordrende å finne plass til enhver tid, og vi jobber kontinuerlig med pasientflyten, sier viseadministrerende direktør Jørn A. Limi til TV 2.

Slik feiret de jul på intensivavdelingen i fjor:

Limi sier at det fortsatt er utfordringer med sykefravær ved sykehuset.

– Situasjonen oppleves som krevende for mange ansatte, sier han.

Økning på 3000 pasienter

Bare siden i fjor har Ahus opplevd en økning på antall ankomster ved akuttmottaket med over 3000 pasienter.

På grunn av situasjonen har sykehuset blant annet sett seg nødt til å oppbemanne intensivkapasiteten.

– Kapasiteten er styrket ved at det driftes ti intensivplasser både ukedag og helg, tidligere gikk kapasiteten ned til åtte plasser i helgen, opplyser Limi.

ØKER: Akershus universitetssykehus opplever en økning i koronapasienter den siste tiden med omtrent 45-55 innlagte daglig. Om lag halvparten av disse har covid-19 som innleggelsesårsak. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ved Haukeland universitetssykehus i Bergen opplyser viseadministrerende direktør Clara Gjesdal at det er barne- og ungdomsklinikken som er mest presset, da særlig på grunn av ulike luftveisinfeksjoner, blant annet RS-virus.

– Hver for seg takler sykehuset både influensa, covid og en RS-sesong. Utfordringen er større dersom alt topper seg samtidig, da blir det krevende.

Vanligvis kommer RS-bølgen i februar-mars, noe sykehusene planlegger for.

– Nå kommer den flere måneder tidligere, sier Gjesdal.

– Håper vi kan slippe

Hun sier at de følger situasjonen nøye, og vurderer fortløpende om det er nødvendig å sette inn tiltak for å øke kapasiteten.

– Dette kan for eksempel være å ta ned aktiviteten. Foreløpig går driften som normalt i sykehuset, sier Gjesdal.

Nå håper sykehuset at de slipper å ta ned aktiviteten.

– Vi oppfordrer folk til å følge smittevernrådene fra FHI og holde seg hjemme når de er syke. Da får vi ned smitten, sier Gjesdal.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at det har vært høy aktivitet ved norske sykehus i hele høst.

– Pågangen av pasienter med luftveisinfeksjoner har økt særlig fra november med 1000-1500 innleggelser hver uke. Av disse var det forrige uke rundt 300 nye innleggelser med covid-19, nærmere 200 med influensa og cirka 150 med RS-virus, sier Rostrup Nakstad.

OPPFORDRING: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad understreker viktigheten av at folk holder seg hjemme når de er syke. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Peker på fire ting

Særlig antallet med influensa og RS-virus har økt mye de siste to ukene, og for RS-virus er det flest innleggelser blant barn under 5 år, opplyser den assisterende helsedirektøren.

– Andelen innlagte pasienter som trenger intensivbehandling er heldigvis under 10 prosent, som er lavere enn tidligere i pandemien.

Nakstad peker på særlig fire ting som er viktig å tenke på, nå som vi er på vei inn i influensatoppen.