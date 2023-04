Innlandet hardt rammet av flom: – Veldig tøft

BRUMMUNDAL / OSLO (TV 2): Været skaper fremdeles problemer flere steder i Innlandet. – Vi har jobbet for harde livet i hele natt, sier Bane Nor.

Store vannmengder har det siste døgnet ført til problemer for både huseiere, brannvesen og togtrafikken i Innlandet.

Fredag er tre togstrekninger fremdeles rammet: Dovrebanen, Gjøvikbanen og Rørosbanen.

– Det er tre linjer som er stengt på samme tid. Det skjer ikke så veldig ofte, så det er veldig tøft, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til TV 2.

Det er sikkerheten som gjør at Bane Nor har valgt å stenge deler av banene.

– Det er mye vann, snøsmelting i fjellet og i tillegg er det dårlig vær. Det gjør at vannet finner seg nye veier og graver ut masser under jernbanesporene

KRITISK SITUASJON: Per-Olav Pettersen sier de store vannmengdene førte til en kritisk situasjon. Foto: Olav Wold / TV 2

– Det var kritisk

I Brummundal har Per-Olav Pettersen måttet demme opp hagen sin selv for å unngå at vannet skal renne inn i hagen.

Han sier til TV 2 at situasjonen har bedret seg siden torsdag.

– Det var sikkert dobbel så mye vannføring enn nå. Det var mye i går altså. Så da var det kritisk en stund her.

Pettersen sier han selv ikke har fått de store skadene på eiendommen sin.

– Det er nok mange som har fått vann i kjelleren rundt omkring her. Det er det verste egentlig.

Jobbet hele natta

Børseth sier Bane Nor har hatt mannskaper ute på alle togstrekningene hele natta for å få åpnet igjen.

– Vi har geolog ute både på Dovrebanen og Rørosbanen for å sjekke linja. Det er sikkerhet som er hovedprioriteten.

Disse togstrekningene er rammet:

Dovrebanen er stengt mellom Lillehammer og Brumunddal. Åpner tidligst klokken 14.

er stengt mellom Lillehammer og Brumunddal. Åpner tidligst klokken 14. Gjøvikbanen er det stengt mellom Roa og Gjøvik på grunn av flom. Åpner tidligst klokken 12.

er det stengt mellom Roa og Gjøvik på grunn av flom. Åpner tidligst klokken 12. Rørosbanen er åpen for trafikk etter å ha vært stengt mellom Elverum og Rena.

Det er store vannmengder på begge sider av underbygninger til togskinner og i stikkrenner, forklarer Børseth

– På Dovrebanen har det i tillegg godt to små ras som vi har jobbet med i hele natt. Det siste jeg hørte er at en geolog som må gå over og sjekke.

Det er ikke bare været som skaper trøbbel for reisende med toget. En feil på en sporveksel ved Nationaltheatret i Oslo til forsinkelser og innstillinger på Drammenbanen og Askerbanen.

Feilen har rammet togtrafikken til og fra Oslo S siden onsdag. Bane Nor regner med å rette problemet natt til lørdag.

Følgende toglinjer er berørt: * F6: Oslo S – Trondheim S * RE10: Drammen – Oslo S – Lillehammer * R31: Oslo S – Jaren * RE30: Oslo S – Gjøvik * R60: Hamar – Røros – Trondheim S * L1: Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm * L2: Stabekk – Oslo S – Ski Listen er sist oppdatert klokken 07.00.

Følger situasjonen

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel om flom for deler av Østlandet.

Det siste døgnet har snøsmelting og regn ført til at vannstanden i Mjøsa har steget med 11, 5 centimeter, ifølge nettstedet imjosa.no.

De store vannmengdene gjorde at Ringsaker kommune satt krisestab torsdag kveld. Kommunen vil fortsette å følge situasjonen gjennom fredagen.

– Det kommer nå mindre nedbør, og situasjonen er så langt under kontroll. Det er en rekke pågående arbeider som vil følges opp i løpet av natten, skriver kommunen på Facebook.

På Moelv fikk Thomas Brattbakken vaskerommet oversvømt torsdag.