Innlandet fylkeskommune anmelder ulovlig kjøring over stengt bru

Tretten bru kollapset tidlig om morgningen den 15. august i år.

Årsaken til hvorfor bruen kollapset, er ikke kjent. Men som følge av kollapsen, ble flere andre bruer stengt som et føre var prinsipp.

En av de er Flisa bru. Det ble satt opp innkjøring forbudt-skilt på begge sider av bruen den 26. august.

Anmeldt

Dette skapte lange omkjøringsveier for flere. Mange valgte derfor i protest å kjørte over bruen på nattestid.

Nå har Innlandet fylkeskommune valgt å levere inn en anmeldelse til politiet for den ulovlige kjøringen.

– Vi ser med alvorlighet på at trafikanter ikke følger skilting om at ferdsel over brua ikke er tillatt, skriver fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen i anmeldelsen.

– Potensiell fare

Hagen skriver at det er beklagelig at mange nå har fått en tungvint hverdag, med lang omkjøring. Det er enda ikke klart når åpningen av Flisa bru kan skje.

– Ved å kjøre over den stengte brua setter man seg potensielt i fare, og en eventuell kollaps vil kunne få alvorlige følger.

Hagen opplyser at det er nødvendig med en reaksjon fra politiet av allmennpreventive hensyn. Forholdene er begjært påtalt.